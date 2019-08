W aferze Piebiaka PiS trzyma się sprawdzonej taktyki

Wobec mocnych podejrzeń o kierowanie przestępczymi, a i szczególnie obrzydliwymi czynami, wiceminister Łukasz Piebiak oraz jeden z jego resortowych kompanów musieli opuścić posady. Ale zgodnie z PiS-owską tradycją partyjni przełożeni bynajmniej ich nie potępiają.

Premier Mateusz Morawiecki przyjął wprawdzie dymisję, ale powtarza myśl o konieczności wysłuchania obu stron. Równocześnie zapowiada, że wiceminister „będzie miał możliwość przedstawienia prawdziwych (sic!) okoliczności” swojego czynu, co można traktować jako jasną sugestię, kto tu kłamie. Inny wpływowy polityk PiS Jarosław Sellin również opowiada o konieczności dogłębnego zbadania sprawy. Prorokuje nadto, że „będziemy mieli do czynienia ze wzmożoną histerią w tej sprawie ze strony totalnej opozycji i mediów”. I dodaje z przekąsem, że tak samo było w przypadku lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Ziobry nikt nie tyka

Tylekroć sprawdzony w sytuacjach kryzysowych (ostatnio właśnie w związku z aferą Air Kuchciński) przekaz musi być przecież wciąż jasny: przedstawione dowody wcale nie przesądzają o winie partyjnego towarzysza, a w tle jest spisek przeciwników (totalnych) dobrej zmiany.

Nikt też z obozu władzy jakoś nie podejmuje kwestii odpowiedzialności za poczynania wysokich urzędników resortu samego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. I to mimo że ujawniona korespondencja między uczestnikami procederu wskazuje, że „Szef” mógł o akcji wiedzieć, a więc mógł przynajmniej ją akceptować. Dla uczestników układu jest jasne, że „Szefowi” nic nie grozi. Wiceminister przyjmie drobną niedogodność w postaci dymisji, wiedząc przecież, że partia nie da mu zrobić poważniejszej krzywdy, a kiedyś może odwdzięczyć się za lojalność.

Czy wyznawcy PiS zareagują?

Faktycznie bowiem wymierną konsekwencją polityczną tej tyleż kryminalnej, co obślizgłej moralnie afery byłaby dopiero wyborcza klęska obecnej władzy. Dopiero to oczyściłoby państwo i dotknęło wszystkich winnych doprowadzenia go do takiego stanu. Lecz zarówno rodacy zafascynowani Jarosławem Kaczyńskim, „wstawaniem z kolan”, żołnierzami wyklętymi oraz rozmaitymi 500 plus, jak i ta obojętna na wszystko część suwerena najpewniej znowu nie zareagują.

Operacja zaszczuwania sędziów, którzy opierają się podporządkowywaniu władzy sądowniczej partyjnemu dyktatowi, pokazała także skalę i poziom karierowiczostwa w samym środowisku sędziowskim. Chodzi o tych sędziów, którzy postanowili radykalnie skrócić swoją drogę awansu związkami z resortem sprawiedliwości – a w końcu udziałem w niezgodnych z prawem intrygach wobec kolegów po fachu oraz w niszczeniu zarówno ich osobistej reputacji, jak opinii o całej profesji.

Trudno wreszcie o bardziej wyrazisty, podręcznikowy wręcz dowód na wadliwość lansowanej przez PiS (i zwłaszcza Zbigniewa Ziobrę) konstrukcji ustrojowej w postaci połączenia w jednym ręku funkcji Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości. Lecz i tu nie pomogły żadne i niczyje ostrzeżenia, kiedy partia postanowiła przeforsować dla siebie to narzędzie. Ciekawe skądinąd, kto i jak teraz będzie uzasadniał jego utrzymanie. Bo chętni pewnie wciąż się znajdą.

