Okręty podwodne, niespełniona obietnica Macierewicza

Okręty podwodne to niespełniona obietnica Antoniego Macierewicza.

Wydawało się, że kryptonim „Orka” oznacza drapieżnego ssaka oceanicznego, pasującego do nowych okrętów podwodnych. Coraz bardziej jednak Orka przypomina walkę z nieurodzajną ziemią, usianą głazami komplikacji.

Właśnie mija czwarta miesięcznica niespełnienia największej z ostatnich zapowiedzi Antoniego Macierewicza. Kiedy był już bliżej niż dalej opuszczenia MON, zapewniał stanowczo, że do końca grudnia Polska wybierze dostawcę nowych okrętów podwodnych. Kiedy w 2017 roku nic się nie wydarzyło, MON – chyba jeszcze ostatkiem woli odchodzącego ministra – zapewniał, że przełomowa decyzja zapadnie w styczniu. Zapadła jednak wyłącznie cisza, aż nowy wiceminister obrony w lutym postawił pod znakiem zapytania dotychczasowe terminy i obietnice. Po dwóch miesiącach nadal nic się nie dzieje, choć potencjalni dostawcy robią, co mogą, by temat nie umarł. Z punktu widzenia programu zbrojeniowego, który potrwa ponad dekadę, kilka miesięcy nie ma większego znaczenia. Gdy jednak spojrzeć na nieubłaganie kończący się czas służby naszych wiekowych okrętów podwodnych, każdy miesiąc zwłoki stawia Marynarkę Wojenną przed widmem podwodnej luki, którą trudno będzie zapełnić.

Orka opóźniona o pięć lat

We wciąż obowiązującym formalnie, choć faktycznie dogorywającym Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013–2022 okręty podwodne nowego typu pod kryptonimem „Orka” były najważniejszym zadaniem drugiego co do ważności – po obronie powietrznej – obszaru unowocześnienia wojska. Wraz z dziesięcioma nowymi bojowymi okrętami nawodnymi miały sprawić, że zaniedbywana latami Marynarka Wojenna wstanie z kolan.

Problem był palący już w chwili spisywania priorytetów PMT. Marynarze dobrze wiedzieli, że okręty typu Kobben, pozyskane od Norwegii w latach 2002–2003 (produkcji TKMS, typ 207), posłużą jeszcze maksymalnie 10–15 lat. Ich zastąpienie było już wtedy spóźnione.

Pięć lat potem jesteśmy w tym samym miejscu, a Kobbeny są o pięć lat starsze. Z pięciu jednostek przejętych od Norwegii dwie już wycofano, trzecia ma zakończyć służbę w przyszłym roku, a dwie pozostałe w 2020. Wtedy Polska zostanie z jedynym okrętem podwodnym: radzieckiej klasy Kilo, ORP Orzeł. To największa i nadal najnowocześniejsza jednostka w polskiej flocie podwodnej, tyle że z powodu uszkodzeń doznanych w czasie remontu i późniejszej awarii akumulatorów przebywa od kilku lat w stoczni Marynarki Wojennej i nie jest używana do szkoleń ani operacyjnie.

Mocarstwowe plany MON

Orka miała nie tylko wypełnić podwodną lukę, ale też podnieść zdolność polskiej floty na niespotykany poziom. Jeszcze w poprzedniej kadencji podjęto decyzję, by trzy nowe okręty podwodne wypełniały nie tylko klasyczne zadania, lecz także przenosiły broń odstraszania i odwetu – pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Z dzisiejszej perspektywy można ocenić, że to właśnie ta decyzja – podtrzymana przez rząd PiS – przesądziła o takim skomplikowaniu programu, iż do dzisiaj nie ma jego efektów.

Dość powiedzieć, że żadne państwo w basenie Morza Bałtyckiego – włączywszy Rosję (nowe okręty podwodne zdolne do wystrzeliwania pocisków manewrujących nie trafiły jeszcze do Floty Bałtyckiej) – a nawet żaden kraj w kontynentalnej Europie nie posiada okrętów podwodnych z pociskami dalekiego zasięgu. Że w całym NATO tego rodzaju bronią dysponują obecnie tylko dwa kraje: USA i Wielka Brytania, a Francja ma do nich dołączyć po 2020 roku. Do służby wejdą okręty klasy Barracuda/Suffren.

Wszystkie te trzy państwa wykorzystują wyłącznie okręty podwodne z napędem atomowym, choć Francuzi na eksport oferują opcje konwencjonalne. Polska, rzecz jasna, atomowych okrętów nie kupuje, ale chciała mieć podobne zdolności rażenia na klasycznych elektryczno-dieslowskich okrętach podwodnych. Abstrahując od spiskowych rozważań, czy komuś – w kraju czy poza nim – zależy na tym, by Polska nie miała skrycie operujących nosicieli broni na naszą miarę strategicznej, pokonanie realnych i obiektywnych trudności wymaga czasu, pieniędzy i determinacji przekraczających naszą perspektywę polityczną. I być może tu tkwi clou problemu.

Wygórowane ambicje

Program „Orka” jest jednym z przykładów naszych ambicji zbrojeniowych. Ambicje przerosły rzeczywistość, a w każdym razie wyprzedziły dostępną na rynku ofertę. Zamawiając sprzęt za grube miliardy euro czy dolarów, każdy kraj ma prawo żądać modyfikacji, przebudowy i doposażenia istniejących konstrukcji do swoich życzeń i potrzeb. Jasne, że w porównaniu z „zakupem z półki” (choć nigdzie na świecie nie ma supermarketów ze skomplikowanymi i drogimi systemami uzbrojenia) będzie to droższe, a realizacja zamówienia potrwa dłużej. To jednak dopiero początek problemu. Czasem wymagania wybiegają za bardzo w przyszłość, jeśli chodzi o generację uzbrojenia nie tylko dostępną, ale wręcz projektowaną.