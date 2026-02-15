Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Martyna Bunda
Martyna Bunda
15 lutego 2026
Społeczeństwo

Marta Nawrocka. Nieodrodna żona swojego męża. Zakaz aborcji? Milczenie, półuśmiech, usta zasznurowane

Nawrocka. Nieodrodna żona swojego męża. Zakaz aborcji? Milczenie, półuśmiech, usta zasznurowane

15 lutego 2026
Pierwsza Dama Marta Nawrocka na Podkarpaciu Pierwsza Dama Marta Nawrocka na Podkarpaciu Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
Można powiedzieć: fundamentalistka. Można: kolejna fasadowa postać w Pałacu Prezydenckim, która mówi nieswoimi słowami. Tyle że wyborcy męża Marty Nawrockiej zobaczyli zapewne kobietę taką jak oni sami.

Wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24 mógł być odmianą po dwóch kadencjach milczącego sprawowania funkcji przez Agatę Dudę i nieobecności medialnej Anny Komorowskiej. Ale nie był.

Nie wypaść z roli

Prezydentowa wystąpiła w przyjaznym dla siebie środowisku, z kimś wspierającym, niewidocznym w kadrze kamery, komu w trudniejszych dla siebie momentach posyłała błagalne spojrzenia. Strategię przyjęła dokładnie taką sama, jak podczas całej kampanii prezydenckiej: nie wypaść z roli.

Począwszy od języka, który niedawna funkcjonariuszka straży granicznej starała się dopasować do stanowiska, jakie właśnie zajmuje, choć nie dawało się ukryć, że to dla niej pole minowe, aż po odpowiedzi na kłopotliwe pytania.

Paradoksalnie język trudniej było opanować niż wejść w schematy przygotowanych wcześniej odpowiedzi na pytania. Kiedy Marta Nawrocka mówiła o dawnej pracy albo o kampanii i wymykały jej się sformułowania typu „będzie ostro”, przez chwilę wypadało to naturalniej, po czym wracaliśmy na tor przeszkód.

Prezydentowa jest za życiem

Z kłopotliwymi pytaniami poszło – jednak – łatwiej. Widać było czas włożony w przygotowanie się do odpowiedzi. Czy pary korzystające z in vitro powinny liczyć na pomoc państwa? Marta Nawrocka sama nie ograniczałaby nikomu prawa do korzystania z tej gałęzi medycyny. A pomoc finansowa państwa? Prezydentowa prosi o inny zestaw pytań. Aborcja? Prezydentowa jest za życiem, jej biografia zresztą tego dowodzi. Ale jak ocenia stosowane w Polsce rozwiązania prawne? Milczenie, półuśmiech, usta zasznurowane.

Można powiedzieć: fundamentalistka. Można: kolejna fasadowa postać w Pałacu Prezydenckim, która mówi nieswoimi słowami. Tyle że wyborcy męża Marty Nawrockiej zobaczyli zapewne kobietę taką jak oni sami. Niewnikającą zbyt głęboko w dylematy polityczne – za to miłą. Umiejącą pochylić się nad losem opiekunów osób z niepełnosprawnościami albo dziećmi, które ładnie malują lub dobrze grają w piłkę. I czyniącą to z energią, której nie ma dla ofiar prawa aborcyjnego – bo granice jej świata pojęć tak daleko nie sięgają. Podobnie jak granice światów większości wyborców.

Martyna Bunda

Martyna Bunda

W „Polityce” od 2004 r., przez kilka lat kierowała działem Kraj. Dwukrotna laureatka europejskiego konkursu „Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji”. Za debiutancką, przełożoną na kilka języków powieść „Nieczułość” otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia” i Pomorską Nagrodę Literacką. Jej druga powieść, „Kot niebieski”, ukazała się w 2019 r.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

    Katarzyna Kaczorowska

  2. Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

    Joanna Cieśla

  3. Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

    Joanna Cieśla

  4. Dwa lata w zawieszeniu. Biegli nadal badają, czy ukraiński lekarz zabił pacjenta

    Zbigniew Borek

  5. Wujek szykuje się na pogrzeb. Od dawna raczej udawał kopalnię, niż nią był. Na miejscu to czuć

    Juliusz Ćwieluch

Czytaj także

null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Kraj

Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

Po ponad dwóch latach od upadku rządów PiS system, który w wymiarze sprawiedliwości stworzył Zbigniew Ziobro, trzyma się mocno. Jego gwarantem jest prezydent Nawrocki. Ustawy proponowane przez ministra Żurka to chyba ostatnia próba zmiany.

Ewa Siedlecka
12.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną