Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Piątek
Marcin Piątek
10 kwietnia 2026
Sport

Jacek Magiera, dobry duch każdej szatni. To mówi o nim więcej niż sto meczów

10 kwietnia 2026
Jacek Magiera Jacek Magiera PZPN / mat. pr.
Z piłkarzami zawsze umiał znaleźć wspólny język, bo widział w nich najpierw ludzi, a dopiero potem zawodników, od których się wymaga i których się rozlicza. Był w szatni psychologiem, na długo zanim w twardej z pozoru piłkarskiej drużynie korzystanie z takiego wsparcia stało się oczywistością.

Dwa tygodnie temu przeżywał, jako drugi trener reprezentacji narodowej, emocjonalną huśtawkę w barażowych meczach z Albanią i Szwecją. W tym pierwszym cieszył się razem z resztą ekipy, w drugim przyszło mu pocieszać niepogodzonych wciąż z brakiem awansu na mundial zawodników.

Wespół z selekcjonerem Janem Urbanem i resztą sztabu mieli przegrupować siły i wymyślić reprezentację na nowo. W to, że trzeba będzie tego teraz dokonać już bez Jacka Magiery, dobrego ducha każdej szatni, w której się pojawiał, i człowieka, który o futbolu umiał myśleć w sposób twórczy, trudno uwierzyć. Ludzie sportu nie odchodzą przed pięćdziesiątką, bo podczas joggingu zatrzymuje się krążenie.

Jacek Magiera: skromny, z notatnikiem

Nie podobałby mu się ten dzień, kiedy wysunął się w mediach na pierwszy plan. Ale to, że był cichy, nieco wycofany i skromny, nie znaczy, że chował się za innymi. Był przecież kapitanem młodzieżowej reprezentacji U17, która na mistrzostwach świata w Japonii zajęła czwarte miejsce (wcześniej został razem z kolegami mistrzem Europy w 1993 r.), potem, już w dorosłej piłce, był ważnym ogniwem Legii Warszawa, aż wreszcie poszedł w trenerkę, co z definicji wymusza rolę przywódcy. Przymierzał się do niej już jako zawodnik. Obserwował, podpytywał, analizował, nie rozstawał się z notatnikiem, który puchł i puchł.

Z piłkarzami zawsze umiał znaleźć wspólny język, bo widział w nich najpierw ludzi, mających swoje problemy i rozterki, a dopiero potem zawodników, od których się wymaga i których się rozlicza. Był w szatni psychologiem, na długo zanim w twardej z pozoru piłkarskiej drużynie korzystanie z takiego wsparcia stało się oczywistością.

Wydawało się, że dynamika życia trenera klubowego nie do końca pasuje do jego temperamentu, a po sinusoidzie w Legii Warszawa (od mistrzostwa Polski do bezceremonialnego zwolnienia po paru słabszych meczach) osiądzie na dłużej w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdzie ówczesny prezes Zbigniew Boniek powierzył mu funkcję dyrektora do spraw rozwoju piłki młodzieżowej, a w niej Jacek Magiera będzie nadzorował wcielanie w życie projektu, który w polskim futbolu od lat wymykał się z rąk: jak dogonić nowoczesny futbol, a nawet zacząć go praktykować.

Spotkaliśmy się wówczas, a potem jeszcze, gdy był już selekcjonerem reprezentacji młodzieżowych. Te rozmowy były za każdym razem dłuższe, niż uprzednio planowaliśmy: były nieoczekiwane dygresje, nowe wątki, nieodzowne w przypadku trenera Magiera pytania w rodzaju: „a jak tam w życiu?”, i w końcu wspólna konkluzja, że ta pogadanka musiała się przeciągnąć, skoro wisiało nad nią fundamentalne, jeśli chodzi o polski futbol, pytanie: dlaczego wciąż jest gorzej, niż być powinno?

Z polotem i do przodu

Zrobił jeszcze od PZPN skok w bok, do Śląska Wrocław, gdzie właściwie przeżył przygodę identyczną jak w Legii – od sukcesu (wicemistrzostwa z dość przeciętną drużyną) do zwolnienia, gdy presja wywrócenia stolika w drużynie, która wpadła w dołek, stała się już nie do wytrzymania.

Wydawało się, że jeśli chodzi o reprezentację Polski, duet Urban–Magiera to projekt na lata. Pracowali razem wcześniej (w Legii), lubili się, mieli podobny pomysł na to, jak grać (z polotem i do przodu), i podobną wiarę w młodych piłkarzy, którym od tej wiary na ogół rosły skrzydła.

Trener Magiera mawiał, że na boisku nie wszystko musi im wychodzić, ale jeśli te doświadczenia wzmocnią ich w życiu, to i oni będą wygrani, i on będzie miał frajdę. Taki sposób myślenia mówi o nim więcej niż sto meczów, w których brał udział. W szatni reprezentacji na pewno coś z niego zostanie. Choćby ze względu na pamięć o nim.

Marcin Piątek

Marcin Piątek

W swojej pierwszej poważnej pracy – sportowej redakcji „Rzeczpospolitej” – usłyszał, że brak dyplomu z dziennikarstwa nie przeszkadza w jego uprawianiu, a nawet pozornie zgrany temat ma w sobie potencjał pod jednym warunkiem: nie mielić mielonego.

W „Polityce” od końca 2008 r., a stały związek zawdzięcza Justynie Kowalczyk. Było tak: została w Libercu podwójną mistrzynią świata w biegach narciarskich, w poniedziałkowe przedpołudnie zadzwonił telefon z mitycznego redakcyjnego IV piętra z sugestią, że Justyna świetnie wyglądałaby na okładce, tylko trzeba pod nią co nieco napisać. Termin: sześć godzin. Zamówienie zostało przyjęte, czego następstwem był paraliż twórczy, na szczęście przejściowy. Okładka poszła, etat przyszedł.

W ostatnich latach autorsko aktywny w sportowym rewirze raczej okazjonalnie, stara się teraz nie mielić głównie w dziale rynkowym oraz korzystając z gościnności szefostwa działu społecznego i kulturalnego. Na nadmiar zebranego materiału oraz syntezę przekazu dobrze robi mu thrash metal, ze szczególnym uwzględnieniem królowej gatunku, która, jak wiadomo, jest tylko jedna.

Reklama

Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną