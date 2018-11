Miecznik pożre Orkę? Czyli co dalej z polską marynarką

Rok temu o tej porze morski sektor zbrojeniowy gryzł palce w oczekiwaniu na przełomową decyzję. Antoni Macierewicz kilka razy powtarzał, że do końca 2017 r. Polska wskaże preferowanego dostawcę okrętów podwodnych nowego typu pod kryptonimem „Orka”. Marynarze żyli nadzieją, że ledwie zipiący dywizjon okrętów podwodnych przetrwa chude lata do wprowadzenia nowych jednostek dzięki wypożyczeniu od kraju dostawcy okrętu do szkolenia. Przemysł miał perspektywę gigantycznego skoku technologicznego, bo udział – deklarowany przez wszystkich oferentów – w budowie nowoczesnego okrętu podwodnego byłby dla naszych stoczni wejściem do zupełnie innej ligi. Politycy zaś mieli spełnić jedną z kluczowych obietnic w zakresie bezpieczeństwa – pozyskania systemu uzbrojenia niezwykle cennego na morskim polu walki, a przy tym pozwalającego umieścić na nim broń odstraszającą: pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Rok temu było tak pięknie...

Gdzie się podziały obiecane orki

Spełnić obietnicy się nie udało. Dostawcy okrętów podwodnych nie wybrano w 2017 r. Ani w styczniu, choć minister Macierewicz usiłował jeszcze taką nadzieję podtrzymywać, nawet gdy zbierały się nad nim czarne chmury. Potem niespodziewanie odszedł, a wszystkie prowadzone w sprawie Orki analizy zostały na wiele miesięcy odłożone. Zupełnie jakby projekt Orka – niegdyś stawiany na czele priorytetów – przeszedł w głębokie zanurzenie. Trzech konkurentów – szwedzki Saab, niemiecki TKMS i francuski Naval Group – w pierwszej połowie roku prowadziło jeszcze kampanię na rzecz swoich produktów, ale przy malejącym zainteresowaniu rządu koncentrowali swoją uwagę na mediach. Mimo zapewnień ministra Mariusza Błaszczak, że MON nie rezygnuje z żadnego programu zbrojeniowego, temat Orki do lata zupełnie ucichł. W maju resort odpisał na interpelację posła Adama Andruszkiewicza, że „realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wypracowanie optymalnego trybu pozyskania nowych okrętów podwodnych po 2022 r.”. Trwać miała nieustannie „faza analityczno-koncepcyjna”, ale jej rezultaty „stanowić będą podstawę do oceny możliwości sfinansowania zakupu okrętów w ramach kolejnego cyklu planistycznego”.

Polskie siły podwodne stopniały do trzech jednostek

To było w maju, a w czerwcu – zgodnie z harmonogramem – wycofany został z użytku stareńki okręt podwodny typu Kobben ORP Sokół. Uroczystość była smutna, ale brzemienna w skutki – personalne. Kontradmirał Mirosław Mordel, inspektor Marynarki Wojennej, pozwolił sobie bowiem na publiczne stwierdzenie, że nadzieje marynarzy zostały po raz kolejny zawiedzione. Musiał bardzo zawieść też samego ministra, bo dwa tygodnie później został odwołany. Wraz z wycofaniem Sokoła polskie siły podwodne stopniały do trzech jednostek, z tym że dwie z nich to równie stare Kobbeny, na których bandera ma być opuszczona w ciągu roku, a trzecia to poradziecki okręt ORP „Orzeł”, od czterech lat nieustannie znajdujący się w naprawie. Ponad 30-letni, pozostaje teoretycznie najsilniejszym polskim uzbrojeniem podwodnym. A raczej byłby takim, gdyby był w pełni sprawny. Od kiedy w 2014 r. trafił do Stoczni Marynarki Wojennej na remont, prześladuje go pech. Uszkodzenia powstałe wskutek kolizji z dokiem oraz pożaru sprawiły, że mógł pływać tylko w wynurzeniu – pierwsze od lat zanurzenie wykonał dopiero w październiku. Nadal jednak nie udało się wyremontować podstawowych dla każdego okrętu podwodnego czujników – kompleksu hydroakustycznego i stacji hydrolokacyjnej. Nikt nie zgłasza się do przetargów rozpisywanych przez port wojenny na Oksywiu.