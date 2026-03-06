Jak NBP chce finansować armię? Tusk apeluje do Nawrockiego. 5 tematów na dziś

SAFE czy ryzyko?; Tusk apeluje do Nawrockiego; przed Iranem jest kilka scenariuszy; w pogoni za bombą atomową; czy Kościół musi sięgnąć dna?

1. SAFE czy ryzyko? Bezpieczeństwo za złoto

Przygotowujący grunt pod zawetowanie ustawy umożliwiającej Polsce dostęp do programu SAFE prezydent znalazł sojusznika w osobie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. NBP, który od pięciu lat wykazuje straty, ma nagle zacząć przynosić ogromne zyski i zastąpić zablokowane przez prawicę pożyczki z programu SAFE. Pojawiła się nawet nazwa tego niesamowitego rozwiązania – SAFE 0 proc. W centrum projektu jest handel złotem, które powinno służyć bezpieczeństwu polskiej waluty, a nie politycznym gierkom – pisze Cezary Kowanda.

Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego (w materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych) o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej program SAFE. Poprosił też Glapińskiego o precyzyjną informację o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach wyrażonej przez niego i Karola Nawrockiego propozycji.

2. Pierwsza dymisja w gabinecie Trumpa

Nawet republikanie mieli dość. Kristi Noem. Sekretarz amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), odpowiedzialnego m.in. za realizację programu aresztowań nielegalnych imigrantów, musiała pożegnać się ze stanowiskiem.

To pierwsza dymisja członka gabinetu Donalda Trumpa, który w drugiej kadencji unika zwalniania nawet najmniej kompetentnych ministrów. Noem jest w pewnym sensie spóźnionym kozłem ofiarnym, poświęconym przez prezydenta, by uspokoić krytyków jego polityki imigracyjnej. Polityki, która miała przynieść mu największe sukcesy, ale pogrążyła go w oczach Amerykanów – pisze Tomasz Zalewski z Waszyngtonu.

3. Przed Iranem jest kilka scenariuszy. Najgorszy?

Amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, która zaczęła się w sobotę, jest znakiem nowych czasów, w których żyjemy. Przed Iranem jest kilka scenariuszy. Jakich?

W najgorszym Irańczycy posłuchają Trumpa i powstaną przeciw dyktaturze, ale ich rebelia zostanie utopiona we krwi. Coś takiego przytrafiło się w 1991 r. Irakijczykom, którzy posłuchali wezwań George’a Busha seniora. Nawet jeśli irańska armia zostanie rozbita w puch, to ajatollahom zostaną setki tysięcy basidżich, rewolucyjnych ochotników, którzy pałkami i karabinami stłumili wszystkie dotychczasowe uliczne zrywy w Iranie. Ich nie da się zbombardować tak łatwo jak radarów, wyrzutni rakiet i baz wojskowych – pisze Mariusz Zawadzki.

4. W pogoni za bombą atomową

Polska deklaracja „za bombą”, padająca z najwyższego szczebla, poniosła się w świat. Zaowocowała nagłówkami w Bloombergu, Politico i wielu innych mediach. Ale Karol Nawrocki nie był pierwszy. Kilka razy kwestię nuklearną poruszał za swojej prezydentury Andrzej Duda.

Jakkolwiek było, polska debata nad bombą atomową eksplodowała z niezwykłą siłą. Czy możemy ją zbudować? Co bomba dała innym? I czy własny parasol atomowy jest nam potrzebny? Premier Tusk zapowiedział rozmowy z Francją i kilkoma innymi sojusznikami na temat europejskiego systemu odstraszania nuklearnego – analizuje Marek Świerczyński.

5. Czy Kościół musi sięgnąć dna, by zacząć się uczciwie rozliczać?

Joanna Podgórska pyta o to ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego. „Martwi mnie to, że w naszym kraju w kręgach kościelnych nie nastąpiła zmiana świadomości. Dla znakomitej większości duchownych i regularnie praktykujących świeckich pedofilia klerykalna wciąż nie stanowi realnego problemu, którym należy się zająć” – mówi ks. Kobyliński.

Dodaje: „Od prawie 30 lat powtarzam jak mantrę: kluczowa jest zmiana świadomości biskupów, infułatów, prałatów, kanoników, proboszczów, wikariuszy, zakonników, sióstr zakonnych, parafian, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich itp. Należy przyjąć do wiadomości, że wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży to wielki dramat moralny w wymiarze globalnym. Dopiero na tym gruncie można tworzyć taką lub inną komisję”.

Rozmówca „Polityki” przyznaje, że nie ma już dzisiaj presji z Watykanu, w agendzie Leona XIV temat pedofilii zszedł na dalszy plan.