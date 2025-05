Kawalerka Nawrockiego: nowe fakty. FC Barcelona mistrzem. 5 ważnych tematów na dziś

Karol Nawrocki miał udzielić pożyczki panu Jerzemu na bardzo duży procent; ogłoszono Child Alert i odnaleziono 11-letnią Patrycję; duża grupa Polonii chce głosować w niedzielę; będzie ekstradycja Sebastiana Majtczaka do Polski; FC Barcelona z Lewandowskim i Szczęsnym została mistrzem Hiszpanii.

1. Kawalerka Nawrockiego: nowe fakty i pytania bez odpowiedzi

W czwartek Interia poinformowała, że Karol Nawrocki, który – wraz z żoną – przejął kawalerkę pana Jerzego Ż., przekazał ją teraz Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni. Kandydat PiS na prezydenta zapowiedział ten ruch, gdy wokół mieszkania pojawiły się poważne zarzuty prawne i etyczne.

On twierdził, że pomagał starszemu mężczyźnie, ale okazało się, że ten od około roku przebywa w opłacanym przez miasto domu pomocy społecznej, o czym Nawrocki nie wiedział. Gdy prominentny polityk PiS Przemysław Czarnek zapewniał, że Nawroccy zapłacili panu Jerzemu 120 tys. zł za kawalerkę, co zapisano w akcie notarialnym, niemal w tym samym czasie sam kandydat przyznał w wywiadzie, że takiej sumy jednorazowo nie przelał.

O swoim geście darowizny Nawrocki informował w czwartek na wiecu w Wałbrzychu i po raz kolejny nie odpowiedział na pytania i wątpliwości związane z tą sprawą podnoszone przez dziennikarzy. Kiedy je usłyszał, zakończył spotkanie.

Media ujawniają nowe tajemnice, choć kolejne oświadczenia kandydata PiS miały „ostatecznie wyjaśniać sprawę”. W czwartek „Gazeta Wyborcza” dotarła do umowy pożyczki między Nawrockim i panem Jerzym. Wynika z niej, że ustalone oprocentowanie to 20 proc. w skali roku! Pan Jerzy nie byłby w stanie odłożyć na same odsetki. „Wszystko to jest coraz bardziej katastrofalne dla kandydata PiS i Jarosława Kaczyńskiego, który go broni. Najwyższy czas zmienić prawo w taki sposób, aby ukrócić całą tę nawrotczyznę” – komentuje na polityka.pl Jan Hartman.

2. Child alert. 11-letnia Patrycja odnaleziona

Nastolatka zaginęła we wtorek na Opolszczyźnie, po wizycie u dziadków nie wróciła do domu. W środę policja uruchomiła tzw. Child Alert. „To system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów, ale także skoordynowane działania różnych instytucji, służb, przede wszystkim policji i mediów, które są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek dziecka na ogólnokrajową, a nawet międzynarodową skalę” – tłumaczyła niedawno w „Polityce” Katarzyna Kaczorowska.

W czwartek komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu poinformowała, że nastolatka ok. godz. 5 rano została odnaleziona w jednym z mieszkań na terenie Żor w województwie śląskim. Jest pod opieką policji, Child Alert odwołano. W związku z zaginięciem dziecka zatrzymany został 24-letni mężczyzna.

3. Ilu Polaków zagłosuje za granicą?

Ponad 500 tys. osób wystąpiło z wnioskiem o głosowanie za granicą. Rekord nie padnie, bo w 2023 r. zgłoszeń wpłynęło 636 tys., a z uprawnienia skorzystało 575 tys. osób.

A jak było w wyborach prezydenckich pięć lat temu? Do pierwszej tury przystąpiło 19 mln 483 tys. obywateli i obywatelek. To przełożyło się na frekwencję na poziomie 64,51 proc. Z zagranicy głos oddało 310 tys. osób z 373 tys. uprawnionych. W tej grupie Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie na poziomie 48 proc. (140 tys. głosów), a Andrzej Duda 20 proc. (niecałe 65 tys.).

Głosy z zagranicy mają większą siłę w wyborach prezydenckich, bo każdy liczy się tak samo jak te oddane w kraju. W wyborach do parlamentu są zaliczane do okręgu obejmującego Warszawę, gdzie zwykle i tak wygrywa anty-PiS.

4. Będzie ekstradycja Majtczaka

„Minister Sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyraził zgodę na ekstradycję do Polski Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko”, poinformował na X (kiedyś Twitter) minister sprawiedliwości Adam Bodnar. A szef MSZ Radosław Sikorski dodał m.in.: „Panie Majtczak, do rychłego zobaczenia w ojczyźnie”.

Powtórzmy: Majtczak jest podejrzany o spowodowanie wypadku 16 września 2023 r., w którym życie straciła trzyosobowa rodzina. Według śledczych bmw jechało 253 km na godzinę, uderzyło w tył auta, które wjechało w barierki i zapaliło się. „Nie byłoby żadnego problemu z ekstradycją, gdyby Sebastiana M. zatrzymano tuż po wypadku. Był pod ręką: siedział obok swojego auta, ok. 200 m od płonącej kii. Front bmw był rozbity, na autostradzie walały się fragmenty obu pojazdów, strażacy potwierdzali, że jego samochód uczestniczył w wypadku” – pisał w „Polityce” Zbigniew Borek.

5. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii

Po niedawnym zwycięstwie w El Classico z Realem Madryt klub z Barcelony potrzebował dziś zwycięstwa w derbach z Espanyolem, żeby na kilka kolejek przed końcem sezonu zapewnić sobie koronę mistrza. Łatwo nie było, długo utrzymywał się remis, i to także dzięki temu, że bardzo dobrze bronił w bramce gości Wojciech Szczęsny. Dopiero na początku drugiej połowy Katalończycy wyszli na prowadzenie dzięki bramce Lamina Yamala. A pod koniec meczu na 2:0 bramkę zdobył Fermin Lopez.

Swojej setnej bramki w barwach FC Barcelony szukał w tym meczu wracający po kontuzji Robert Lewandowski. Nie udało się, w 64. minucie Polak został zmieniony przez trenera Hansiego Flicka.