AgroUnia pod progiem i na blokadach dróg

Działacze AgroUnii zablokowali w środę drogi w 50 miejscach kraju. Protestują przeciw drożyźnie, ale PiS może ich lekceważyć, bo w ostatnich sondażach ugrupowanie słabnie, znalazło się daleko pod progiem wyborczym. Blokady mają spowodować, by znów stało się o niej głośno.

Michał Kołodziejczak w dużych miastach staje się postacią znaną, ale jego poparcie na wsi słabnie. Na większości środowych blokad dróg tłoku nie było. O ile dość licznie stawili się rolnicy w Wielkopolsce, ok. 100 traktorów przyjechało też do Wróblewa, koło Sieradza, skąd pod wodzą lidera ruszyli do Łodzi, to już na blokadę w Sulechowie (lubuskie) stawiło się zaledwie kilka ciągników. Centrum Lublina zablokowały na kilka godzin traktory i samochody osobowe. Na transparentach: „Nie będziemy umierać w ciszy”.

Jeszcze gorsze niż mało imponująca frekwencja protestujących są dla AgroUnii wyniki ostatniego sondażu United Surveys dla Wp.pl, w którym ugrupowanie wypadło bardzo słabo – poparcie spadło zaledwie do 0,6 proc., a więc daleko im do osiągnięcia progu wyborczego, który umożliwiłby znalezienie się w parlamencie. W sondażu IBSP z początku lutego AgroUnia co prawda przeskakuje Koalicję Polską – PSL, ale zalicza spadek i z wynikiem 3,66 proc. poparcia także nie sięga wyborczego progu. Marzenia o zagrożeniu rządzącym na razie się rozwiewają. To duże zaskoczenie, ponieważ wcześniejsze sondaże wskazywały, że zarówno dla PiS, jak i dla PSL ugrupowanie Kołodziejczaka staje się liczącym konkurentem na wsi. Niektórzy uważali nawet, że ludowcy mogą z powodu AgroUnii nie wejść do Sejmu. Michał Kołodziejczak musi teraz poważnie przemyśleć, jakie są przyczyny utraty popularności. Można było bowiem przypuszczać, że stanie się odwrotnie.

Kołodziejczak podsłuchiwany

Po wybuchu afery z Pegasusem okazało się, że jednym z podsłuchiwanych przez ten system był właśnie Michał Kołodziejczak. Włamań do jego telefonu najwięcej było wtedy, gdy AgroUnia poważnie zamierzała przeistoczyć się w partię polityczną. Dzięki cyberatakowi podsłuchujący mogli się też dowiedzieć, kim są osoby wspomagające finansowo Kołodziejczaka, oraz dokładnie zapoznać się ze stanem jego konta. Kołodziejczak podczas przesłuchania przed komisją senacką stwierdził też, że od Pawła Kukiza dowiedział się, iż interesują się nim służby specjalne. Nie był podejrzany o żadne złamanie prawa, więc włamanie do jego telefonu miało wyłącznie powód polityczny – AgroUnia mogła odebrać PiS nieco zwolenników na wsi.

Skąd spadki AgroUnii?

Skąd więc obecny spadek poparcia ugrupowania Kołodziejczaka? Przecież sytuacja rolników bardzo się ostatnio pogorszyła, najmocniej uderzyły ich po kieszeni szybko rosnące ceny nawozów, paliw oraz środków produkcji. Problem w tym, że wśród mieszkańców wsi rolnictwem zajmuje się już tylko 10 proc., to stanowczo za mało, żeby na ich niezadowoleniu zbudować partię, która zagrozi PiS. Zwłaszcza że partię Kaczyńskiego popiera cała wieś socjalna. Rolnicy na emeryturach z KRUS dostali dodatkowe „13” i „14”. Młodzi – 500 zł na dziecko, teraz dostaną 12 tys. zł na drugie i kolejne dzieci. To spory zastrzyk finansowy . Nawet ci, którzy z polityki Prawa i Sprawiedliwości zadowoleni nie są, na żadną z partii konkurencyjnych głosować raczej nie będą.

Wszyscy chcą kupować tanio. A więc w dyskontach

Jest też powód inny. Na wsi rolników jest tylko 10 proc., ale konsumentami są wszyscy jej mieszkańcy. Nie wszystkim jednak podoba się walka Kołodziejczaka z sieciami dyskontów, bo jeśli nawet nie kupują w portugalskiej Biedronce, to na pewno w polskim Dino. W dużym handlu kapitał polski postępuje dokładnie tak samo, jak zagraniczny – wielka sieć wykorzystuje swoją przewagę wobec mniejszych dostawców, także rolników. Jeśli rolnicy nie zaczną się ze sobą łączyć w grupy, ich siła przetargowa nie stanie się większa. Rząd nie jest w stanie tego zmienić.

Im większa panuje drożyzna, im szybciej rosną ceny, tym bardziej mieszkańcy wsi chcą kupować tanią żywność, mięso czy warzywa. Jak pokazuje rządowa tarcza antyinflacyjna, czyli czasowa rezygnacja państwa z 5-procentowej stawki VAT na żywność, najtańsze produkty spożywcze są w dyskontach. Małe sklepy rodzime coraz bardziej nie są w stanie z nimi konkurować, wypadają z rynku. Wiejscy konsumenci mogą się obawiać, że postulaty AgroUnii, na przykład te, żądające ograniczenia importu żywności , czy na przykład przymusowego podziału wielkich sieci, mogą rozmijać się z ich interesami, bo na skutek takich działań ceny w dyskontach wzrosną. Takie same obawy mogą mieć mieszkańcy miast, na poparcie konsumentów AgroUnia raczej więc nie bardzo może liczyć.

Kołodziejczak szuka poparcia

Młody lider, często nazywany następcą Andrzeja Leppera, wie, że nawet jeśli poprą go rolnicy, to na ich poparciu do wielkiej polityki nie wejdzie. Szuka więc zwolenników także w dużych miastach. Popierał strajk lekarzy, ale na masowe poparcie tego środowiska raczej nie może liczyć. Na obecnej blokadzie dróg mieli być także niezadowoleni pracownicy Amazona, ale to również wątły sojusznik, dzięki nim ugrupowanie Kołodziejczaka nie stanie się masowe. AgroUnia musi szukać także w innych środowiskach, ale widać, że na razie nie ma pomysłów, więc większych sukcesów w tym względzie nie odnosi. Po obecnej blokadzie w 50 miejscach kraju też raczej trudno wnosić, by się to zmieniło.

