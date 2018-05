W Locie wojna. To groźne dla pasażerów i gospodarki

W poniedziałkowy wieczór, 30 kwietnia, międzyzwiązkowy komitet strajkowy w Locie odwołał strajk, który miał się rozpocząć następnego dnia rano. Tym samym nie doszło do paraliżu lotów w trakcie majówki, a tysiące osób mogło bez przeszkód odlecieć z polskich lotnisk. Wielu z tych pasażerów już wcześniej zdążyło się wystraszyć, że czekają ich utrudnienia. Nikt do końca nie wiedział, jak duże, bo zakres strajku nie był sprecyzowany.

Konflikt w Locie nie został zażegnany

Dzień później w pobliżu siedziby Lotu odbyła się pikieta kilkudziesięciu związkowców. Mała w porównaniu do strajku skala protestu zdecydowanie nie oznacza, że konflikt między zarządem a pracownikami polskiego przewoźnika został zażegnany.

Związkowcy nie ukrywają, że strajk jest wciąż rozważany. Dali prezesowi Rafałowi Milczarskiemu pięć dni na propozycję zmiany zasad zatrudniania, ale otwarcie już mówią, że być może najłatwiejszą drogą byłaby zmiana na stanowisku szefa linii. Jeśli nie uda się wypracować kompromisu, protest jest możliwy w ciągu dwóch tygodni.

Żądania związków zawodowych łatwo zrozumieć, podobnie jak niektóre argumenty zarządu, ale to nie rozbieżne oczekiwania są największym problemem. Konflikt w Locie to efekt fatalnej atmosfery, która panuje między zarządem a dużą grupą pracowników, oraz nieustępliwości graniczącej z oślim uporem z obydwu stron – a zakładnikami mogą stać się szeregowi pracownicy linii, pasażerowie i polska gospodarka.

Chodzi nie tylko o pieniądze

Związkowcy chcą powrotu do regulaminu wynagradzania z 2010 roku. Został on wypowiedziany w 2013 roku przez ówczesnego prezesa Sebastiana Mikosza w okresie największego kryzysu Lotu. Prezes twierdził, że wydatki na pracowników były zbyt wysokie dla ledwo stojącej na nogach firmy, a do tego sposób wynagradzania był archaiczny i zbyt mało elastyczny. W 2017 roku Sąd Najwyższy uznał, że wypowiedzenie regulaminu było legalne.

Powrót do starego systemu wynagradzania oznaczałby dla pilotów i załóg Lotu nieco wyższe zarobki, ale przede wszystkim uniezależniłby je od czynników zmiennych, przede wszystkim nalotu. Teraz panuje zasada: im więcej latasz, tym więcej zarabiasz. Lot twierdzi, że dużo latający zarabiają teraz co najmniej tyle samo co przy poprzednim regulaminie, ale sytuacja jest bardziej skomplikowana. Pracownicy skarżą się na większą sezonowość zarobków (latają, więc zarabiają więcej latem) oraz na zasady liczenia nalotu. Na przykład to, że wlicza się do niego tylko czas spędzony w samolocie, a obowiązkowe i czasochłonne odprawy przed rejsem już nie.

Na obrzeżach sporu są też umowy cywilnoprawne i B2B, zawierane z pilotami i załogami. Lot od dłuższego czasu zatrudnia nowych pracowników niemal wyłącznie w taki sposób. Formalnie osoby bez etatu nie są uzwiązkowione i nie mają prawa do strajku, ale związkowcy bronią też ich praw. Taką formę zatrudniania w europejskim lotnictwie rozpowszechnił głównie Ryanair.

Zarząd Lotu siebie nagradza, pracowników nie docenia

Związkowcy skarżą się też, że nie są w firmie traktowani uczciwie. Nowe warunki wynagradzania i zatrudniania od 2013 roku miały być rozwiązaniem tymczasowym na kryzys. Teraz jednak Lot chwali się rekordowymi zyskami, prezes rozpowiada o dalszych mocarstwowych planach, a rząd jest teoretycznie bardziej propracowniczy niż poprzedni – ale wynagrodzenia szeregowych pracowników Lotu wciąż są takie same. Załogę rozsierdziła informacja o 2,5 mln zł premii dla zarządu za 2016 rok, choć Lot i tak długo o tym milczał (w branży od plotek na ten temat huczało już jesienią zeszłego roku). Czują, że ich praca nie jest doceniana, a prezes Milczarski postrzega stewardessy i stewardów jako pracowników od wszystkiego na pokładzie, np. każąc im sprzątać toalety.