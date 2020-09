Interesuje Cię kredyt gotówkowy, ale obawiasz się wysokich kosztów zobowiązania i dodatkowych opłat? Dzięki praktycznym porównywarkom dostępnym w internecie oferta kredytu już Cię nie zaskoczy.

Gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy? Co należy zrobić, żeby otrzymać środki na dowolny cel? Sprawdziliśmy aktualny ranking ofert dostępny na https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe.

Kredyt gotówkowy – charakterystyka zobowiązania

Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, którego celem jest sfinansowanie dowolnej potrzeby konsumpcyjnej. Zbliża się jesień, a to dla wielu osób czas remontów i napraw. Chcesz zrobić metamorfozę swojego mieszkania, ale nie masz wystarczających środków? A może szkolna wyprawka pochłonęła tyle pieniędzy, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia finansowego? Zaciągając kredyt gotówkowy, nie musisz tłumaczyć się, na co przeznaczysz otrzymane środki. Kredyty są oferowane przez banki oraz SKOK-i, a jako produkty regulowane przez prawo bankowe, zawsze są odpłatne, czyli obciążone kosztami. To właśnie wysokich kosztów zobowiązania najbardziej obawiają się konsumenci. Oprocentowanie, ubezpieczenia, marże banku, prowizje za udzielenie kredytu – w gąszczu opłat można się zgubić. Na szczęście kalkulatory i porównywarki online takie jak Totalmoney.pl pomagają znaleźć najlepszą ofertę, która nie zrujnuje domowego budżetu.

Kredyt gotówkowy – gdzie najtaniej

Sprawdziliśmy propozycje kredytów gotówkowych dla kwoty 20 tysięcy złotych z okresem kredytowania na 48 miesięcy. Według rankingu dostępnego w serwisie totalmoney.pl, we wrześniu 2020 roku najkorzystniejszą ofertę zapewniał Alior Bank. Wysokość miesięcznej raty to w tym przypadku 497,51 zł. Klient, który zdecyduje się zaciągnąć zobowiązanie, zapłaci ostatecznie 23 880,57 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,19%, prowizja 3,50% (dodatkowe 700 zł), a RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – 9,36%. Oferta Alior Banku jest dostępna bez wychodzenia z domu, a kredyt można zaciągnąć online – przez internet. Klient zainteresowany propozycją nie musi korzystać z ubezpieczenia – jest ono nieobowiązkowe. Suma odsetek w czasie kredytowania wynosi 3180,57 zł.

Gdzie najtaniej – kredyt gotówkowy

Na kolejnym miejscu rankingu znalazła się oferta banku Citi Handlowy – pożyczka gotówkowa online dla nowych klientów. W tym przypadku miesięczna rata wynosi 499,92 zł, a całkowita kwota do spłaty – 23 995,94 zł. Oto pozostałe parametry oferty: oprocentowanie – 7,19%, prowizja – 4,00% (800 zł), a RRSO 9,63%. Również w tym przypadku klient nie musi wykupować dodatkowego ubezpieczenia. Kredyt gotówkowy jest dostępny przez internet, a osoba, która zdecyduje się skorzystać z oferty, zapłaci dodatkowo 3195,94 zł odsetek w okresie kredytowania.

Gdzie najtańsze kredyty gotówkowe?

Kolejny korzystny kredyt gotówkowy to propozycja banku Santander. Osoba, która zdecyduje się pożyczyć 20 tysięcy złotych na 48 miesięcy, zapłaci ratę w wysokości 509,42 zł. Całkowita kwota do spłaty wynosi 24 452,30 zł, oprocentowanie – 7,13%, prowizja – 6,10% (1220 zł), a RRSO – 10,72%. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest dobrowolne. Suma odsetek w okresie kredytowania wynosi 3232,30 zł.

Kredyt gotówkowy – gdzie najkorzystniej?

Interesuje Cię kredyt gotówkowy? Gdzie będzie najtaniej? Pamiętaj, że ostateczny koszt zobowiązania zależy od wielu czynników, między innymi wysokości zobowiązania oraz jego innych parametrów. Zdarza się, że bank obniża prowizję za udzielenie kredytu, jeśli klient zdecyduje się skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia lub innego produktu. Zanim podejmiesz decyzję o zaciągnięciu zobowiązania, dokładnie sprawdź wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na ostateczny koszt kredytu gotówkowego – pozwoli to uniknąć wielu problemów i nieporozumień. Oprócz oprocentowania i prowizji warto zapoznać się z rzeczywistą roczną stopa oprocentowania, która uwzględnia wszystkie obligatoryjne opłaty wliczone w ofertę. Od kilku lat banki oraz firmy pożyczkowe mają obowiązek publikowania wysokości RRSO w materiałach reklamowych, dzięki czemu kredytobiorcy już na wstępie otrzymują klarowną informację co do kosztów zobowiązania.