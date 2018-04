Jak polskie instytucje chcą lobbować w USA

Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Fundacja Narodowa i Polski Fundusz Rozwoju – te trzy kontrolowane lub finansowane przez państwo instytucje zawarły w ostatnich miesiącach umowy z firmami lobbingowymi, konsultingowymi i świadczącymi usługi PR w USA.

Od siedmiu do siedemdziesięciu tysięcy dolarów

Najbardziej hojna z nich była PGZ, która zobowiązała się przez rok płacić firmie BGR co miesiąc przynajmniej 70 tys. dol. (za same usługi, bez zwrotu kosztów). Zlecenie PGZ związane z promocją relacji polsko-amerykańskich, w szczególności w odniesieniu do programów zbrojeń rakietowych „Wisła” i „Homar”, opisywaliśmy tydzień temu.

Drugą z umów zawarła Polska Fundacja Narodowa z firmą White House Writers Group, a opiewa ona na 45 tys. dol. miesięcznie. Wiadomo, że PFN zobowiązała się zapłacić za trzy miesiące z góry, czyli 135 tys. dol., i że umowa nie zawiera żadnego terminu jej zakończenia. Co więcej, porozumienie z PFN zawiera zapis, że relacje między stronami będą się rozwijać i ewoluować – czyli że potrwają dłużej, a co za tym idzie, będą kosztować więcej niż początkowe 135 tys. dol.

Na tym tle kontrakt zawarty przez trzeci podmiot, Polski Fundusz Rozwoju z firmą APCO Worldwide, opiewający na 7,5 tys. dol. i jednorazowy – to już drobnostka. To wszystko w sumie jednak 982,5 tys. dol., kwota niebagatelna. Przy czym też raczej nieostateczna.

Polskie umowy w rejestrze obcych agentów

Wiedza o tych kontraktach jest publiczna, a dokumenty poświadczające ich zawarcie figurują w jawnym rejestrze FARA (Foreign Agents Registration Act). Ma on zgodnie z amerykańskim prawem ujawniać fakt prowadzenia działalności na zlecenie tzw. obcych agentów, głównie zagranicznych rządów.

Rejestracji i ujawnieniu podlegają przy tym nie tylko umowy zawierane przez rząd obcego państwa i jego agendy, ale także przez podmioty kontrolowane, kierowane, finansowane lub subsydiowane przez obce państwo, partię polityczną czy jakiegokolwiek zagranicznego zwierzchnika, np. firmy.

W zgodzie z tą zasadą całkiem niedawno, 26 kwietnia, działalność w USA zarejestrowała PolCham – Polska Izba Handlowa, działająca na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PolCham będzie prowadzić swą działalność samodzielnie, w odróżnieniu od trzech pozostałych aktywnych polskich podmiotów zarejestrowanych w FARA.

Pomocny w identyfikowaniu lobbystów jest także inny publiczny rejestr – działalności lobbystycznej w Kongresie. Przy haśle „Polska” widnieją cztery wpisy, najświeższe jednak z 2015 roku o lobbingu na rzecz PLL LOT, Grupy Lotos i PZU.

PFR zleca jednorazową organizację spotkań

Spośród ostatnio zawartych umów najmniej wątpliwości dotyczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Kontrahent PFR, APCO Worldwide, to globalna firma zajmująca się doradztwem strategicznym, komunikacją i PR, choć np. w regulacjach unijnych zaliczana jest do dużych firm lobbingowych. Według widniejącego w rejestrze FARA pisma PFR wynajął APCO w lutym tego roku i zgodził się zapłacić 7,5 tys. dol. opłaty inicjującej współpracę, z zastrzeżeniem konieczności pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, wydatków, opłat i podatków.

W piśmie mowa o przygotowaniu formalnej umowy, ale takowa w amerykańskim rejestrze już się nie pojawia. Szef departamentu komunikacji korporacyjnej PFR Michał Witkowski wyjaśnia: – Zlecenie miało charakter jednorazowy i dotyczyło organizacji spotkań z wybranymi przedstawicielami mediów przy okazji podróży służbowej członka zarządu PFR do USA. Rozmowy miały dotyczyć „realizowanych przez PFR inwestycji oraz działalności PFR Ventures, którego fundusze tworzą największą platformę finansowania inwestycji venture capital w regionie Europy Środkowej”.

Witkowski zapewnia: – PFR nie zawierał z APCO żadnych innych umów ponad powyższe jednorazowe zlecenie, nie zawierał także żadnych innych umów z podmiotami w USA czy innych krajach. Można ocenić, że 7,5 tys. dol. nie było kwotą wygórowaną, nawet jeśli w opisie zlecenia dla APCO znajdują się wyłącznie działania z zakresu komunikacji medialnej i PR.

Umowa z PFN: od sądownictwa po uchodźców

Inaczej wygląda sprawa umowy Polskiej Fundacji Narodowej. O jej zawarciu pisano w Polsce już jesienią zeszłego roku. Portal TVN24.pl podawał za rejestrem FARA, że PFN podpisała umowę z firmą White House Writers Group na sumę 45 tys. dol. miesięcznie, z dodatkowym 10-proc. funduszem rezerwowym na wydatki ekstra.

Zlecenie PFN jest rozbudowane, obejmuje działalność w pięciu obszarach dotyczących objaśniania intencji polityki rządu PiS wobec reformy struktur państwa, handlu międzynarodowego i dywersyfikacji źródeł energii, sądownictwa, kryzysu uchodźczego i miejsca Polski w UE oraz – co warte podkreślenia – prostowanie narracji o polskim współudziale w Holokauście. Ta ostatnia sprawa jest szczególnie drażliwa, zwłaszcza po tym, jak wskutek nowelizacji ustawy o IPN kwestia udziału Polaków w zagładzie Żydów znowu stała się tematem publicznej debaty.