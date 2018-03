Od dawna trwa proces ogłupiania polskiej młodzieży

W internecie krąży filmik (autorstwa Brzoza TV, trwa 10 minut) z pytaniem: „Co by pani zrobiła, gdyby urodziła dziecko Homo sapiens?”. Odpowiedzi udzieliło 17 osób (także mężczyzn), często w postaci: „A co to za choroba?”. Tylko dwie osoby wiedziały, że homo sapiens to określenie gatunku ludzkiego. Oto dialogi:

– A co to jest Homo sapiens?

– No właśnie nie wiem, co to jest, dlatego jestem zaskoczona.

– To co to jest?

– To u podnóża historii, że tak powiem, trzeba się dogłębić. No i jest to dziecko takie, nie chcę tutaj używać jakichś brzydkich porównań, dziecko-małpka.

– A Homo sapiens to nie jest człowiek myślący?

– No ale to wiadomo, to nie jest normalne dziecko.

– Uznałabym: wola wyższa.

– Opiekowałabym się jak normalnym dzieckiem.

– Gdybym miał dobrą pracę, tobym wychowywał.

– Przez takie rzeczy bardzo często się związki rozpadają i kobieta zostaje sama, bo mężczyzna odchodzi.

Chciałoby się rzec: Homo sapiens (?) o Homo sapiens. Dla ruchu pro-life jest coś bardzo pocieszającego w tej ankiecie, ponieważ nikt nie odpowiedział, że ciąża w takim przypadku powinna zostać usunięta. Jednak wiedza to potęga.

Czego (nie) uczą w szkole

Czego ten film dowodzi? Mianowicie tego, że szkoła nie dostarcza dziś elementarnej wiedzy, w tym przypadku przyrodniczej. Można oczekiwać, że edukacyjne poczynania pod przewodem p. Zalewskiej sytuacji nie poprawią, ale ją jeszcze pogorszą. Być może Polska nie jest wyjątkiem, może podobny filmik – lub jeszcze bardziej porażający – dałoby się zrealizować w innych krajach. Nie jestem specjalistą od edukacji komparatystycznej, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.

Z drugiej strony mam nieodparte przekonanie, że proces ogłupiania polskiej młodzieży rozpoczął się w PRL, był kontynuowany w III RP i jest utrwalany obecnie (numeracja jest sporna, jedni powiadają, że jeszcze tkwimy w III RP, inni – że już mamy IV, a jeszcze inni – że „obecnie” oznacza jakiś okres przejściowy).

Odwołam się do własnych wspomnień. Pomijam edukację szkolną, bo nie ma sensu porównywanie tej sprzed kilkudziesięciu lat z obecną, w dużej mierze określoną przez powszechną dostępność internetu. Wszelako zawsze było ważne, jak jest wykształcony absolwent szkoły średniej, zwłaszcza kandydat na studia.

W latach 1965–1979 byłem egzaminatorem z historii przy kwalifikacji na Wydział Prawa UJ. Początkowo kandydaci korzystali ze specjalnych informatorów precyzujących wymagania z poszczególnych przedmiotów. Było rzeczą obojętną, z jakich podręczników się przygotowują. Mogły być szkolne lub uniwersyteckie. Ja sam, gdy zdawałem w 1958 roku, uczyłem się historii Polski z akurat wydanej makiety całościowego opracowania naszych dziejów wydanej pod egidą Polskiej Akademii Nauk. Wersja, z której korzystałem, była doprowadzona do 1764 roku. Zaznajomienie się z tak obszernym podręcznikiem było kwestią mojego wyboru (ktoś mi to doradził), inne osoby korzystały z mniej zaawansowanych źródeł.

Gdzieś na początku lat 70. ujednolicono podręczniki do historii dla techników i liceów. Wprowadzono zasadę, że wolno pytać tylko tego, co zostało podane. Oczywiście egzaminatorzy musieli zapoznać się z treścią podręcznika. Znając nieźle historię, od razu doszedłem do wniosku, że wiadomości w nim zawarte są bardzo ubogie i płytko podane.