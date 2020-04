Platforma Textbookers łączy copywriterów i zleceniodawców

Branża SEO ma się w Polsce znakomicie, jednak ze względu na duże zapotrzebowanie na usługi pozycjonerów, często pojawiają się problemy z tworzeniem treści na strony internetowe. Wynika to przede wszystkim z braku copywriterów, którzy dysponują wolnym czasem. Na szczęście dla osób poszukujących pracy i agencji SEO istnieją platformy, łączące copywriterów i zleceniodawców. Dzięki nim zlecanie tekstów i szybkie otrzymywanie gotowych treści jest realne.

Praca zdalna nawet bez doświadczenia

Copywriting jest interesującym zajęciem dla wielu osób, które z różnych przyczyn chcą pracować z domu lub szukają dodatkowego źródła dochodu. Wejście do branży wydaje się dość proste, jednak ze względu na dużą konkurencję i problemy z pozyskiwaniem zleceniem przez osoby początkujące, wielu piszących szybko rezygnuje. Dzięki platformom łączącym copywriterów i zleceniodawców, poznanie tajników copywritingu i rozpoczęcie kariery w branży kreatywnej jest o wiele łatwiejsze.

Copywriterzy na początku swojej kariery zwykle chcą jedynie spróbować swoich sił w pisaniu. Nie istnieją bowiem szkoły dla copywriterów, a sam zawód jest stosunkowo nowy. Aby wejść do branży, powinno się po prostu zacząć pisać na zlecenie i sprzedawać swoje teksty. Znalezienie prywatnych zleceniodawców bez żadnego doświadczenia jest praktycznie niemożliwe, jednak platforma taka jak Textbookers pozwala sprawdzić swoje siły bez zakładania własnej działalności gospodarczej i długiego poszukiwania klientów.

Jak rozpocząć karierę copywritera?

Jeżeli chce się pracować jako copywriter, nie trzeba posiadać wykształcenia kierunkowego ani kończyć specjalnych kursów. Wystarczy dobrze posługiwać się językiem polskim lub obcym, a także sprawnie wyszukiwać wartościowe informacje na różne tematy. Początkowo dobrze jest pisać o tym, co się dobrze zna. Jeśli ukończyło się studia techniczne, ma się duże szanse na zostanie copywriterem, który tworzy teksty na temat elektroniki, budownictwa lub informatyki. Jeśli jest się polonistą, można samodzielnie wybrać własną dziedzinę, o której pisze się najwięcej. Dobrze jest postawić na tematy, które są interesujące dla danej osoby, by zdobywanie wiedzy z ich zakresu było przyjemniejsze i łatwiejsze.

Zaczynając karierę na portalu Textbookers - copywriter seo zapozna się z wymaganiami, które zleceniodawcy stawiają przed autorami tekstów. Dzięki precyzyjnym wytycznym dla każdej grupy tekstów, autor już przed rozpoczęciem pracy wie, jakie są oczekiwania wobec niego. Przykładowo, w wymaganiach jakościowych stosowanych przez Textbookers w kilka minut można poznać wszystkie wytyczne do stworzenia opisów produktów i tekstów specjalistycznych oraz różnice pomiędzy kategoriami tekstów. W ten sposób łatwo uniknie się błędów, które powszechnie pojawiały się u osób początkujących.

Czy copywriter musi zakładać firmę?

Jeżeli chce się spróbować swoich sił w copywritingu, nie trzeba zakładać własnej firmy. Na Textbookers wszystkie zlecenia są rozliczane w ramach umowy o dzieło, co jest w pełni legalne i prostsze niż otwieranie działalności gospodarczej. Platforma jest dzięki temu przyjazna zarówno dla początkujących autorów, jak i dla osób, które jedynie chcą dorobić do wypłaty. Co ważne, z serwisu mogą jednocześnie korzystać osoby prowadzące firmę. Wystarczy, że zgłoszą fakt prowadzenia działalności gospodarczej administracji serwisu, a będą rozliczać się na podstawie faktur.

Kiedy copywriterowi opłaca się założyć firmę? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jednak na początku działalności, gdy chce się sprawdzić samego siebie, własna działalność jest zdecydowanie zbędna. Dzięki platformie Textbookers, zleceniodawcom jest jednak obojętne, czy współpracują z osobą bez firmy, czy też z copywriterem, który ją założył. Portal wystawia faktury dla wszystkich zamawiających teksty.

Agencje SEO doceniają Textbookers

Copywriterzy SEO są regularnie poszukiwani przez większość agencji zajmujących się pozycjonowaniem. Wielu z nich ma zaplanowaną pracę na wiele tygodni w przód, dlatego na Textbookers pojawia się dużo zleceń, na które klienci nie mogą poczekać tak długo. Dzięki temu na portalu można zarabiać regularnie, co cieszy autorów i zachęca ich do pisania na platformie.

Agencje SEO są pozytywnie nastawione do Textbookers jeszcze z kilku innych powodów. Zlecanie tekstów jest proste i szybkie, nawet gdy potrzebuje się ich w ilości hurtowej. Prosty system tworzenia nowych zleceń ułatwia wybieranie kategorii i typów tekstów, a także sprecyzowanie wymagań co do słów kluczowych, długości tekstu itp. Co więcej, teksty są tanie. Im więcej kupuje się ich za pośrednictwem serwisu, tym mniej się za nie płaci. Dodatkowo zleceniodawcy mogą skorzystać z bonusów w przypadku doładowania konta klienta na większe kwoty.

Atutem Textbookers jest możliwość wybierania ulubionych copywriterów oraz tworzenia „czarnej listy” piszących. Dzięki temu każdy klient może zarówno zlecać teksty konkretnym osobom, jak i wyłączyć z możliwości pisania swoich zleceń autorów, którzy nie spełniają jego oczekiwań. Takie rozwiązanie sprawia, że treści powstają szybko i sprawnie, a reklamacje ze strony zleceniodawców są sporadyczne.