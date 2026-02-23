Bilans igrzysk. Burzliwa sesja i śmierć radnego. Taryfowy amok Trumpa. 5 tematów na dziś

Zimowe igrzyska we Włoszech przeszły do historii; burzliwa sesja i śmierć radnego w Radomiu; taryfowy amok Donalda Trumpa; czy Ameryka uderzy na Iran; Dzień Walki z Depresją.

1. Po igrzyskach: czas na bilans

W niedzielę wieczorem w Weronie odbyła się ceremonia zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Przez ostatnie dwa tygodnie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo o 116 kompletów medali walczyło 2913 reprezentantów 92 krajów. Finisz rozgrywek też był emocjonujący. W 101. sekundzie dogrywki hokeiści z USA strzelili Kanadyjczykom gola decydującego o mistrzostwie olimpijskim. „Ale to nie Amerykanie, a Norwegowie są znów największym mocarstwem w sportach zimowych. Aż 18 złotych i 41 medali w ogóle. Druga reprezentacja – Stanów Zjednoczonych – 12 złotych i 33 ogółem. Po nich Włosi – 10 (30) i Holendrzy – 10 (20)” – podsumowuje Krzysztof Matlak.

Jak na tym tle wypadła Polska? „Polskie trzy srebra i jeden brąz uplasowały nas na skromnym 21. miejscu. I raczej nie powinniśmy narzekać na los. Gdyby nie talent i nadzwyczajna, jak na 19-latka, dojrzałość Kacpra Tomasiaka, nastroje byłyby więcej niż ponure – pisze Matlak. – Dzięki Władymirowi Siemirunnijemu cieszyliśmy się z wicemistrzostwa na torze lodowym w biegu na morderczym dystansie 10 km. Rosjanin z polskim paszportem stał się z miejsca faworytem (dla polskich kibiców) w kilku innych konkurencjach, ale skończyło się na chciejstwie”. Więcej do medalowej sakiewki nie udał się dorzucić. Kolejne zimowe igrzyska odbędą się za cztery lata we Francji.

2. Burzliwa sesja i śmierć radnego

„Właściwie został zabity złym słowem” – tak śmierć związanego z Nową Lewicą wieloletniego radomskiego radnego Jana Pszczoły skomentował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „Występował na radzie. Usłyszał: »Komuchu«, »Precz z komuną« oraz wiele obrzydliwych słów. Zasłabł” – napisał Czarzasty na platformie X w niedzielę.

78-letni Jan Pszczoła zmarł w sobotę wieczorem w szpitalu. Zasłabł w piątek podczas sesji rady miasta. Posiedzenie miało burzliwy przebieg. Zostało zwołane na wniosek radnych PiS, którzy domagali się potępienia władz miasta za zorganizowanie potańcówki w stylu PRL w ramach obchodów 50. rocznicy Czerwca ’76.

3. Taryfowy amok Trumpa

Zaczęło się jak u Hitchcocka od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rosło. W piątek Sąd Najwyższy USA unieważnił większość taryf nałożonych przez Donalda Trumpa w 2025 r., zadając potężny cios centralnemu punktowi jego polityki gospodarczej i zagranicznej. Sąd obalił 10-proc. cło minimalne na towary niemal ze wszystkich państw, 15-proc. cła na towary z UE, a także cła karne nałożone na Chiny, Brazylię, Meksyk i Kanadę.

„Powstrzymanie taryfowego amoku Trumpa może wyjść gospodarce USA na dobre. Pomoże też z pewnością Republikanom przed tegorocznymi połówkowymi wyborami do Kongresu. Demokraci atakują ich bowiem, przypominając głównie o drożyźnie spowodowanej – jak argumentują – podwyższonymi przez republikańskiego prezydenta cłami na import” – relacjonował Tomasz Zalewski.

Trump skrytykował decyzję sądu i podpisał rozporządzenie w sprawie 10-proc. ceł na towary ze wszystkich państw na podstawie innych przepisów. A w sobotę poinformował, że podnosi taryfy do 15 proc. To najpewniej nie koniec batalii – amerykańskie firmy domagają się zwrotu kosztów ceł o łącznej wartości 130 mld dol.

4. Iran: siła czy dyplomacja?

Uderzą? Nie uderzą? Te pytania wiszą nad Iranem od wielu tygodni. Donald Trump powiedział niedawno, że „daje Iranowi dziesięć dni, a potem mogą się dziać złe rzeczy”. Jak zauważa Łukasz Wójcik, „do tych słów nie warto się jednak przywiązywać, bo dwa dni przed czerwcowym atakiem prezydent USA też dawał Irańczykom dziesięć dni”. Na razie Amerykanie zgromadzili w okolicach Iranu największe siły od inwazji na Irak w 2003 r.

Tymczasem zdjęcia satelitarne, przeanalizowane przez brytyjską stację Sky News, wskazują, że Iran wzmocnił obronę obiektów nuklearnych i wojskowych, przeprowadził też ćwiczenia z udziałem rosyjskich sił. „New York Times” poinformował w niedzielę, że najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei, obawiając się zamachu, przekazał kontrolę nad kluczowymi zagadnieniami szefowi służb bezpieczeństwa i byłemu dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Alemu Laridżaniemu.

Z jednej strony Trump grozi atakiem, z drugiej wciąż liczy na dyplomację. W miniony piątek irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oświadczył, że projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy „w ciągu dwóch, trzech dni”, a następnie Iran przedstawi go Stanom Zjednoczonym. Steve Witkoff, wysłannik na Bliski Wschód, stwierdził z kolei, że Iran może być „o tydzień” od wytworzenia materiału do produkcji bomb przemysłowych.

W niedzielę minister dyplomacji oznajmił, że prawdopodobnie spotka się z Witkoffem w czwartek w Genewie. Jak dodał, szansa na dyplomatyczne rozwiązanie sporu nadal jest „duża”.

5. Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Został ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 r. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o tej chorobie, przełamywanie stereotypów i zachęcanie do leczenia ok. 1,2 mln Polaków zmagających się z depresją.

„Wiele osób z depresją nie jest świadomych swojej choroby, a dolegliwości przypisuje innym przyczynom. Spośród chorych, którzy stają przed specjalistą, tylko co drugi jest trafnie diagnozowany” – pisaliśmy w „Polityce” przed laty. I wymienialiśmy 11 objawów tej choroby, których nie powinno się lekceważyć.