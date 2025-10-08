Nagroda Nobla 2025 z chemii dla Kitagawy, Robsona i Yaghiego za struktury metaloorganiczne

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. Yaghi za prace nad szkieletami metaloorganicznymi (metal organic frameworks, MOF). Technologie na bazie ich odkryć pozwolą m.in. ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu Nagrody Nobla 2025 w dziedzinie chemii za prace nad strukturami metaloorganicznymi (metal organic frameworks, MOF) Susumu Kitagawie z Uniwersytety w Kioto, Richardowi Robsonowi z Uniwersytetu w Melbourne i Omarowi M. Yaghiemu z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

„Dzięki opracowaniu szkieletów metaloorganicznych tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z chemii – Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar Yaghi – dali chemikom nowe możliwości rozwiązywania niektórych wyzwań, przed którymi stoimy. W następstwie przełomowych odkryć laureatów naukowcy stworzyli liczne różnorodne i funkcjonalne szkielety metaloorganiczne (MOF). Jak dotąd w większości przypadków materiały te były wykorzystywane jedynie na małą skalę. Aby wykorzystać dla dobra ludzkości korzyści płynące z materiałów MOF, wiele firm inwestuje obecnie w ich masową produkcję i komercjalizację. Niektórym już się to udało. Na przykład przemysł elektroniczny może teraz używać materiałów MOF do przechowywania niektórych toksycznych gazów niezbędnych do produkcji półprzewodników. Inny MOF potrafi natomiast rozkładać szkodliwe gazy, w tym niektóre, które mogą być wykorzystywane jako broń chemiczna. Liczne firmy testują również materiały zdolne do wychwytywania dwutlenku węgla z fabryk i elektrowni, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Niektórzy naukowcy wierzą, że szkielety metaloorganiczne mają tak ogromny potencjał, że staną się materiałem XXI w.” – objaśniają swoją decyzję członkowie Komitetu Noblowskiego.

Przyznawana w trzecim dniu Tygodnia Noblowskiego nagroda wynosi 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,2 mln zł).

Nagroda Nobla z dziedziny chemii

W minionym roku chemicznym Noblem podzielili się amerykańscy i angielscy naukowcy: David Baker, Demis Hassabis i John M. Jumper za metody obliczeniowe do projektowania i przewidywania trójwymiarowej struktury białek.

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii to druga z nagród ujętych w testamencie Alfreda Nobla. Przyznawana jest od 1901 r. Do tej pory otrzymało ją 197 naukowców.