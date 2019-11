Rozmowa z dr Joanną Wardzałą, socjolożką i badaczką zachowań konsumpcyjnych, o tym, dlaczego dzisiaj młodzi ludzie nie chcą kupować i gromadzić dóbr.

JOANNA PODGÓRSKA: – Polacy, którzy wchodzą dziś w dorosłe życie, tzw. pokolenie Z, to trzecia generacja tresowana do konsumpcji. Czy właśnie się zbuntowali?

JOANNA WARDZAŁA: – W literaturze naukowej lepiej opisane jest pokolenie Y, czyli ludzi urodzonych mniej więcej w latach 1981–95, które jako pierwsze dorastało w skomputeryzowanym świecie, z mediami społecznościowymi w wymiarze nie tylko zawodowym, ale i towarzyskim. Pokolenie Z faktycznie wchodzi dziś w dorosłość, ale trwają spory, czy zaliczać do niego także dzisiejsze młodsze nastolatki, czy może to już kolejna generacja.