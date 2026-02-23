Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
23 lutego 2026
Kraj

Bilans igrzysk. Burzliwa sesja i śmierć radnego. Taryfowy amok Trumpa. 5 tematów na dziś

23 lutego 2026
Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich we Włoszech, Verona, 22 lutego 2026 r. Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich we Włoszech, Verona, 22 lutego 2026 r. Claudia Greco / Reuters / Forum
Zimowe igrzyska we Włoszech przeszły do historii; burzliwa sesja i śmierć radnego w Radomiu; taryfowy amok Donalda Trumpa; czy Ameryka uderzy na Iran; Dzień Walki z Depresją.

1. Po igrzyskach: czas na bilans

W niedzielę wieczorem w Weronie odbyła się ceremonia zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Przez ostatnie dwa tygodnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo o 116 kompletów medali walczyło 2913 reprezentantów 92 krajów. Finisz rozgrywek też był emocjonujący. W 101. sekundzie dogrywki hokeiści z USA strzelili Kanadyjczykom gola decydującego o mistrzostwie olimpijskim. „Ale to nie Amerykanie, a Norwegowie są znów największym mocarstwem w sportach zimowych. Aż 18 złotych i 41 medali w ogóle. Druga reprezentacja – Stanów Zjednoczonych – 12 złotych i 33 ogółem. Po nich Włosi – 10 (30) i Holendrzy – 10 (20)” – podsumowuje Krzysztof Matlak.

Jak na tym tle wypadła Polska? „Polskie trzy srebra i jeden brąz uplasowały nas na skromnym 21. miejscu. I raczej nie powinniśmy narzekać na los. Gdyby nie talent i nadzwyczajna, jak na 19-latka, dojrzałość Kacpra Tomasiaka, nastroje byłyby więcej niż ponure – pisze Matlak. – Dzięki Władymirowi Siemirunnijemu cieszyliśmy się z wicemistrzostwa na torze lodowym w biegu na morderczym dystansie 10 km. Rosjanin z polskim paszportem stał się z miejsca faworytem (dla polskich kibiców) w kilku innych konkurencjach, ale skończyło się na chciejstwie”. Więcej do medalowej sakiewki nie udał się dorzucić. Kolejne zimowe igrzyska odbędą się za cztery lata we Francji.

2. Burzliwa sesja i śmierć radnego

„Właściwie został zabity złym słowem” – tak śmierć związanego z Nową Lewicą wieloletniego radomskiego radnego Jana Pszczoły skomentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „Występował na radzie. Usłyszał: »Komuchu«, »Precz z komuną« oraz wiele obrzydliwych słów. Zasłabł” – napisał Czarzasty na platformie X w niedzielę.

78-letni Jan Pszczoła zmarł w sobotę wieczorem w szpitalu. Zasłabł w piątek podczas sesji rady miasta. Posiedzenie miało burzliwy przebieg. Zostało zwołane na wniosek radnych PiS, którzy domagali się potępienia władz miasta za zorganizowanie potańcówki w stylu PRL w ramach obchodów 50. rocznicy Czerwca ’76.

3. Taryfowy amok Trumpa

Zaczęło się jak u Hitchcocka od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rosło. W piątek Sąd Najwyższy USA unieważnił większość taryf nałożonych przez Donalda Trumpa w 2025 r., zadając potężny cios centralnemu punktowi jego polityki gospodarczej i zagranicznej. Sąd obalił 10-proc. cło minimalne na towary niemal ze wszystkich państw, 15-proc. cła na towary z UE, a także cła karne nałożone na Chiny, Brazylię, Meksyk i Kanadę.

„Powstrzymanie taryfowego amoku Trumpa może wyjść gospodarce USA na dobre. Pomoże też z pewnością Republikanom przed tegorocznymi połówkowymi wyborami do Kongresu. Demokraci atakują ich bowiem, przypominając głównie o drożyźnie spowodowanej – jak argumentują – podwyższonymi przez republikańskiego prezydenta cłami na import” – relacjonował Tomasz Zalewski.

Trump skrytykował decyzję sądu i podpisał rozporządzenie w sprawie 10-proc. ceł na towary ze wszystkich państw na podstawie innych przepisów. A w sobotę poinformował, że podnosi taryfy do 15 proc. To najpewniej nie koniec batalii – amerykańskie firmy domagają się zwrotu kosztów ceł o łącznej wartości 130 mld dol.

4. Iran: siła czy dyplomacja?

Uderzą? Nie uderzą? Te pytania wiszą nad Iranem od wielu tygodni. Donald Trump powiedział niedawno, że „daje Iranowi dziesięć dni, a potem mogą się dziać złe rzeczy”. Jak zauważa Łukasz Wójcik, „do tych słów nie warto się jednak przywiązywać, bo dwa dni przed czerwcowym atakiem prezydent USA też dawał Irańczykom dziesięć dni”. Na razie Amerykanie zgromadzili w okolicach Iranu największe siły od inwazji na Irak w 2003 r.

Tymczasem zdjęcia satelitarne, przeanalizowane przez brytyjską stację Sky News, wskazują, że Iran wzmocnił obronę obiektów nuklearnych i wojskowych, przeprowadził też ćwiczenia z udziałem rosyjskich sił. „New York Times” poinformował w niedzielę, że najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei, obawiając się zamachu, przekazał kontrolę nad kluczowymi zagadnieniami szefowi służb bezpieczeństwa i byłemu dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Alemu Laridżaniemu.

Z jednej strony Trump grozi atakiem, z drugiej wciąż liczy na dyplomację. W miniony piątek irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oświadczył, że projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy „w ciągu dwóch, trzech dni”, a następnie Iran przedstawi go Stanom Zjednoczonym. Steve Witkoff, wysłannik na Bliski Wschód, stwierdził z kolei, że Iran może być „o tydzień” od wytworzenia materiału do produkcji bomb przemysłowych.

W niedzielę minister dyplomacji oznajmił, że prawdopodobnie spotka się z Witkoffem w czwartek w Genewie. Jak dodał, szansa na dyplomatyczne rozwiązanie sporu nadal jest „duża”.

5. Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Został ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 r. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o tej chorobie, przełamywanie stereotypów i zachęcanie do leczenia ok. 1,2 mln Polaków zmagających się z depresją.

„Wiele osób z depresją nie jest świadomych swojej choroby, a dolegliwości przypisuje innym przyczynom. Spośród chorych, którzy stają przed specjalistą, tylko co drugi jest trafnie diagnozowany” – pisaliśmy w „Polityce” przed laty. I wymienialiśmy 11 objawów tej choroby, których nie powinno się lekceważyć.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Kogo słucha Nawrocki? Oklapł nieco pogubiony. Mocarna sylwetka i miłość własna już nie wystarczą

    Rafał Kalukin

  2. Nie odwracajmy oczu. Chocholi taniec prawicy, gdy obok toczy się bardzo nasza wojna

    Jerzy Baczyński

  3. Korona w Łochowie. Wiemy, kto podpisał umowę na wynajęcie hotelu braunistom. Co na to Grochowski?

    Anna Dąbrowska

  4. Jak prawica atakuje „zdeprawowane elity”. Ten chwyt nadal jest skuteczny, trwa intensywna operacja

    Mariusz Janicki

  5. Notatnik polityczny. Zradykalizowany PiS coraz mniej przypomina siebie, a coraz bardziej Solidarną Polskę

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną