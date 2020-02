Dla zdobycia głosów drobnych rolników rząd nie waha się ryzykować zdrowia polskich konsumentów, a także załamania eksportu polskiej żywności.

W 2019 r. do europejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) wpłynęło aż 551 ostrzeżeń w sprawie jakości naszego mięsa, jego przetworów oraz jaj.

To wielki problem, bo mięsa i przetworów, a także jaj, produkujemy już dwa razy więcej, niż jesteśmy w stanie zjeść. Jeszcze w ostatnich dniach grudnia byliśmy pewni, że czego nie zjemy, to sprzedamy. Polska stała się największym europejskim eksporterem drobiu.