Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Krzysztof Matlak
Krzysztof Matlak
13 lutego 2026
Sport

Władek zdobywa srebro. Drugi polski medal na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie

13 lutego 2026
Polak Władimir Semirunnij podczas olimpijskich zawodów panczenistów na 10 km, w których zdobył srebro. 13 lutego 2026 r. Polak Władimir Semirunnij podczas olimpijskich zawodów panczenistów na 10 km, w których zdobył srebro. 13 lutego 2026 r. Forum
Na morderczym dystansie 10 km reprezentant Polski Władimir Siemirunnij zdobył wicemistrzostwo olimpijskie w łyżwiarstwie szybkim. Duża radość, bo to nieczęsta okazja.

Do 2022 r. reprezentował Rosję, polski paszport odebrał w ubiegłym roku. Nie przestraszył się roli faworyta i ostatecznie lepszy czas od niego miał tylko fenomenalny 19-latek z Czech Metodej Jilek. Tym samym – po sukcesie Kacpra Tomasiaka na skoczni normalnej – mamy drugie srebro na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie.

Polak za Czechem

W tej niezwykle trudnej i wyczerpującej konkurencji startowało tylko sześć par. Prawie wszyscy rywale Władimira to łyżwiarze z dużym dorobkiem, ale Polacy mocno wierzyli w 23-letniego reprezentanta Pilicy Tomaszów Mazowiecki. On sam we wszystkich wywiadach wyglądał na wyluzowanego, ale też wierzącego w swoją formę i możliwości.

Siemirunnij w specjalnie zaprojektowanym kasku i okularach ustawił się na linii startu w trzeciej parze wraz z młodym Holendrem Sijnem van de Buntem. Ten ostatni nie jest szerzej znany, ale rekomendacją jest to, że wygrał wewnętrzną rywalizację w swoim kraju, który słynie przecież z mistrzów w tej dyscyplinie. Polak od początku dystansu objął prowadzenie i konsekwentnie powiększał przewagę, również w stosunku do ścigających się wcześniej. W połowie dystansu przeżywał kryzys, który jednak zdołał przezwyciężyć. I tak w połowie zawodów jego nazwisko było pierwsze w klasyfikacji.

Po przewie na czyszczenie lodu na starcie stanęły kolejne trzy pary. Najpierw Włoch Riccardo Ghiotto niespodziewane uległ 40-latkowi z Holandii Jorritowi Bergsmie, ale obaj nie zagrozili Polakowi. Emocje i nadzieje rosły. W następnej dwójce wystąpił Jilek i on okazał się niemal od pierwszych okrążeń lepszy od wszystkich konkurentów. Skończył z przewagą prawie sześciu sekund nad Władimirem zwanym Władkiem.

Trudna droga

Przed ostatnią parą Polak był drugi. Początkowo wydawało się, że może skończyć się czwartym miejscem, tym samym, które kilka dni temu zajął inny nasz faworyt, Damian Żurek w wyścigu na 1000 m. Rywale jednak opadli z sił i wkrótce mogliśmy krzyknąć: mamy medal! Duża radość, bo to nieczęsta okazja.

Droga do wicemistrzostwa olimpijskiego była dla Władka trudna i momentami niebezpieczna. Urodzony w Jekaterynburgu w 2002 r. Siemirunnij wyróżniał się wynikami w zawodach juniorów, był medalistą mistrzostw świata. Po rosyjskiej agresji w Ukrainie 20-latek postanowił wyemigrować. Dzięki pomocy wielu ludzi, w tym byłych łyżwiarzy i obecnie działaczy Pawła Abratkiewicza i Konrada Niedźwiedzkiego, trafił do Polski, w której początki też nie były łatwe. Dobre warunki do życia i uprawiania ukochanego sportu znalazł w Tomaszowie. Za to wszystko odwdzięczył się świetną postawą i medalem w Mediolanie.

Indywidualnych medali w jeździe szybkiej na lodzie nie mamy wiele. Pamiętamy oczywiście złoto Zbigniewa Bródki z Soczi w 2014 r. Dużo wcześniej, bo w Squaw Valley w 1960 r., srebro wywalczyła Elwira Seroczyńska, a brąz Helena Pilejczyk. Były też medale w sztafetach. Semirunnij jest czwartym sportowcem z polskim paszportem na olimpijskim podium w konkurencjach indywidualnych.

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
Reklama

    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Iga Świątek odpadła z Australian Open. Problem w starciach z czołówką robi się poważny

    Krzysztof Matlak

  2. Jelena Rybakina mistrzynią Australian Open. Postawiła się Sabalence, przetrwała wojnę nerwów

    Aleksandra Żelazińska

  3. Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim! W pięknym stylu

    Krzysztof Matlak

  4. Zimowe igrzyska: czas start! Ceremonia otwarcia i sport chaosu w świecie nie przyćmią

    Mateusz Mazzini

  5. Zimowe igrzyska olimpijskie. Szanse na medale dla Polski? Oby udało się oszukać statystykę

    Krzysztof Matlak

Czytaj także

null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

Jeffrey Epstein rozciągnął swoje macki również nad Polską. Jednym z najpoważniejszych wątków, który bada teraz prokuratura, jest ten dotyczący możliwego handlu nieletnimi z beskidzkich wiosek przy granicy ze Słowacją i w Krakowie.

Agata Szczerbiak
04.02.2026
null
Rynek

Allegro pod ostrzałem. Najpierw InPost, teraz ERLI, a to nie koniec. Robi się nerwowo

Czy lider naszego handlu internetowego działa uczciwie? Najpierw InPost, a teraz ERLI twierdzą, że niekoniecznie, jednak Allegro zarzuty stanowczo odrzuca. W dobie AI i ekspansji chińskich graczy walka o polskich klientów staje się coraz bardziej bezwzględna.

Cezary Kowanda
02.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną