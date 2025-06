Co dalej z rządem Tuska? Wielki plan NATO. Świątek wpada na Sabalenkę. 5 tematów na dziś

Będzie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Tuska. NATO planuje wielką obronną inwestycję w Europie. Nawrocki nie chce Kuchcińskiego? Koniec z OC na skradziony dowód. Iga Świątek w półfinale Rolanda Garrosa.

1. Tusk o wotum, Kaczyński o rządzie technicznym

Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że wotum zaufania dla rządu ma zostać rozpatrzone na dodatkowym posiedzeniu Sejmu 11 czerwca. Z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania nad poparciem dla gabinetu wystąpił premier Donald Tusk. „To wotum zaufania nie jest próbą kontynuowania wszystkiego, co robiliśmy. To wotum zaufania powinno być nowym otwarciem, a więc ofensywne, a nie defensywne”, przekazał Tusk.

Wystąpienie premiera ubiegł prezes PiS. Jarosław Kaczyński wystąpił z propozycją utworzenia „apolitycznego rządu technicznego, złożonego ze specjalistów” w reakcji na wyborczą „czerwoną kartkę” dla obecnej koalicji. Na propozycję zareagowali politycy Konfederacji. Pozytywnie o poparciu dla takiej inicjatywy wypowiedział się Przemysław Wipler, a Sławomir Mentzen zaproponował Kaczyńskiemu spotkanie.

„Doceniamy zainteresowanie p. Sławomira Mentzena inicjatywą Prawa i Sprawiedliwości, choć poparcie jego klubu z powodów arytmetyki sejmowej jest wciąż niewystarczające. Czekamy na zgłoszenia także innych środowisk politycznych” – odpisał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Mentzen zareagował niemal od razu: „Nie chodzi wam o realne odwołanie rządu Tuska, a o propozycję czysto medialną, zwykły spin i zajmowanie uwagi mediów przez miesiące, jak kiedyś z prof. Glińskim. Zwykła zasłona dymna. Nie macie większości, nie macie kandydata, nie macie konkretów”.

2. Wielki plan NATO

Jak podała we wtorek agencja Bloomberg, NATO planuje nawet pięciokrotne zwiększenie potencjału swojej naziemnej obrony powietrznej. Taki plan, który jest największym wzmocnieniem siły Sojuszu od czasu zimnej wojny, byłby odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji.

W czwartek o zamiarach wielkiej wojskowej inwestycji rozmawiać mają w Brukseli ministrowie obrony Sojuszu. Konkrety i szczegóły są tajne, ale podawane są informacje, że nowy system obrony obejmie cały europejski kontynent „przy zróżnicowanym udziale poszczególnych państw”.

W czwartek ministrowie obrony NATO mają też przyjąć jeden z największych programów zwiększenia zapasów uzbrojenia w ramach – jak pisze agencja – „szerszych działań na rzecz uniezależnienia Europy i Kanady od amerykańskich systemów obronnych”. Te rozmowy to wstęp przed czerwcowym szczytem w Hadze.

3. Nawrocki odmówił prezesowi PiS?

We wtorek, dwa dni po wyborach, „Newsweek” podał, że przyszły prezydent Karol Nawrocki odmówił Jarosławowi Kaczyńskiemu umieszczenia w swojej kancelarii w randze ministra pisowskiego weterana Marka Kuchcińskiego.

Informację tę pośrednio potwierdził w rozmowie z TVN24 poseł Konfederacji Przemysław Wipler. „Mam kontakt z ludźmi, którzy w chwili obecnej są w jakimś tam otoczeniu pana prezydenta elekta. I to, że on odmówił takiego prezentu, jakim miał być pan Marek Kuchciński, takiego kuratora ze strony Nowogrodzkiej, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to jest dobry prognostyk” – stwierdził.

Sam prezes PiS powiedział dziennikarzom, że spotkanie z Nawrockim było dobre i że – mimo różnicy wieku – „przeszli nawet na ty”.

4. Koniec z OC na skradziony dowód

Towarzystwa i zakłady ubezpieczeń przed zawarciem umów na komunikacyjne OC będą mogły weryfikować, czy dany numer PESEL nie został zastrzeżony – zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy.

Co to oznacza? Jak uzasadnia kancelaria premiera, nowe przepisy mają zwiększyć ochronę obywateli przed wykorzystaniem ich danych osobowych do nielegalnego zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dziś instytucje ubezpieczeniowe nie mogą sprawdzać, czy podawany PESEL jest zastrzeżony. „Powoduje to, że nie są w stanie przeciwdziałać możliwości zawarcia umowy OC z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych. Po zmianie firmy ubezpieczeniowe oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będą mogły pozyskać dane z rejestru o zastrzeżeniu numeru PESEL. Dzięki temu możliwe będzie zablokowanie zawarcia nielegalnej umowy OC” – pisze w komunikacie KPRM.

5. Iga Świątek zmierzy się z Aryną Sabalenką

Polka awansowała we wtorek do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu. W ćwierćfinale pokonała w dwóch setach Ukrainkę Elinę Switolinę (6:1, 7:5), która faworytką w tym spotkaniu może nie była, ale zawsze jest groźna i potrafi się odrodzić. Przed Igą Świątek teraz większe wyzwanie: w czwartek po drugiej stronie siatki stanie Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, która w tym sezonie gromi rywalki i wyprzedza je mocno w punktacji. Polka ośmiokrotnie z nią wygrywała, czterokrotnie musiała uznać jej wyższość, ale każdy mecz to nowa historia. Szczególnie emocjonujące były finałowe rundy w Madrycie i Rzymie w 2024 r. Wtedy to Polka była liderką rankingu i oba te spotkania wygrała. W tym sezonie jej forma się waha, choć trzeba ostrożnie dodać, że we Francji wygląda dobrze.

Środowe mecze wyłonią ostatnie dwie półfinalistki. Najpierw Coco Gauff zagra z Madison Keys, potem Mirra Andriejewa zmierzy się z sensacją tej edycji turnieju, Francuzką Loïs Boisson. Finał w sobotę 7 czerwca.