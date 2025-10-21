Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy to naprawdę koniec wojny na Bliskim Wschodzie; kogo zachwyca prezydent Karol Nawrocki; nowe mody w piciu kawy; Paweł Reszka pisze z frontu wojny w Ukrainie; feudalizm mieszkaniowy; tragiczne dzieje czarownic. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”.

W najnowszej „Polityce” ponownie wiele interesujących, aktualnych tematów z różnych dziedzin, także pierwsze podsumowania Konkursu Chopinowskiego. Oto co m.in. przygotowaliśmy dla Państwa w bieżącym numerze:

• Czy to naprawdę koniec wojny na Bliskim Wschodzie – co dalej z Izraelem i Palestyną, czy będą przestrzegane warunki rozejmu – pisze Agnieszka Zagner.

• Czy nowy projekt ustawy o osobie najbliższej zadowoli zainteresowane środowiska, jak wyglądają inne szykowane regulacje tyczące rozwodów, ustalania winy, prawa rodzinnego – o tym w artykule Martyny Bundy.

• Kogo i dlaczego zachwyca prezydent Karol Nawrocki, skąd się bierze fascynacja tym politykiem także po demokratycznej stronie – analizuje Mariusz Janicki.

• Dlaczego tzw. trzecie siły tak szybko więdną i upadają, tak było wcześniej i tak jest teraz z Polską 2050, czy jakaś nowa partia przełamie tę klątwę – pisze Michał Danielewski.

• Co się dzieje na lewicowym froncie, jaka jest kondycja Nowej Lewicy i Razem, co widać w sondażach, czy Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg ponownie dogadają się co do wspólnego startu wyborczego w 2027 r. – omawia Rafał Kalukin.