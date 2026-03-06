Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Danielewski
Michał Danielewski
6 marca 2026
Kraj

Prapremiera premiera PiS, czyli wiara w magię i czary. Kogo w sobotę namaści Kaczyński?

6 marca 2026
Jarosław Kaczyński w Sejmie Jarosław Kaczyński w Sejmie Tomasz Adamowicz / Forum
Nadbereżny, Smółka, a może Czarnek? W sobotę w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość ma wskazać swojego kandydata na premiera na wybory parlamentarne. Impreza odbędzie się w Hali Sokoła, czyli miejscu dla PiS magicznym. Pytanie jednak, czy to polityczne zaklęcie nie straciło już terminu ważności.

Ową prezentację politycznej magii widzieliśmy już dwukrotnie w tym samym miejscu: za każdym razem Jarosław Kaczyński wyciągał z kapelusza spłoszonego królika i zamieniał go w prezydenta Polski. Po raz pierwszy w 2014 r., gdy w Hali Sokoła objawił nam się lekko przestraszony Andrzej Duda, drugi raz w 2024 r., gdy na scenę w Krakowie wyszedł stremowany Karol Nawrocki, dukając z kartki niezbyt porywające wystąpienie. To lekcja, że pierwsze wrażenie, jakie zrobi jutro królik z kapelusza prezesa, może być mylące. Ale też przypomnienie, że zagrania personalne prezesa PiS mają dużo z hazardu: żeby na końcu drogi zmaterializował się polityczny zysk, zarówno Duda, jak i Nawrocki potrzebowali fury szczęścia i fundamentalnych błędów swoich konkurentów. No i po trzecie, kandydat na premiera to nie kandydat na prezydenta: nie da się go odseparować od partii, którą reprezentuje, odciąć od frakcyjnych sporów i wmówić części publiczności, że to w gruncie rzeczy polityk niezależny.

No dobrze, ale kto będzie tym kandydatem? Trzeba przyznać, że PiS zachowuje imponującą szczelność – choć na giełdzie medialnej przewija się krótka lista nazwisk, tak naprawdę nikt nie jest pewien, kto zostanie nam jutro zaprezentowany jako pomazaniec prezesa. Wiemy tylko, że ma być metrykalnie młody, mniej więcej w wieku prezydenta Nawrockiego. „Na tym właśnie polega geniusz prezesa Kaczyńskiego, że do tego profilu kilka osób pasuje” – stwierdził w piątek w radiu RMF FM Mariusz Błaszczak.

Premier PiS z nowogrodzkiej ruletki

Jeszcze niedawno wydawało się, że Kaczyński będzie chciał wyczarować przyszłego premiera z Lucjusza Nadbereżnego, niespełna 42-letniego prezydenta Stalowej Woli, który mimo młodego wieku skutecznie rządzi miastem już od 12 lat. „Popularny samorządowiec ze średniego miasta” to dobra figura wizerunkowa, a do tego Nadbereżny nie jest kojarzony ani z „maślarzami”, ani z „harcerzami”, mógłby więc doprowadzić do przynajmniej czasowego zawieszenia broni w coraz brutalniejszej frakcyjnej wojnie w partii. Pytanie jednak, czy – mówiąc eufemistycznie – nieprzesadnie dynamiczny sposób komunikacji Nadbereżnego byłby odpowiedni dla lidera politycznego na scenie ogólnopolskiej.

W gronie kandydatów coraz częściej w ostatnich godzinach wymienia się również niespełna 44-letniego marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółkę. Co ciekawe, swoje obecne stanowisko Smółka zawdzięcza głośnemu buntowi części lokalnych radnych PiS, którzy w 2024 r. sprzeciwili się decyzji centrali z Nowogrodzkiej, wskazującej na marszałka w Małopolsce Łukasza Kmitę. Dopiero gdy Kmita aż pięć razy przepadł w głosowaniu, a władza PiS w województwie stanęła pod znakiem zapytania, sejmik wybrał Smółkę. To zapewne do Smółki odnosił się dzisiejszy, nieco tajemniczy wpis Beaty Mazurek, która obecnie znajduje się na partyjnym marginesie, ale może wiedzieć, co w trawie piszczy: „Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto raz zdradził, miał zostać premierem. Autopromocja nie działa na wszystkich. Naprawdę. Bo kto raz zdradził – zrobi to znowu”.

