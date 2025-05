Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

O co chodzi młodym; ostatni sondaż IBRiS przed drugą turą; krajobraz polskiej prawicy; co będzie z dolarem pod rządami Trumpa; jak dziś się projektuje place zabaw; Iga Świątek na zakręcie; kreolskie korzenie papieża Leona XIV. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszym numerze „Polityki”.