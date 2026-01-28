Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Szostkiewicz
Adam Szostkiewicz
28 stycznia 2026
Kraj

Nawrocki w Auschwitz upomniał się o reparacje. Mamy dziś w Europie pilniejsze zadania

28 stycznia 2026
Karol Nawrocki w Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia 2026 r. Karol Nawrocki w Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia 2026 r. Mikołaj Bujak / Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Karol Nawrocki wykorzystał Dzień Pamięci o Holokauście do ponowienia roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec, ale przemilczał wzrost antysemityzmu w dzisiejszej Polsce.

W przemówieniu wygłoszonym w obozie Auschwitz 27 stycznia Karol Nawrocki prawdziwie opisał dochodzenie Hitlera do władzy z poparciem większości ówczesnego społeczeństwa niemieckiego. Słusznie nazwał Auschwitz-Birkenau symbolem bestialstwa, barbarzyństwa oraz ideologii nazistowskiej.

Ekscesy Brauna

Nie skorzystał jednak z okazji, by nazwać po imieniu i potępić z mocy swego urzędu powrót antysemityzmu do polskiej polityki na obecnej skrajnej prawicy. Szczególnie prosiły się o to ekscesy Grzegorza Brauna, który przyłączył się do nikczemnej międzynarodówki negacjonistów uprawiających kłamstwo oświęcimskie zaprzeczające masowemu mordowaniu Żydów w tym obozie zagłady. Dobrze, że Nawrocki oddał cześć pamięci Żydów, ofiar Holokaustu, „przedstawicielom jednego narodu, a obywatelom wielu państw, także Rzeczpospolitej”.

Źle, że nie wysłał właśnie stamtąd, spod ruin komór gazowych i krematoriów, jasnego sygnału, że w polityce polskiej nie ma miejsca dla szerzenia nienawiści do Żydów ani do Ukraińców. Wśród żołnierzy sowieckich otwierających bramy Auschwitz było wielu Ukraińców.

Takie przemilczenia osłabiają moim zdaniem wymowę oświęcimskiego przemówienia Nawrockiego. Skoro zdecydował się on na dywagacje historyczne dotyczące Niemiec, nie powinien sugerować, że zbrodnie nazistów nie zostały w większości ukarane.

Reparacje teraz nie tak pilne

Przecież był trybunał norymberski. Z kolei wielu nazistów znalazło schronienie w strefie okupacyjnej Sowietów, w przyszłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. A niemieckich specjalistów pokroju nazisty Wernera von Brauna przygarniały po wojnie zwycięskie Stany Zjednoczone. Innych hitlerowców zbrodniarzy ewakuowano, niekiedy z pomocą Kościoła, do Ameryki Południowej. Wśród nich Adolfa Eichmanna, ludobójcę zza biurka, który zorganizował i nadzorował system transportów kolejowych umożliwiających Holokaust.

Demokratyczne Niemcy federalne, tak jak Polska, borykają się dziś z prawicowym populizmem, nacjonalizmem i ekstremizmem. Z kręgów AfD słychać hasła rewizjonistyczne wymierzone w Polskę. Oba kraje niosą pomoc walczącej z Rosją Putina Ukrainie. Niemcy udzielają jej największej pomocy wśród państw UE.

To są dziś główne wyzwania stojące przed politykami demokratycznymi: zatrzymać brunatnych i piątą kolumnę Putina, pomóc Ukrainie zachować niepodległość, zjednoczyć się w obliczu trumpizmu. Sprawa reparacji do tych pilnych zadań nie należy.

Adam Szostkiewicz

Adam Szostkiewicz

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Stefan Chwin dla „Polityki”: To mit, że musimy się pojednać i Polska się wzmocni. Demokraci stracili wyczucie

    Jakub Majmurek

  2. Kabaret Polska 2050. To się może skończyć rozbiorem. Koalicję czeka gruntowna przebudowa

    Rafał Kalukin

  3. Tylko bez paniki! Dostaliśmy niepokojący poradnik bezpieczeństwa, wy pewnie też. Przyda się?

    Katarzyna Kaczorowska

  4. Godzilla kontra kamikadze. Sędziowie fajterzy odzyskają Trybunał Konstytucyjny?

    Ewa Siedlecka

  5. Dyskretne wybielanie radykałów. Prawicowa karawana idzie za nimi, demokraci dołączają zawstydzeni

    Mariusz Janicki

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną