Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
W najnowszej „Polityce” ponownie wiele interesujących, aktualnych tematów z różnych dziedzin, także pierwsze podsumowania Konkursu Chopinowskiego. Oto co m.in. przygotowaliśmy dla Państwa w bieżącym numerze:
• Czy to naprawdę koniec wojny na Bliskim Wschodzie – co dalej z Izraelem i Palestyną, czy będą przestrzegane warunki rozejmu – pisze Agnieszka Zagner.
• Czy nowy projekt ustawy o osobie najbliższej zadowoli zainteresowane środowiska, jak wyglądają inne szykowane regulacje tyczące rozwodów, ustalania winy, prawa rodzinnego – o tym w artykule Martyny Bundy.
• Kogo i dlaczego zachwyca prezydent Karol Nawrocki, skąd się bierze fascynacja tym politykiem także po demokratycznej stronie – analizuje Mariusz Janicki.
• Dlaczego tzw. trzecie siły tak szybko więdną i upadają, tak było wcześniej i tak jest teraz z Polską 2050, czy jakaś nowa partia przełamie tę klątwę – pisze Michał Danielewski.
• Co się dzieje na lewicowym froncie, jaka jest kondycja Nowej Lewicy i Razem, co widać w sondażach, czy Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg ponownie dogadają się co do wspólnego startu wyborczego w 2027 r. – omawia Rafał Kalukin.
• Jak żyją studenci, ile kosztuje wynajem akademika czy mieszkania, ile potrzeba na utrzymanie, czy jest praca dla chcących sobie dorobić studentów – o tym w raporcie Marcina Piątka.
• Kolumbijczycy w Polsce – przyjeżdzający do pracy, oszukiwani przez pośredników, wyzyskiwani przez pracodawców – jak wygląda ich egzystencja, o tym w tekście Artura Domosławskiego.
• Rozmowa z Łukaszem Walą o świecie z perspektywy wózka inwalidzkiego i jak opowiadać o tym w sieci.
• Jak zmienia się kultura picia kawy, nowe mody – opowiadają w wywiadzie eksperci Adam Laska i Paweł Siemaszko.
• Na czym polega coworking, co to są elastyczne biura i kto w nich pracuje – pisze Katarzyna Kaczorowska.
• Relacja z frontu wojny w Ukrainie – w reportażu Pawła Reszki.
• Jak prezydent Trump walczy z kartelami narkotykowymi i dlaczego jego metody budzą kontrowersje – w tekście Mateusza Mazziniego.
Ponadto w nowym wydaniu: • mieszkaniowy feudalizm; • ewolucyjna rola oczu; • czym są instynkty plemienne; • Ziemie Odzyskane – przemilczana rocznica; • tragiczne dzieje czarownic; • aktor Jeremy Allen White o tym, jak wcielił się w filmie w Bruce’a Springsteena; • co to jest tuff; • przetasowania na modowych wybiegach.
To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”. Zapraszamy do lektury!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego