Trwa Wielki Marsz 4 czerwca. Donald Tusk: „Tej fali nic już nie zatrzyma. Olbrzym się obudził”

W samo południe ruszył w Warszawie wielki marsz w obronie demokracji, wolnych wyborów, Polsce w Unii Europejskiej, przeciw drożyźnie, kłamstwu i złodziejstwu władzy PiS. „Pierwszym krokiem do odrzucenia niewoli jest być odważnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na naszej sile. Niech cała Polska, Europa i świat dziś zobaczy, jak jesteśmy silni" - mówił na początku marszu Donald Tusk.

„Masz już dość ich kłamstw, złodziejstwa i korupcji. Chcesz lepszej, bezpieczniejszej przyszłości dla siebie, dla swoich bliskich, dla Polski. Szukasz nadziei i pragniesz zwycięstwa. Bądź w Warszawie 4 czerwca w samo południe na wielkim marszu. Pokażemy im naszą siłę” – tak lider opozycji, szef PO Donald Tusk zachęcał na Twitterze od kilku tygodni do udziału w wielkim marszu 4 czerwca, by pokazać władzy PiS niezgodę na łamanie prawa i niszczenie demokracji. Z Polską w sercach! pic.twitter.com/BL68V0yzYD — Donald Tusk (@donaldtusk) June 1, 2023 Jak donosi reporter „Polityki” Norbert Frątczak, w warszawskim metrze są tłumy pasażerów jadących na marsz, wszyscy jadą na stację Politechnika, skąd najbliżej do pl. Na Rozdrożu, gdzie zaplanowano jego początek. Ścisk taki, że nie ma gdzie palca włożyć. Na jednej ze stacji maszynista przez głośnik mówi: „Pani z rowerem nawet niech nie próbuje wsiadać dzisiaj”. Cały wagon w śmiech.

Pani Żaneta, którą spotykamy po wyjściu z metra, na marsz przyjechała z Garwolina, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. „Nigdy wcześniej nie byłam na żadnym takim wydarzeniu, ale tym razem poczułam, że muszę. Boję się, że jak nic nie zrobimy, to Kaczyński zniszczy nam kraj do reszty” - mówi „Politityce”. Marcel, dwudziestoparolatek z Warszawy długo zastanawiał się, czy przyjść na „marsz Tuska”. „Myślałem: ktoś mi zrobi zdjęcie i wyjdę na libka. Ale później zdałem sobie sprawę, że to jest marsz w obronie szerszych wartości: demokracji, wolności i solidarności”. Tusk na pl. Na Rozdrożu: Olbrzym się obudził. Tej fali nic już nie zatrzyma W drodze na pl. Na Rozdrożu sprzedawano wielkie, pluszowe kaczory, kolejki po nie są spore. Widać było transparenty: „PiS jest jak PZPR. Sądzić, wsadzić, zdelegalizować”, „Tutaj jest wolna Polska”, Stop pisowskiej okupacji”, „Australia też ma dość”, „PiS nie może przecież wiecznie trwać” czy „Jestem agentem demokracji”. Ponad głowami powiewały flagi polskie, europejskie, także tęczowe. Na pl. Na Rozdrożu grubo przed południem brakowało już miejsca. Wielka rzeka ludzi rozciągała się Alejami Ujazdowskim, także pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, miejscem pracy Mateusza Morawieckiego. Tłum żywiołowo zareagował na informację, że jest już Donald Tusk, a także Rafał Trzaskowski oraz Lech Wałęsa. Gdy szef PO pojawił się na scenie, ludzie długo skandowali jego imię i nazwisko. „Jesteśmy tu w samo południe. Nie bójcie się, nikt nas nie zagłuszy” - zaczął Tusk. „Są nas tysiące ludzi z Polską w sercach. Miliony przed telewizorami, którzy nie dali się załamać, zastraszyć. I dlatego dzisiaj w rocznicę wolnych wyborów, wielkiego zwycięstwa, którego twórca stoi obok mnie, czyli Lech Wałęsa [tłum skanduje imię i nazwisko lidera twórcy Solidarności”] chcę powiedzieć „dziękujemy” , panu i całej generacji” - mówił lider opozycji. „Dzisiaj przed nami stoi podobna misja. I dzisiaj też miliony ludzi z odwagą i optymizmem będą szli do zwycięstwa. Jak patrzę na te tłumy, które przyszły dziś zamanifestować złość i nadzieję, nie sądziłem, ze słowa „tu jest Polska” będą tak pasowały w naszych czasach” - mówił Tusk. „Pierwszym krokiem do odrzucenia niewoli jest być odważnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na naszej sile. Niech cała Polska, Europa i świat dziś zobaczy, jak jesteśmy silni. Tego głosu, tej fali nic już nie zatrzyma. Olbrzym się obudził. Jestem dumny, ze mogę tu w Warszawie, w samo południe powiedzieć „Zwyciężymy” - zakończył Tusk. Czytaj także: Amerykanie zaniepokojeni, Unia rozwścieczona. Reakcje na „lex Tusk” Marsz 4 czerwca – jak dojechać na miejsce zbiórki? Marsz swój początek