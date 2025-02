Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Gdzie jesteśmy przed początkiem rozmów Trumpa z Putinem; rozmowa z bliskim współpracownikiem prezydenta USA; kim jest Rafał Brzoska; o co chodzi Hołowni; dlaczego w Koszalinie ksiądz pozwał biskupa; ściema tackowa. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce”. Serdecznie zapraszam do lektury!

W najnowszej „Polityce” dużo przestrzeni poświęcamy sprawie Ukrainy, planom prezydenta Trumpa, relacjom USA–Europa i miejsca w tym wszystkim Polski; przeczytacie Państwo o tym: • w tekście Marka Świerczyńskiego o stanie polityczno-militarnym przed rozpoczęciem rozmów z Putinem. • w wywiadzie z Kennethem R. Weinsteinem, bliskim współpracownikiem amerykańskiego prezydenta. • w artykule Marka Ostrowskiego o rywalizacji USA–Europa i o tym, gdzie się teraz żyje lepiej. • w „Przypisach” Jerzego Baczyńskiego.