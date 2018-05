Odpowiedź Państwu Elbanowskim: Jesteście forpocztą ciemnogrodu

Jan Woleński odpowiada na polemikę Tomasza i Karoliny Elbanowskich ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

***

Szanowni Państwo,

pełny tekst, który Państwo komentujecie, jest następujący: „Wedle biologów dzieci w wieku 4–6 lat mają wyjątkowe zasoby energii do przyswajania wiedzy. Nie rozumieją tego ci, którzy kwestionują rozpoczynanie nauki szkolnej w wieku 6 lat lub nawet wcześniej. Być może państwo Elbanowscy istotnie mieli na uwadze dążenia do zapewnienia przedłużonego, to jest (ich zdaniem) szczęśliwego dzieciństwa swych pociech, ale nawet jeśli tak było (jest), wygląda na to, że wolą bawić się (z) dzieciakami, niż je edukować. Okazali się forpocztą rodzimego ciemnogrodu edukacyjnego, skwapliwie wykorzystaną przez p. Zalewską”.

Kompetentni w dziedzinie edukacji

Komentarz Państwa całkowicie pomija dwa pierwsze zdania, kluczowe dla mojej argumentacji. Wynika z nich, że osiągnięcie wieku 6 lat nie tylko wystarcza dla tzw. dojrzałości szkolnej, ale temu sprzyja. Nie jesteśmy (Państwo i ja) specjalistami w dziedzinie edukacji, więc musimy opierać się na opiniach ludzi bardziej kompetentnych.

Pisząc o biologach, miałem na myśli prof. Jana Kozłowskiego (specjalistę od biologii ewolucyjnej) i prof. Jerzego Vetulaniego (neurobiologa). Państwo przytaczacie inne autorytety. Cytujecie Montaigne’a, Wygotskiego, Brunera czy Pellegriniego. Wszelako Montaigne żył w XVI wieku i trudno jego uwagi o zabawie traktować jako rozstrzygające w czasach współczesnych. Wygotski wypowiadał się na temat różnicy między własnym (ucznia) planem nauczania (przedszkole) i planem szkolnym narzuconym przez nauczyciela, ale zwracał uwagę na możliwość ich koincydencji, nie przesądzając, kiedy to ma nastąpić. Bruner badał rozwój poznawczy i kwestie motywacji bez rozstrzygania optymalnego wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. I wreszcie Pellegrini zajmował się rolą zabawy w rozwoju psychicznym, ale też nie wyprowadzał ze swoich badań wniosków na temat tego, kiedy dzieci mają być poddane scholaryzacji. Powyższe uwagi są sformułowane na podstawie wiadomości (raczej krótkich) z drugiej ręki o tych autorach. Przeprowadziłem jednak sondę wśród kilku znajomych specjalizujących się w pedagogice i potwierdzili oni moje wnioski. Tedy Państwa teza, że poglądy Wygotskiego, Brunera i Pellegriniego dostarczają uzasadnienia opinii Państwa o tym, że siedmiolatki, a nie sześciolatki, winny rozpoczynać naukę szkolną, wymaga jakiejś dodatkowej przesłanki.

Rola zabawy w edukacji?

Najważniejszy jest chyba dr David Whitebread. Po pierwsze, nie jest on profesorem Uniwersytetu w Cambridge, ale wykładowcą tej uczelni (dokładniej senior lecturer). Stosowanie tytułów nieprzysługujących danej osobie wprawdzie służy podniesieniu jej autorytetu, ale często (tak jest w przypadku Państwa polemiki) jest to zabieg retoryczny mający wzmocnić argumenty. Wysłuchałem wykładu dr. Whitebreada, wygłoszonego na zaproszenie fundacji, którą Państwo kierujecie.