ma w samo południe na stołecznym placu Na Rozdrożu. Jego 3,5 kilometrowa trasa prowadzi Alejami Ujazdowskimi w kierunku placu Trzech Krzyży, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem aż na plac Zamkowy pod kolumną Zygmunta. Na pl. Na Rozdrożu lepiej nie jechać dziś samochodem, bo w okolicy nie zbyt wiele miejsc do parkowania, a organizatorzy marszu spodziewają się grubo powyżej planowane 50 tysięcy uczestników. Zachęcają, by zostawić auto przy jednej ze stacji metra z parkingiem P+R (parkuj i jedź) – Młociny, Wawrzyszew, Marymont, Wilanowska, Ursynów, Stokłosy – i pojechać metrem na stację Politechnika. Stamtąd należy przejść kilkaset metrów al. Armii Ludowej do pl. Na Rozdrożu. Jeśli wybierają się Państwo na #Marsz4czerwca i jesteście spoza Warszawy, to podaję kilka przydatnych informacji @WielkiMarsz @Platforma_org @LubuskaPO @NewsPlatforma pic.twitter.com/TjZkmTIOFC — Waldemar Sługocki (@WSlugocki) May 31, 2023 Z Dworca Wschodniego najlepiej wsiąść do stacji metra Stadion Narodowy, stamtąd drugą linią metra na stację Świętokrzyska i przesiąść się do pierwszej linii, a następnie dojechać do do Politechniki. Wysiadający z autokarów na Dworcu Gdańskim mają łatwiej – metrem bezpośrednio na Politechnikę. Z Dworca Zachodniego zaś odjeżdżają autobusy – 523, 182, 187 – które jadą do Politechniki albo prosto na pl. Na Rozdrożu. Z lotniska Chopina można podjechać autobusem linii 188, który zatrzymuje się na pl. Na Rozdrożu. Szefowa sztabu wyborczego PO Wioletta Paprocka-Ślusarska poinformowała, że na całej trasie manifestacji pojawią się karetki i straż marszu, która ma pilnować porządku. Będzie również rozdawana woda. Natomiast rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Monika Beuth wyjaśniła, że w związku z marszem powstał sztab, który jest postawiony w stan pełnej gotowości. Na miejscu będą też obserwatorzy z miasta, którzy będą reagować na bieżąco. Uczestnictwo w marszu zapowiedziało wielu artystów, dziennikarzy i polityków. Wśród nich Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Krzysztof Materna, Wojciech Mann, prof. Adam Strzembosz, Lech Wałęsa i Władysław Frasyniuk. Czytaj też: Tusk plus. Ruszył w Polskę, podbił stawkę, władza ma kłopot W obronie demokracji, równych wyborów, przeciw kłamstwu i złodziejstwu Donald Tusk od wielu tygodni wzywał na wielki marsz 4 czerwca „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską”. Jeszcze większej dynamiki wydarzenie nabrało w ostatnich dniach, gdy PiS kilkoma głosami przepchnął przez Sejm ustawę powszechnie nazywaną „lex Tusk”, powołującą komisjię mającej rzekomo badać rosyjskie wpływy, a w rzeczywistości mogącą wyeliminować z życia publicznego polityków opozycji, którzy zagrażają władzy Jarosława Kaczyńskiego i jego partii. Prezydent Andrzej Duda pospiesznie ją podpisał wyrażając entuzjazm dla prawa, które zdaniem ekspertów w wielu miejscach łamie Konstytucję RP (chwilę później próbował korygować swoje zachwyty składając nowelizację). „Nadchodzące wybory nie będą ani równe, ani uczciwe. Sama zaś ustawa „o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich…” jest totalną i niekonstytucyjną hucpą – przestrzegała na łamach „Polityki” Ewa Siedlecka. Tłumaczyła: „Komisja, w składzie w pełni kontrolowanym przez władzę, może żądać od wszystkich instytucji – na czele z organami ścigania i służbami specjalnymi – a także od przedsiębiorstw akt i innych dokumentów (także objętych tajemnicą państwową czy tajemnicą przedsiębiorstwa). Może też przesłuchiwać dziennikarzy, lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy na okoliczności chronione tajemnicą zawodową. I może wymierzać karę w postaci „środków zaradczych”, w tym zakazać pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, a więc m.in. zasiadania w rządzie i parlamencie. Ukarany „środkiem zaradczym” nie może się od tej kary odwołać. A za niestawienie się przed komisją – grzywna 20 lub 50 tys. zł.”. „Panie Prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca. Będzie nas dobrze słychać i widać z okien Pańskiego pałacu. Przyjdziecie?” – napisał na Twitterze Donald Tusk w dniu, w którym Andrzej Duda podpisał nowe prawo.