Najmłodszy na giełdzie kandydatów jest 34-letni prezydent Chełma Jakub Banaszek, kiedyś związany z Porozumieniem Jarosława Gowina, dziś doradca społeczny prezydenta Nawrockiego. Bardzo często wymieniany jest wciąż Przemysław Czarnek, postać o największym politycznym kalibrze ze wszystkich pretendentów, ale jednocześnie najmocniej zaangażowana w partyjną wojnę z frakcją Mateusza Morawieckiego. Mówiło się również o Tobiaszu Bocheńskim, ale obecnie jego akcje zdają się stać najniżej: nie dość, że również toczy krwawe boje z Morawieckim, to jako kandydat na premiera byłby dla stronników byłego szefa rządu jeszcze trudniejszy do przełknięcia niż Czarnek.

Coraz rzadziej mówi się również o szefie Kancelarii Prezydenta Zbigniewie Boguckim, który byłby kandydatem bliskim ideału: młodym, ale już doświadczonym, o świetnej prezencji, medialnym obyciu, dobrych notowaniach w partyjnym aparacie i bliskich związkach z Nawrockim. Pytanie tylko, czy dla Jarosława Kaczyńskiego Bogucki nie jest zbyt idealny, a więc docelowo hipotetycznie zbyt groźny i niezależny. No i czy sam Bogucki byłby dziś zainteresowany główną rolą w teatrzyku prezesa PiS.

Czytaj też: Wojna w PiS eskaluje: Kaczyński uderzył w Morawieckiego i jego harcerzy. To się już nie poskleja

Kandydat na premiera? A może zderzak

Tak naprawdę podstawowe pytanie przed sobotnim ogłoszeniem kandydata PiS na premiera brzmi następująco: czy to wszystko jest na serio? Bo rozpoczynanie kampanii na 1,5 roku przed wyborami oraz wystawienie do funkcji liderskiej prawdopodobnie mało doświadczonej osoby, która będzie miała krótkoterminowy cel uniesienia presji i poprawienia wyników sondażowych Prawa i Sprawiedliwości, wydaje się zadaniem karkołomnym.

Dlatego jest o wiele bardziej prawdopodobne, że w Krakowie nie będziemy świadkami wskazania kandydata na premiera, ale nominacji na stanowisko „zderzaka”: kogoś, kto przyciągnie uwagę, da partii oddech, odświeży ją wizerunkowo, spróbuje w tandemie z prezydentem Nawrockim wzbudzić zainteresowanie młodszych wyborców. A gdy najdalej za rok nadejdzie nieuchronnie inna „prawda etapu”, to zderzak się wymieni bez wielkich dodatkowych kosztów. I to właśnie do takiego scenariusza najlepiej pasuje osoba z mało istotną rolą w partii, która będzie wdzięczna Jarosławowi Kaczyńskiemu już za samo wyciągnięcie do pierwszego szeregu, w związku z czym nie będzie się buntować, gdy nadejdzie czas, by zrobić miejsce dla kogoś innego.

Operacja „kandydat na premiera” to tak naprawdę zasłona dymna, która choć na chwilę ma przykryć prawdziwe deficyty Prawa i Sprawiedliwości: wewnętrzne podziały, brak pomysłu na pozytywną, świeżą programowo opowieść o Polsce i zakleszczenie się w narracyjnej szarej strefie między pokusą radykalizacji a wspomnieniem pragmatycznego, prawicowego obozu „wielkiego namiotu” sprzed kilku lat.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

    Joanna Solska

  2. Skompromitowany działacz PiS wciąż pracuje w Pałacu Prezydenckim. Tylko go ukryli

    Anna Dąbrowska

  3. Kaczyński ucieka do tyłu, a musi gonić. Rewolucja znów pożarła własne dzieci

    Mariusz Janicki

  4. Wojna w PiS eskaluje: Kaczyński uderzył w Morawieckiego i jego harcerzy. To się już nie poskleja

    Michał Danielewski

  5. Nawrocki z Glapińskim ogłosili „polski SAFE 0 procent”. Mętne uzasadnienie dla weta

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną