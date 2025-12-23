Protesty, telefony, wyzwiska. Pod szpitalami zbierają się antyaborcjoniści. Znów dopną swego?

Sprawa doktora Sochy, podobnie jak wcześniej dr Jagielskiej, jest z perspektywy państwa niezwykle ważna. Bo jeśli nie umie ono obronić jednostki przed tymi, którzy ewidentnie łamią prawo, to znaczy, że to państwo nie istnieje.

Po doktor Gizeli Jagielskiej z Oleśnicy teraz obrywa doktor Maciej Socha z Gdańska – wojewódzki konsultant do spraw ginekologii, jeden z pionierów odbetonowywania polskiego położnictwa, a od niedawna także cel ruchów ultraprawicowych i antyaborcyjnych.

Doktor Socha na liście wrogów prawicy

Można powiedzieć, że zaczęło się w 2021 r., gdy przed szpitalem, w którym był ordynatorem położnictwa i ginekologii, stanęła grupa z transparentami o treściach homofobicznych (stawiających znak równości pomiędzy homoseksualnością a pedofilią) i antykobiecych (rozczłonkowane, rozwinięte płody, które miałyby dowodzić, że tak właśnie wygląda aborcja). Kłamliwe hasła i treści zbyt drastyczne, by mogły zawisnąć na ulicy. Wiadomo, znane leitmotivy. Grupkę ochraniało kilku policjantów.

Maciej Socha po krótkiej dyskusji z policją i właścicielami banerów udał się do pobliskiego sklepu. Kupił opakowanie jajek, którymi następnie obrzucił banery. Został za to ukarany mandatami, nie przyjął ich, sprawę opisały media. Lekarz, a prywatnie bloger, niekryjący płci swojego życiowego partnera, trafił na długą listę wrogów ultraprawicy.

Protesty, telefony, wyzwiska

W Polsce, pomimo zmiany rządów, prób opanowania antyaborcyjnych zapędów sporej części środowiska lekarskiego, wciąż niewiele trzeba, żeby z pozycji „oficjalny wróg” trafić na bardziej kłopotliwą – „ofiara nękania, prześladowań, zaszczuwania, zastraszania”. W „Gazecie Wyborczej” dr Socha podkreślał, że nie boi się posła Brauna, który doprowadził właśnie do tego, że dr Gizela Jagielska utraciła stanowisko w szpitalu. Wojewódzki konsultant do spraw ginekologii ubolewał też nad bezczynnością państwa wobec antyaborcjonistów.

Tego samego wieczora na Facebooku Młodzieży Wszechpolskiej pojawiły się dane doktora wraz z informacją, że to on miałby odpowiadać za aborcje w Gdańsku. Dr Maciej Socha jest lekarzem, który przestrzega prawa, wykonując zabiegi dozwolone w jego ramach. Owszem, wyłamuje się z powszechnej wśród położników zasady, żeby odsyłać, unikać, zwodzić albo oszukiwać. Łamać prawo, za to nie podkładać się ultrakatolickim bojówkom. I zaczęło się. Protesty, pikiety, telefony, wyzwiska. Groźby. Oblewanie farbą placówki.

Sprawa doktora Macieja Sochy, podobnie jak wcześniej doktor Gizeli Jagielskiej, jest z perspektywy państwa niezwykle ważna. Bo jeśli nie umie ono obronić przestrzegającej prawa jednostki przed tymi, którzy je ewidentnie łamią, to znaczy, że to państwo nie istnieje. List otwarty, nawołujący do zapewnienia bezpieczeństwa lekarzowi, udostępniła Federa. Oby więcej takich lekarzy. I mniej powodów do pisania takich listów.