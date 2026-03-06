Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
6 marca 2026
Kraj

Jak NBP chce finansować armię? Tusk apeluje do Nawrockiego. 5 tematów na dziś

6 marca 2026
Adam Glapiński Adam Glapiński YouTube.com/NBP.pl
SAFE czy ryzyko?; Tusk apeluje do Nawrockiego; przed Iranem jest kilka scenariuszy; w pogoni za bombą atomową; czy Kościół musi sięgnąć dna?

1. SAFE czy ryzyko? Bezpieczeństwo za złoto

Przygotowujący grunt pod zawetowanie ustawy umożliwiającej Polsce dostęp do programu SAFE prezydent znalazł sojusznika w osobie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. NBP, który od pięciu lat wykazuje straty, ma nagle zacząć przynosić ogromne zyski i zastąpić zablokowane przez prawicę pożyczki z programu SAFE. Pojawiła się nawet nazwa tego niesamowitego rozwiązania – SAFE 0 proc. W centrum projektu jest handel złotem, które powinno służyć bezpieczeństwu polskiej waluty, a nie politycznym gierkom – pisze Cezary Kowanda.

Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego (w materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych) o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej program SAFE. Poprosił też Glapińskiego o precyzyjną informację o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach wyrażonej przez niego i Karola Nawrockiego propozycji.

2. Pierwsza dymisja w gabinecie Trumpa

Nawet republikanie mieli dość. Kristi Noem. Sekretarz amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), odpowiedzialnego m.in. za realizację programu aresztowań nielegalnych imigrantów, musiała pożegnać się ze stanowiskiem.

To pierwsza dymisja członka gabinetu Donalda Trumpa, który w drugiej kadencji unika zwalniania nawet najmniej kompetentnych ministrów. Noem jest w pewnym sensie spóźnionym kozłem ofiarnym, poświęconym przez prezydenta, by uspokoić krytyków jego polityki imigracyjnej. Polityki, która miała przynieść mu największe sukcesy, ale pogrążyła go w oczach Amerykanów – pisze Tomasz Zalewski z Waszyngtonu.

3. Przed Iranem jest kilka scenariuszy. Najgorszy?

Amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, która zaczęła się w sobotę, jest znakiem nowych czasów, w których żyjemy. Przed Iranem jest kilka scenariuszy. Jakich?

W najgorszym Irańczycy posłuchają Trumpa i powstaną przeciw dyktaturze, ale ich rebelia zostanie utopiona we krwi. Coś takiego przytrafiło się w 1991 r. Irakijczykom, którzy posłuchali wezwań George’a Busha seniora. Nawet jeśli irańska armia zostanie rozbita w puch, to ajatollahom zostaną setki tysięcy basidżich, rewolucyjnych ochotników, którzy pałkami i karabinami stłumili wszystkie dotychczasowe uliczne zrywy w Iranie. Ich nie da się zbombardować tak łatwo jak radarów, wyrzutni rakiet i baz wojskowych – pisze Mariusz Zawadzki.

4. W pogoni za bombą atomową

Polska deklaracja „za bombą”, padająca z najwyższego szczebla, poniosła się w świat. Zaowocowała nagłówkami w Bloombergu, Politico i wielu innych mediach. Ale Karol Nawrocki nie był pierwszy. Kilka razy kwestię nuklearną poruszał za swojej prezydentury Andrzej Duda.

Jakkolwiek było, polska debata nad bombą atomową eksplodowała z niezwykłą siłą. Czy możemy ją zbudować? Co bomba dała innym? I czy własny parasol atomowy jest nam potrzebny? Premier Tusk zapowiedział rozmowy z Francją i kilkoma innymi sojusznikami na temat europejskiego systemu odstraszania nuklearnego – analizuje Marek Świerczyński.

5. Czy Kościół musi sięgnąć dna, by zacząć się uczciwie rozliczać?

Joanna Podgórska pyta o to ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego. „Martwi mnie to, że w naszym kraju w kręgach kościelnych nie nastąpiła zmiana świadomości. Dla znakomitej większości duchownych i regularnie praktykujących świeckich pedofilia klerykalna wciąż nie stanowi realnego problemu, którym należy się zająć” – mówi ks. Kobyliński.

Dodaje: „Od prawie 30 lat powtarzam jak mantrę: kluczowa jest zmiana świadomości biskupów, infułatów, prałatów, kanoników, proboszczów, wikariuszy, zakonników, sióstr zakonnych, parafian, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich itp. Należy przyjąć do wiadomości, że wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży to wielki dramat moralny w wymiarze globalnym. Dopiero na tym gruncie można tworzyć taką lub inną komisję”.

Rozmówca „Polityki” przyznaje, że nie ma już dzisiaj presji z Watykanu, w agendzie Leona XIV temat pedofilii zszedł na dalszy plan.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

    Joanna Solska

  2. Skompromitowany działacz PiS wciąż pracuje w Pałacu Prezydenckim. Tylko go ukryli

    Anna Dąbrowska

  3. Kaczyński ucieka do tyłu, a musi gonić. Rewolucja znów pożarła własne dzieci

    Mariusz Janicki

  4. Wojna w PiS eskaluje: Kaczyński uderzył w Morawieckiego i jego harcerzy. To się już nie poskleja

    Michał Danielewski

  5. Nawrocki z Glapińskim ogłosili „polski SAFE 0 procent”. Mętne uzasadnienie dla weta

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną