Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
20 stycznia 2026
Rynek

Dino zarabia w ciszy, pracownicy robią hałas. Jak sobie poradzi z kryzysem?

20 stycznia 2026
Sklep Dino Sklep Dino Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl
Z jednej strony imponujący wzrost, a z drugiej poważne zarzuty związkowców narzekających na niskie wynagrodzenia i ciężkie warunki pracy. Dino dotąd skutecznie chroniło się przed zainteresowaniem mediów – ale jest już za duże, aby pozostawać w cieniu.

Pieniądze lubią ciszę – mówi znane powiedzenie, które zdecydowanie sprawdzało się dotąd w przypadku sieci handlowej Dino. Ma ona już ponad 3 tys. sklepów, jej roczne obroty dochodzą do 35 mld zł (wyższe mają tylko Biedronka i Lidl), a zyski rosną w szybkim tempie. Równocześnie Dino, w przeciwieństwie do głównych rywali, nie wydaje wiele na reklamy. Nie ma nawet aplikacji czy karty lojalnościowej, choć wydawałoby się, że to dziś nieodłączne elementy strategii marketingowych. Dino wybrało zupełnie inny model – gdy inni się kłócą, kto jest najtańszy, sieć kontrolowana przez Tomasza Biernackiego (uchodzącego za jednego z najbogatszych Polaków) robiła po cichu swoje. Bardzo konsekwentnie, lecz bez medialnego rozgłosu.

Ze wsi do miast

Liczby pokazują, że ta strategia okazała się ogromnym sukcesem. Sklepy Dino nie są z pewnością przykładem ambitnej architektury (niedawno spór na ten temat rozgorzał w warszawskim Wilanowie, gdzie powstaje pierwszy punkt Dino), sieć nie ma tyle marek własnych co konkurenci ani nie wygrywa rankingów na najtańszy koszyk zakupowy. A mimo to – a może właśnie z tego powodu – Dino nie musi się martwić o powodzenie wśród klientów. Dotąd obecne głównie w mniejszych miejscowościach coraz śmielej wchodzi do dużych miast. Kto robi zakupy w Dino, ten dokładnie wie, co znajdzie w każdym sklepie. Będzie np. lada mięsna z wyrobami spółki Agro-Rydzyna, należącej do Grupy Dino.

Cenę za sukces płacą pracownicy

Jednak dotychczasowa strategia oparta na szybkim rozwoju w ciszy i bez kontrowersji jest właśnie zagrożona. To dlatego, że związkowcy starają się zwrócić uwagę na warunki pracy w Dino. Przez długi czas ignorowani przez władze sieci próbują przekonać opinię publiczną, że sukces Dino ma swoją cenę. A płacą ją pracownicy. OPZZ Konfederacja Pracy narzeka, że w Dino nie stworzono nawet zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chociaż sieć ma już niemal 55 tys. zatrudnionych, co czyni z niej jednego z największych polskich pracodawców. Związkowcy żądają podwyżek o przynajmniej 900 zł (ich zdaniem większość pracowników zarabia niewiele powyżej stawek minimalnych), a także zwiększenia obsady sklepów. Pojawia się groźba strajku, chociaż nie wiadomo, czy przyniósłby pożądany efekt. W działających u nas sieciach handlowych odsetek pracowników należących do jednego ze związków jest wciąż niewielki.

Czytaj także: Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

Kryzys wizerunkowy

Z punktu widzenia Dino ten medialny rozgłos to bardzo negatywna informacja. Trudno dłużej udawać, że nic się nie dzieje, chociaż dotąd sieć była bardzo oszczędna w swoich komunikatach. Przekazywała tylko te informacje, które musiała publikować jako spółka notowana na giełdzie. Przypomnijmy, że kilkanaście lat temu z ogromnym kryzysem wizerunkowym musiała zmierzyć się Biedronka. Pracownicy narzekali nie tylko na bardzo trudne warunki i marne wynagrodzenia, ale też na to, że nie dostają pieniędzy za nadgodziny. Menedżerowie Biedronki najpierw próbowali bagatelizować problem, ale po serii medialnych reportaży zmienili strategię. Portugalska sieć zaczęła się chwalić zmianą swojego podejścia i poprawą losu zatrudnionych. Na razie nie wiadomo, czy Dino wybierze podobną drogę (co oczywiście oznaczałoby wyższe koszty), czy też będzie reagować na wszelkie zarzuty jak dotąd: ciszą.

Czytaj także: Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Koniec z ciszą

Wiadomo, że sam prezes Dino, mimo ogromnego majątku (magazyn „Forbes” szacował go w ubiegłym roku na ponad 22 mld zł), nie chce być osobą publiczną i dba od lat o to, aby nikt niczego o nim nie wiedział. Jednak jego firma weszła do grona handlowych gigantów, a w perspektywie kilku lat może nawet pod względem liczby punktów prześcignąć Biedronkę, bo rozwija się dzisiaj szybciej od niej. Trudno w takiej sytuacji stosować dalej strategię, jaka sprawdzała się, gdy Dino było lokalnym graczem z Krotoszyna. Sieć nie musi (może nawet nie powinna) iść w ślady konkurentów, zalewających nas agresywnym marketingiem: reklamami, komunikatami, kuponami i coraz bardziej skomplikowanymi promocjami. Powinna jednak przynajmniej odnieść się do poważnych zarzutów związkowców zamiast liczyć na to, że może dalej rosnąć i zarabiać w ciszy.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Rynek pracy w Polsce: płace rosną, ale nierówności też. AI zagraża pracownikom coraz bardziej

    Joanna Solska

  2. Polska cyberzbrojna. Słynny Palantir ma nam dostarczyć superbroń. To spółka z czarną legendą

    Adam Grzeszak

  3. Warszawa marzy o igrzyskach. Realne? Parę dyscyplin by się upchnęło, ale stadion do poprawki

    Marcin Piątek

  4. Carrefour ucieka z Polski, na jego sklepy mają chrapkę politycy. Idziemy tu niestety niemiecką drogą

    Cezary Kowanda

  5. Dino zarabia w ciszy, pracownicy robią hałas. Jak sobie poradzi z kryzysem?

    Cezary Kowanda

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną