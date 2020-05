Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kredycie gotówkowym

Kredyt gotówkowy, zwany inaczej pożyczką gotówkową, to chyba najbardziej znany sposób pożyczania pieniędzy w banku. Liczne zalety takiego produktu sprawiają, że powinien wziąć go pod uwagę każdy, kto potrzebuje dodatkowego zastrzyku gotówki.

Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec 2018 roku Polacy spłacali łącznie 6,2 mln kredytów gotówkowych o łącznej wartości 104,7 mld złotych. Pod względem liczby zawartych umów cieszyły się największą popularnością spośród wszystkich produktów kredytowych, natomiast pod względem wartościowym, uplasowały się tuż za kredytami hipotecznymi. To, że kredyt gotówkowy cieszy się tak dużym zainteresowaniem szczególnie nie dziwi. W końcu jest dostępny w każdym banku, wiąże się z szybkim procesem kredytowym, a przy tym ma proste działanie i dogodne warunki finansowania. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Kredyt gotówkowy, czyli… pożyczka bezgotówkowa

Osobom mniej zaznajomionym z rynkiem kredytowym, nazwa „kredyt gotówkowy” może wydawać się nieco myląca. W praktyce bowiem, każdy kredyt z założenia ma charakter celowy, czyli musi być przeznaczony na wskazany w umowie cel. Tymczasem wspomniany produkt pozwala pozyskać środki, które można wydać w dowolny sposób, a to, jest charakterystyczne dla pożyczek.

W błąd może również wprowadzać określenie „gotówkowy”. W rzeczywistości, pieniądze są tu przekazywane w postaci bezgotówkowej, bezpośrednio na rachunek bankowy klienta. W takiej samej formie kredytobiorca płaci również comiesięczne raty kredytu.

Szybkie procedury i proste formalności

W przypadku kredytu gotówkowego, drogą elektroniczną klient nie tylko otrzymuje pieniądze, ale zwykle również przechodzi przez cały proces kredytowy. O finansowanie może oczywiście ubiegać się także w placówce banku, jednak w szybszy i bardziej wygodny sposób zrobi to za pośrednictwem jego strony internetowej.

Przez internet można złożyć wniosek o finansowanie, otrzymać decyzję kredytową oraz zawrzeć umowę z bankiem. Załatwienie wszystkich formalności zajmuje łącznie nie więcej niż kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a środki otrzymuje się zwykle jeszcze tego samego dnia. Co więcej, jeśli wnioskodawca ubiega się o kredyt w tej instytucji, w której ma założony rachunek osobisty (na który regularnie wpływa jego wynagrodzenie), przelew nastąpi natychmiast po zatwierdzeniu umowy kredytowej.

Małe wymagania dokumentacyjne

Choć formalności związane z ubieganiem się o kredyt ograniczone są do absolutnego minimum, żaden bank nie udzieli finansowania „w ciemno”. Każda instytucja musi najpierw potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i przyjrzeć się jego sytuacji finansowej. Są to jednak proste i krótkie procedury, które opierają się najczęściej na oświadczeniach i deklaracjach klienta.

Banki zwykle nie wymagają przedstawiania umowy o pracę, zaświadczenia od pracodawcy, ani innych dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochodu. Poza danymi z dowodu osobistego, wystarczy podać we wniosku między innymi kwotę i źródło zarobków, poziom zadłużenia czy liczbę utrzymywanych osób – na tej podstawie podejmują decyzję kredytową. Na tak proste formalności można liczyć zwłaszcza przy ubieganiu się o niewielki kredyt gotówkowy, w wysokości od kilkuset do maksymalnie kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku większej kwoty finansowania, bank najprawdopodobniej będzie już oczekiwał okazania dokumentów dotyczących zarobków.

Warto pamiętać, że wymagania w zakresie dokumentacji mogą różnić się w zależności od kredytodawcy, a także źródła i wysokości dochodów klienta. O tym, czy któryś z banków obniża je na tyle, że kredyt przyznaje na podstawie samego dowodu osobistego, można przeczytać pod adresem: https://finanse.rankomat.pl/poradniki/kredyt-na-dowod-czy-istnieja-jeszcze-takie-oferty/.

Kwota kredytu i okres kredytowania

Kredyt gotówkowy sprawdza się przy finansowaniu zarówno niewielkich wydatków, jak i poważnych przedsięwzięć, których koszty są liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. W zależności od oferty banku, można dzięki niemu pożyczyć od 500 lub 1000 do nawet 150-200 tys. złotych, przy okresie finansowania wynoszącym od kilku miesięcy do nawet 10 lat. Maksymalna kwota takiego kredytu może opiewać na 255 550 zł, co jest kwotą narzuconą przez przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim.

O tym, ile ostatecznie będzie mógł pożyczyć klient, decyduje również, a właściwie przede wszystkim, jego zdolność kredytowa i wiarygodność płatnicza. Bank najpierw przeanalizuje zarobki i poziom zadłużenia wnioskodawcy, a także informacje, jakie zgromadziły na jego temat BIK oraz biura informacji gospodarczej. Na tej podstawie podejmie decyzję, czy warto udzielić mu kredytu, a jeśli tak, to na jaką kwotę i na jakich warunkach.

Koszty i zabezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy wiąże się najczęściej tylko z dwoma podstawowymi rodzajami opłat: comiesięcznymi odsetkami oraz jednorazową prowizją za zawarcie umowy. Mimo to, przy kilkuletniej pożyczce rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, wygenerują one relatywnie wysokie koszty. Dlatego też, z takiego kredytu najlepiej jest skorzystać, gdy potrzebne jest kilka, kilkanaście tysięcy złotych dodatkowej gotówki, albo jeśli uzyskiwane dochody są na tyle wysokie, że pozwalają w krótkim czasie uporać się z dużym zadłużeniem.

Kredyt gotówkowy nie wymaga ustanawiania zabezpieczenia na majątku, ale może wiązać się z koniecznością złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Banki oczekują niekiedy również wykupienia ubezpieczenia na życie, uzależniając od tego wielkość oprocentowania czy prowizji. Tego typu procedury pojawiają się jednak wyłącznie przy zobowiązaniach wysokokwotowych.

Trzeba mieć na uwadze, że kredyt gotówkowy może wiązać się też z opłatą na przykład za wakacje kredytowe, zwiększenie kwoty finansowania, czy też wcześniejszą spłatę zadłużenia; dodatkowe koszty wygeneruje również zwłoka w zapłacie rat.

Jak wybrać dobrą ofertę kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy może sprawdzić się przy finansowaniu zakupu sprzętu AGD/RTV, naprawy samochodu, remontu mieszkania, wakacyjnego wyjazdu, jak również wielu innych mniejszych i większych wydatków. By móc z niego skorzystać na możliwie najlepszych warunkach, trzeba jednak zadbać o wybór atrakcyjnej propozycji kredytowej.

Ze względu na dużą liczbę ofert kredytu gotówkowego, a także częste zmiany ich warunków, znalezienie tej najlepszej może wydawać się czasochłonne i skomplikowane. W praktyce jednak, dzięki takim narzędziom, jak porównywarka kredytowa Rankomat, można uporać się z tym w szybki i wygodny sposób. Wystarczy wejść na stronę: https://finanse.rankomat.pl/kredyty/gotowkowe/, podać kilka podstawowych informacji o swojej sytuacji i potrzebach finansowych, a system wskaże pełne zestawienie dostępnych ofert wraz ze wstępnym wyliczeniem zdolności kredytowej. W ten sposób można łatwo przeanalizować oraz porównać opłacalność poszczególnych propozycji, i znaleźć tę, która zapewni