Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Szostkiewicz
Adam Szostkiewicz
13 stycznia 2026
Kraj

Nawrocki ściska się z „Dragonem” na Jasnej Górze. To symboliczna scena

13 stycznia 2026
Pielgrzymka kibiców na Jasną Górą, 11 stycznia 2026 r. Pielgrzymka kibiców na Jasną Górą, 11 stycznia 2026 r. Mikołaj Bujak / Kancelaria Prezydenta RP
Bulwersuje brak reakcji zakonu paulinów. Po raz nie wiem już który sanktuarium było widownią politycznej manifestacji skrajnej prawicy.

„Czołem, panie prezydencie” – tak na modłę wojskową przywitali Karola Nawrockiego uczestnicy pielgrzymki kibiców piłkarskich na Jasnej Górze. „Czołem, kibice”, odpowiedział uśmiechnięty Nawrocki, jakby to było jego wojsko.

Nawrocki i „Dragon”

Od lat pielgrzymkę kibiców do jasnogórskiego sanktuarium organizuje ks. Wąsowicz, obecnie kapelan prezydenta. Po raz pierwszy w historii tych zgromadzeń doszło do ich spotkania z głową państwa. Poprzednicy prezydenta, w tym Andrzej Duda i Lech Kaczyński, do spotkań z subkulturą kibicowską się nie kwapili. Inaczej niż Nawrocki, który sam wyznał na Jasnej Górze, że wywodzi się z tego środowiska: „jestem jednym z was”, powiedział.

Cóż, każdy ma swoją historię osobistą, sęk w tym, że ta akurat subkultura skupia nie tylko zagorzałych miłośników tego czy innego klubu piłkarskiego, ale też osoby powiązane z kryminalnym półświatkiem i/lub skrajną prawicą. Momentalnie więc w sieci pojawił się filmik przedstawiący serdeczne przywitanie się Nawrockiego z Tomaszem P., ksywka „Dragon”, w ramach zamkniętej części wizyty prezydenta w sanktuarium.

Skazany nieprawomocnie na sześć lat więzienia za gangsterkę i propagowanie nazizmu, nie ma najwyraźniej problemu z tym, że ściska się na oczach innych z prezydentem RP. A prezydent najwyraźniej nie ma problemu z tym, że ściska się z „Dragonem”, który może zabiegać u niego o ułaskawienie.

Scena nabiera wymowy symbolicznej: Nawrocki dziękuje „kibolom” za poparcie w wyborach prezydenckich. Jego zwolennikom to nie przeszkadza, innych może bulwersować.

Bulwersuje także brak reakcji ze strony gospodarzy sanktuarium, czyli zakonu paulinów. Uczestnicy pielgrzymki skandowali antyrządowe hasła. Po raz nie wiem już który sanktuarium było widownią politycznej manifestacji skrajnej prawicy.

Czytaj też: Ks. Wąsowicz. Kapelan kiboli i Nawrockiego, człowiek z ciemnej niszy w Kościele

Kibole na Jasnej Górze: kpina

„Kibolizację” polskiej polityki nie tylko tolerowano, ale legitymizowano. Legitymizował ją sam prezydent swoim udziałem w tym spotkaniu i swym przyjaznym zachowaniem. Stadiony są przecież od lat miejscem skrajnie prawicowej propagandy. Zorganizowanym grupom takich pseudokibiców i ich sponsorom uchodzi to zwykle na sucho. Nawrocki dziękował im za pomoc w swoim zwycięstwie tak, jakby to była patriotyczna zasługa. Przemilczał ciemną stronę tej części kibicowskiej subkultury, choć jest ona dobrze znana opinii publicznej.

Dlatego jego odwołanie się do „Boga, honoru i ojczyzny”, ewangeliczne cytaty o miłowaniu nieprzyjaciół, zapewnienia o tym, że pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego, zabrzmiały obłudnie i cynicznie. Gotowość Nawrockiego w roli prezydenta do podtrzymywania kontaktów z subkulturą „kibolską” i jej legitymizacja na Jasnej Górze wygląda na kpinę z wiary chrześcijańskiej i niemalowanego patriotyzmu.

Adam Szostkiewicz

Adam Szostkiewicz

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

    Rafał Kalukin

  2. Wybory w Polsce 2050. Druga tura unieważniona. Pełczyńska-Nałęcz przestała być faworytką

    Michał Tomasik

  3. Raport z sondaży na początek roku: PiS trwale poniżej 30 proc. Dlaczego tak stracił? Czy to już stagnacja?

    Michał Danielewski

  4. Notatnik polityczny. Kaczyński stawia na młodego człowieka, który podłącza PiS do prądu

    Michał Danielewski

  5. Bon moty, wpadki i „ja panu nie przerywałem!”. Polityków myśli skrzydlate, czyli co naprawdę mają w głowach

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Kultura

Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2026 roku? Na to czekamy. Typy „Polityki”

Film o miłości, stracie i żałobie, jakiego jeszcze chyba nie było. Kleczewska domyka tryptyk. Nicole Kidman robi sekcje zwłok. Na co jeszcze czekamy?

Redakcja „Polityki”
29.12.2025
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną