Europa walczy z blackoutem. Watykan ogłosił datę konklawe. 5 tematów na dziś

Potężny blackout w Hiszpanii i Portugalii; pierwsza debata prezydencka w komplecie; Watykan ogłosił datę konklawe; przedstawiciel Trumpa na szczycie Trójmorza; Korea Północna przyznała, że wysłała żołnierzy do Ukrainy.

1. Potężny blackout w Hiszpanii i Portugalii

To największa taka katastrofa energetyczna we współczesnej historii Półwyspu Iberyjskiego, wyglądająca bardziej na sytuację czasów wojennych niż ery pokoju, pisze Mateusz Mazzini. Prąd został wyłączony w obu krajach w poniedziałek ok. godz. 12. Trudno znaleźć sektor gospodarki lub element infrastruktury, który nie zostałby dotknięty przez blackout. Prądu nie ma w domach, punktach usługowych, sklepach, restauracjach czy kioskach. Nie działa sygnalizacja świetlna, trakcje kolejowe czy tramwajowe. Zdjęcia z Madrytu i innych dużych miast pokazują zakorkowane ulice, policjantów kierujących ruchem, zdezorientowanych podróżnych i ogromny chaos.

Podobnie wygląda sytuacja na dworcach; pociągi nie kursują wcale albo z ogromnym opóźnieniem. Burmistrz José Luis Martínez-Almeida wydał oświadczenie do mieszkańców, by nie zmieniali miejsca pobytu i nie przemieszczali się bez potrzeby.

2. Pierwsza debata w komplecie

Poniedziałkowa debata prezydencka zorganizowana przez „Super Express” była pierwszą z udziałem wszystkich kandydatów. Pretendenci do urzędu zadawali pytania sobie nawzajem, wygłaszali też krótkie wystąpienia. Najwięcej czasu skradli dwaj główni kandydaci. Rafał Trzaskowski nie chciał mówić o polityce partyjnej, tylko o ludziach, Karol Nawrocki przekonywał, że jest głosem Polaków, przedstawiciele lewicy mówili o polityce mieszkaniowej i prawie Polek do aborcji, Grzegorz Braun głosił antysemickie poglądy, Maciej Maciak wychwalał Putina, a Sławomir Mentzen atakował wszystkich.

Wybory odbędą się 18 maja, a ewentualna (raczej pewna) druga tura 1 czerwca.

3. Watykan ogłosił datę konklawe

Konklawe, które ma wybrać kolejnego papieża, rozpocznie się 7 maja – zdecydowali kardynałowie na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami w Watykanie. Było to pierwsze takie spotkanie od sobotniego pogrzebu Franciszka. W poniedziałkowej kongregacji generalnej udział wzięło ok. 190 kardynałów, wśród których było ok. 100 elektorów.

W konklawe może wziąć udział 135 kardynałów. Wszyscy mają poniżej 80 lat i pochodzą z 70 krajów. W tym czterech z Polski: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Dwa dni przed rozpoczęciem konklawe kardynałowie wezmą udział w mszy Pro eligendo Papa w intencji wyboru papieża. Po południu w procesji wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej. Zgodnie z przepisami Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II w sytuacji, gdy konklawe rozpoczyna się po południu, pierwszego dnia odbywa się tylko jedno głosowanie. W następnych dniach odbywają się dwa głosowania rano i dwa po południu.

4. Przedstawiciel Trumpa na szczycie Trójmorza

W Warszawie rozpoczęła się dziesiąta edycja Szczytu Inicjatywy Trójmorza, którego gospodarzem jest prezydent Andrzej Duda. W wydarzeniu biorą udział 23 delegacje, w tym 12 prezydentów, ale też amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright. To jeden z kluczowych uczestników, głównie dlatego, że jednym z punktów szczytu było podpisanie umowy pomostowej między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy w zakresie energetyki jądrowej.

Wright spotkał się też z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali o polsko-amerykańskim partnerstwie i umowie między amerykańskimi i polskimi firmami z branży energetycznej.

5. Korea Północna potwierdza

Wiedzieliśmy o tym od dawna, ale dopiero w poniedziałek władze Korei Północnej oficjalnie potwierdziły, że wysłały żołnierzy do Rosji, żeby walczyły z siłami ukraińskimi. Agencja KCNA przekazała, że był to rozkaz przywódcy Kim Dzong Una, wydany zgodnie z podpisanym w ub. roku z prezydentem Rosji Władimirem Putinem układem o wszechstronnym partnerstwie strategicznym.

Celem koreańskich żołnierzy miało być „wyzwolenie terenów kontrolowanych przez Ukraińców w rosyjskim obwodzie kurskim”, a zdaniem KCNA „ich wysiłek wojenny zakończył się zwycięsko”. Agencja dodaje, że Korea Północna „poczytuje sobie za zaszczyt pozostawać w sojuszu z tak potężnym państwem jak Federacja Rosyjska”.