Jak wybrać dobrego korepetytora?

Organizacja systemu oświaty w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Liczne klasy i duża ilość materiału do zrealizowania sprawiają, że trudno jest o indywidualne podejście do ucznia i jego potrzeb edukacyjnych. Problemy zaczynają się wtedy, gdy trudności i niezupełnie utrwalony lub zrozumiany materiał zaczynają utrudniać przyswajanie kolejnych, nowych zagadnień. Co wtedy? Jak pomóc dziecku zrozumieć i nadrobić materiał?

Korepetycje – nauka „po szkole”

Wielu rodziców chcąc pomóc swoim dzieciom, decyduje się na organizację dodatkowego nauczania. Jak wiadomo, nie każdy dorosły ma na tyle czasu, wiedzy i cierpliwości, aby aktywnie wspierać edukację własnych dzieci. Szczególnie w starszych klasach, gdy wiedza staje się bardziej złożona, a zakres materiału do opanowania coraz trudniejszy. Co wtedy?

Alternatywnym i cieszącym się dużą popularnością rozwiązaniem są korepetycje. Wielu polskich uczniów regularnie korzysta z fachowej wiedzy korepetytorów, szczególnie gdy chodzi o przedmioty ścisłe lub języki obce. Popyt na tego typu usługi sprawił, że branża dość solidnie się rozwinęła, z czasem dopasowując się do specyficznych potrzeb i indywidualnych potrzeb osób korzystających z nauki. Warto podkreślić, że obecnie np. korepetycje z dojazdem do ucznia to nic nadzwyczajnego.

Coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodziców cieszą się także korepetycje on-line. I choć jeszcze kilkanaście lat temu takie rozwiązanie brzmiało dość abstrakcyjnie, dzisiaj jest normą. Szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, gdy nawet w tradycyjnych szkołach funkcjonuje obecnie nauczanie zdalne.

Wybór korepetytora

Ze względu na rozwój branży, wzrosła również liczba osób udzielających korepetycji. Także tu, obserwuje się działanie zasad ekonomii – wzrost zainteresowania alternatywnymi formami nauki sprawiła, że znalazły się osoby chętne do świadczenia tego typu usług.

Jednak to, że coraz więcej osób decyduje się, na wspomaganie procesu edukacji swoich dzieci niesie ze sobą także pewne trudności. Jakie? Najistotniejszym może być wybór korepetytora. Skoro coraz więcej osób jest chętnych do nauczania, to jak znaleźć kogoś odpowiedniego i kto realnie pomoże dziecku przezwyciężyć trudności? Zadanie staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy zajęcia mają odbywać się zdalnie.

Korepetytor bez względu na dziedzinę, której uczy, powinien być skuteczny. Uczeń powinien zrozumieć zagadnienie, aby nie stanowiło ono dla niego więcej trudności. Cel ten zostanie osiągnięty, ale gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki.

Dobry korepetytor powinien posiadać określone cechy, które pozwolą na sprawną i skuteczną komunikację z uczniem.

To właśnie komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu relacji wskazać można jako kluczowe umiejętności. Obok nich równie ważne jest merytoryczne przygotowanie do nauczania, poparte wiedzą, kompetencjami, a także doświadczeniem.

Wśród ważnych cech osób uczących dzieci oraz młodzież wymienić można także elastyczność i kreatywność, oraz cierpliwość. Umiejętność oryginalnego podejścia do tematu, czasem może okazać się konieczna, aby uczeń w pełni zrozumiał poruszane zagadnienia. Ważne jest także dopasowanie metod pracy do wieku oraz możliwości danego ucznia, czyli coś, na co w tradycyjnej edukacji najczęściej nie starcza czasu.

Królowa nauk- matematyka

Matematyka korepetycje to jedne z najczęściej pojawiających się ogłoszeń. Nic dziwnego, nie od dziś wiadomo, że ta piękna dziedzina sprawia uczniom wiele trudności. Aby ją dobrze opanować potrzeba regularności i systematyczności. Tu nie ma miejsca na luki w wiedzy, ponieważ wiele zagadnień, mniej lub bardziej, wiąże się z innymi. Nic więc dziwnego, że rodzice starają się zadbać, by pomóc dzieciom skutecznie opanować materiał.

Języki obce

Równie wiele ogłoszeń pojawia się w związku z językami obcymi. Rodzice mają świadomość, że znajomość języków to podstawa w dzisiejszym świecie. Angielski korepetycje w wielu domach stanowią absolutne minimum, gdyż jest to język, za pomocą którego łatwo można komunikować się właściwie prawie na całym świecie. Chociaż w tej dziedzinie nie brakuje również innych np. hiszpański, niemiecki, francuski, a czasem bardziej „egzotycznych”, jak japoński, niderlandzki czy języki skandynawskie.

Korepetycje z języka często nie polegają wyłącznie na żmudnym treningu gramatyki, wszak wiadomo, że podstawą jest komunikacja, a więc umiejętność mówienia w danym języku. Dlatego też rodzice często decydują się na wspomaganie dziecka, np. poprzez kontakt z native speakerem za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ dziecko ma możliwość osłuchania z językiem, a jednocześnie uczy się rozmawiać.

Korepetycje on-line

Popularność korepetycji on-line sprawiła, że uruchomione zostały specjalne platformy, wspomagające nauczanie zdalne. Przykładem tego typu rozwiązania może być np. https://ekorki.pl/. Ogromną zaletą platformy jest to, iż umożliwia ona naukę wszystkich przedmiotów. Platforma zrzesza korepetytorów, którzy po rejestracji mogą rozpocząć świadczenie usług we wskazanych przez siebie dziedzinach.

Również dla użytkowników platforma posiada wiele zalet, pozwala bowiem na wybór korepetytora z naprawdę dużej bazy. Co ważne, dzięki platformie możliwe jest dopasowanie oferty do swoich możliwości finansowych, gdyż osoby świadczące usługi nauczania określają od razu ceny realizowanych konsultacji.