PiS i Duda nie spodziewali się tak dużego sprzeciwu społecznego wobec niekonstytucyjnej ustawy, ale także reakcji zagranicy. Departament stanu USA zarówno w stanowisku pisemnym, jak i komentarzu rzecznika Matthew Millera był bezceremonialny i wyraził zaniepokojenie „rządu USA”, że nowa ustawa może zostać wykorzystana do ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Europosłowie z kolei wezwali Komisję Europejską do pilnego działania w sprawie „lex Tusk” i zwołali pilną debatę w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders chce, aby polskie władze złożyły wyjaśnienia i przekazały swoje opinie prawne związane z przyjętą przez PiS ustawą o komisji mającej badać wpływy rosyjskie. W marszu postanowiły też wziąć udział inne demokratyczne ugrupowania opozycyjne: PSL, partia Szymona Hołownii, Lewica. Czytaj także: „Lex Tusk”. PiS się jeszcze pociesza, ale reakcja USA jest jasna. Koniec zabawy w „ruskich szpiegów” Tusk: Musimy być jak sprawna armia. Przeciwnik bije poniżej pasa Przed weekendem Donald Tusk udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. O marszu 4 czerwca w Warszawie mówił tak: „Zaprosiłem wszystkich, w tym przywódców opozycji. Zgłasza się wiele osób, organizacji i środowisk. Od kilkunastu miesięcy staram się mobilizować opinię publiczną oraz partie i polityków do różnych działań. Im więcej nas będzie, im bardziej zjednoczy się opozycja, tym będziemy skuteczniej konkurować z PiS”. I dalej: „Trzeba działać. Przeciwnik jest bardzo zdeterminowany, wyposażony we wszelkie narzędzia i nie waha się przed zadawaniem ciosów poniżej pasa. Więc opozycja musi zachowywać się jak sprawna armia, bo czeka nas naprawdę bitwa o wszystko. I nie przesadzam – dla ludzi, którzy serio myślą o takich wartościach jak demokracja, praworządność, przyzwoitość w życiu publicznym, to będzie bitwa o wszystko. Tu nie ma ani miejsca, ani czasu na dzielenie włosa na czworo, na kalkulacje, co się komu bardziej opłaca (...). Chcę, żeby 4 czerwca ludzie na ulicy pokazali tej władzy wzniesione pięści – czy to się komuś podoba, czy nie” – mówił Tusk w „GW”. O powołaniu komisji, mogącej stać się kolejnym narzędziem władzy do walki z demokratyczną opozycją i eliminowania politycznych konkurentów, powiedział m.in.: „To narzędzie, które zostało skonstruowane dla tchórzy, którzy w sposób tchórzliwy chcą zapaskudzić życie publiczne nie tylko kłamstwem, ale też materiałami z podsłuchów i podglądów. Tak, by w sposób bezprawny, niezgodny z konstytucją eliminować ludzi z życia publicznego. A jednocześnie zagwarantuje bezkarność tym, którzy będą ujawniali podczas jej prac tajne materiały. W środku Europy stworzono narzędzie, którego niedemokratyczność może zawstydzić Putina. Bo akurat czegoś takiego to nawet Putin nie wykombinował.”.