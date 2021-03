Międzynarodowa kampania SS21 Modivo – Twój styl to Twój wybór

„Nowy sezon to czas przepełniony dobrymi emocjami, inspiracjami i technologią wplecioną w nasze życie. To nasi Klienci inspirują nas najbardziej, dlatego oddajemy w Ich ręce rozwiązania, które zachęcają do eksperymentowania i zabawy modą, jednocześnie pokazując, że „Twój styl to Twój wybór”. Chcemy być blisko Nich, inspirować oraz ułatwiać życie, dlatego stawiamy na wielokanałowe działanie i rozwiązania, które pozwalają kreować niczym niezaburzony, indywidualny styl. Podkreślamy, że w modzie liczy się wolność, a my chcemy być pierwszym wyborem dla naszych Klientów” – komentuje Aleksandra Szol-Tułecka, dyrektor e-commerce Modivo.