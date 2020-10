Premier: Od soboty żółta strefa w całym kraju

W środę Ministerstwo Zdrowia podało informację o 4280 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Od 10 października restrykcje przypisane dotychczas do żółtych stref zaczną obowiązywać w całym kraju.

Maseczki obowiązkowe na świeżym powietrzu w całym kraju

Premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej ogłosił, że od 10 października w całym kraju zaczną obowiązywać restrykcje przypisane dotychczas do żółtych stref. „Mija siedem miesięcy od pierwszych obostrzeń. Jesienią ta druga fala do nas dotarła i musimy się z nią zmierzyć, korzystając z naszych doświadczeń i doświadczeń innych krajów i rozmów prowadzonych w ramach UE” – mówił premier.

Zapytany o to, czy nie powinien przeprosić za to, że jeszcze w lipcu przekonywał, że „wirus jest w odwrocie i nie trzeba się już go bać” – zachęcając do wzięcia udziału w wyborach – odpowiedział: „Warto popatrzeć na wykres, gdy wirus rzeczywiście w całej Europie i Polsce był w odwrocie. Przypomnijmy sobie sytuację z czerwca. Wtedy likwidowaliśmy praktycznie wszystkie istotne obostrzenia, wtedy gospodarka wracała do życia, wtedy z powrotem otwieraliśmy różne obszary gospodarki, właściwie wszyscy się tego domagali i to było bardzo zasadne”. Dodał, że wtedy liczba ozdrowieńców przekraczała liczbę osób zakażonych. „Latem wirus osłabł i niektórzy nawet wnioskowali, że etap drugiej fali nie nadejdzie” – zaznaczył.

Kolejne zasady i obostrzenia związane z walką z koronawirusem, w tym funkcjonowania szkół, mają zostać ogłoszone w najbliższą sobotę 10 października. „Dostrzegam rosnącą absencję uczniów, bo te statystki również dostajemy. To oznacza, że być może trzeba będzie znowu dokonać pewnego ograniczenia, ale o tym zakomunikujemy w stosowny czasie. Przestawimy nasz stan wiedzy i nasze decyzje dotyczące tego aspektu sprawy, czyli szkolnictwa, w sobotę” – zapowiedział premier.

Szef rządu i minister zdrowia apelowali, by seniorzy pozostawali w domach i ograniczyli przemieszczanie się. „Jeżeli zsumujemy całą populację chorych na koronawirusa powyżej 60. roku życia, to łączny udział zgonów przekracza 10 proc. To bardzo dużo” – podkreślił Morawiecki. Dla osób powyżej 90. roku życia, dodał, śmiertelność oscyluje wokół 25 procent.

Zasady obowiązujące w strefie żółtej:



• noszenie maseczek na świeżym powietrzu (poza parkami, lasami i plażami)

• zmniejszone limity uczestników imprez i spotkań rodzinnych – do 75 osób

• w przypadku innych imprez i spotkań wprowadzono ograniczenie do 100 osób, z wyjątkiem obsługi

• w restauracjach i ogródkach na 4 m kw. może przebywać jedna osoba

• w kinach ograniczenie 25 proc. publiczności

• w zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 150 osób

• imprezy sportowe na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach, siłowniach mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności

• w siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie – 1 osoba na 7 mkw

• obowiązuje całkowity zakaz działania dyskotek i klubów nocnych

Zasady obowiązujące w strefie czerwonej:

• noszenie maseczek na świeżym powietrzu

• zmniejszone limity uczestników spotkań rodzinnych oraz innych wydarzeń – do 50 osób

• kościoły mogą być wypełnione tylko w połowie, wierni muszą zasłaniać nos i usta

• w restauracjach i ogródkach na 4 m kw. może przebywać jedna osoba (lokale są otwarte w godz. 6 do 22)

• zakaz organizowania kongresów i targów, wydarzeń sportowych z udziałem publiczności na stadionach, boiskach, stadninach, torach wyścigowych, basenach i siłowniach oraz wydarzeń kulturalnych, zarówno w zamkniętych, jak i otwartych obiektach sportowych

• w kinach ograniczenie 25 proc. publiczności

• w siłowniach i klubach fitness ograniczenie – 1 osoba na 10 mkw

• całkowity zakaz działania dyskotek i klubów nocnych

Powiaty pozostające w strefie czerwonej do 9 października

Do 9 października w strefie czerwonej pozostaną powiaty:

• aleksandrowski i żniński w woj. kujawsko-pomorskim

• białostocki w woj. podlaskim

• działdowski w woj. warmińsko-mazurskim

• gostyński, krotoszyński i międzychodzki w woj. wielkopolskim

• głubczycki w woj. opolskim

• kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w woj. pomorskim

• kłobucki w woj. śląskim

• limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w woj. małopolskim

• łęczyński w woj. lubelskim

• otwocki w woj. mazowieckim.

Powiaty w strefie czerwonej od 10 października

Od soboty 10 października na nowej liście znajdą się 32 powiaty i 6 miast:

• powiat aleksandrowski oraz Grudziądz w woj. kujawsko-pomorskim

• powiat janowski, łęczyński oraz włodawski w woj. lubelskim

• powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski w woj. łódzkim

• powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański w woj. małopolskim

• powiat otwocki oraz szydłowiecki w woj. mazowieckim

• powiat oleski w woj. opolskim

• powiat dębicki oraz mielecki w woj. podkarpackie

• powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki w woj. podlaskim

• powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot w woj. pomorskim

• powiat kłobucki w woj. śląskim

• powiat kielecki oraz Kielce w woj. świętokrzyskim

• powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki w woj. warmińsko-mazurskim

• powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński w woj. wielkopolskim

• Koszalin w woj. zachodniopomorskim.