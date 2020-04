343 nowe zakażenia. Gowin i Kosiniak-Kamysz za wyborami w sierpniu

„Kompromisowym wariantem byłoby przeprowadzenie wyborów w sierpniu. Na ten temat będę rozmawiał z liderami Zjednoczonej Prawicy, PiS. Natomiast nasi Koalicji Polskiej będą o tym rozmawiać z przedstawicielami partii opozycyjnych” – mówił na konferencji prasowej Jarosław Gowin.

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 10 511 (w tym 454 zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 2,65 mln (ponad 185 tys. zgonów)

Drugi etap znoszenia restrykcji możliwy w pierwszej połowie maja

Eksperci ostrzegają przed drugą falą wirusa jesienią i zimą

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. wyborów

Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów wszczęła dziś i umorzyła śledztwo „w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. w okresie ogłoszonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U poz. 491 stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”.

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez osobę fizyczną. Po trzech godzinach stołeczna prokuratura je umorzyła, powołując się na to, że „ostateczny termin wyborów jest nieznany i jest jeszcze przedmiotem prac parlamentu”.

343 nowe zakażenia w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 343 nowych zakażeniach koronawirusem. To przypadki z województw: mazowieckiego (68), wielkopolskiego (67), dolnośląskiego (68), śląskiego (21), małopolskiego (32), łódzkiego (16), śląskiego (14), zachodniopomorskiego (16), pomorskiego (12), kujawsko-pomorskiego (8), opolskiego (6), lubelskiego (4), podlaskiego (6), podkarpackiego (3) i świętokrzyskiego (1).

W czwartek zmarło kolejnych 28 osób zakażonych SARS-CoV-2. Większość z nich miała choroby współistniejące.

W ostatniej doby wykonano ponad 11,9 tys. testów na obecność koronawirusa. A od początku pandemii – ponad 250 tysięcy.

Po spotkaniu Gowin-Kosiniak-Kamysz

W Warszawie odbyło się spotkanie liderów Porozumienia oraz Koalicji Polskiej – Jarosława Gowina, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza. „Podczas dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o możliwości znalezienia jakiegoś wariantu kompromisowego. I nie wykluczamy, że takim kompromisowym wariantem byłoby przeprowadzenie wyborów w sierpniu. Na ten temat będę rozmawiał z liderami Zjednoczonej Prawicy, PiS. Natomiast nasi Koalicji Polskiej będą o tym rozmawiać z przedstawicielami partii opozycyjnych” – powiedział Gowin. Według byłego wicepremiera „10 maja to termin, do którego nie da się wyborów przygotować, zaś późniejsze – 17 czy 24 maja – niekonstytucyjne”.

Liderzy Porozumienia i Koalicji Polskiej zdecydowali o powołaniu wspólnego zespołu ekspertów, którzy pracować będą o zawartych w planie Sośnierza (propozycjach Porozumienia) oraz Planie dla Polski (a więc planie Koalicji Polskiej).

Tymczasem TVP przygotowuje się do przeprowadzenia debaty prezydenckiej 6 maja. „70 minut, w czasie których uczestnicy poruszą tematy takie jak: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka i ustrój państwa” – brzmi komunikat Centrum Informacji TVP S.A. Debatę ma poprowadzić Michał Adamczyk.

Kantar: 59 proc. dla Andrzeja Dudy

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, na obecnego prezydenta zagłosowałoby 59 proc. badanych – wynika z sondażu Kantar. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia uzyskaliby po 7 proc poparcia. 5 proc. wyborców zagłosowałoby na Roberta Biedronia i kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Jedynie 4 proc. wyborców zagłosowałby na Małgorzatę Kidawę-Błońską.

47 proc. badanych chce wziąć udział w wyborach prezydenckich, tyle samo zadeklarowało brak zainteresowania wyborami.

Prezydent Gdańska: Składam zawiadomienie do prokuratury

Przed godz. 2 w nocy samorządowcy otrzymali pismo z Poczty Polskiej z instrukcją, w jaki sposób należy przekazać poczcie dane wyborców. PP powołuje się na drugą „tarczę antykryzysową” i żąda numeru PESEL, kodu pocztowego, miejscowości, dzielnicy, ulicy, numeru domu, numeru mieszkania, imienia, drugiego imienia, nazwiska, drugiego nazwiska, województwa, powiatu, gminy.

Ustawa o powszechnych wyborach korespondencyjnych wciąż nie weszła w życie – pracują nad nią teraz senatorowie. Związek Miast Polskich dopytuje więc o podstawę prawną ściągania danych wyborów, a Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, zdecydowała się złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wyłudzeniu danych osobowych.

Gdański urząd miejski dostaje wiadomości od mieszkańców, którzy nie zgadzają się na udostępnianie swoich danych osobowych w przypadku organizacji wyborów korespondencyjnych, tłumacząc to „łamaniem ustawy o ochronie danych osobowych”.

„Jeżeli nadawcą tych maili, wysłanych o 2 w nocy do burmistrzów i prezydentów miast, rzeczywiście jest Poczta Polska, a nie hakerzy próbujący wyłudzić dane milionów Polaków, to mówienie o państwie z tektury jest eufemizmem. To jest po prostu skandal!” – napisał z kolei na Twitterze Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Szefa Państwowej Komisji Wyborczej uważa, że żądanie przez Pocztę Polską danych wyborców jest uprawnione, ale „podstawą wydania danych może być tylko wniosek podpisany elektronicznie przez upoważnioną do tego osobę”.

Wyborami prezydenckimi w Polsce chce się zająć Komisja Europejska. Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości, zapowiedział, że che wnieść ten temat pod obrady Rady Unii Europejskiej.