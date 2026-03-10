Przejdź do treści
Michał Tomasik
10 marca 2026
Kraj

Spotkanie na szczycie ws. SAFE. Donald Tusk: Słyszę, że będzie weto, to byłby niewybaczalny błąd prezydenta

Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz Kancelaria premiera / Kancelaria Prezesa RM
O godz. 15 Karol Nawrocki spotka się – w towarzystwie prezesa NBP – z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON i ministrem finansów, aby przedstawić szczegóły pomysłu na dofinansowanie polskiego wojska. W tle – możliwe weto wobec programu SAFE.

Coraz więcej wskazuje na to, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę wdrażającą program SAFE, czyli europejski mechanizm wieloletnich, nisko oprocentowanych pożyczek na modernizację sił zbrojnych państw UE. Polska mogłaby wykorzystać prawie 44 miliardy euro, ale zdaniem opozycji z PiS ta pożyczka to zakamuflowane wsparcie niemieckiej gospodarki oraz groźba zbyt dużego uzależnienia Polski od woli urzędników Komisji Europejskiej. Do stanowiska opozycji zdaje się przychylać prezydent Nawrocki, o czym powiedział podczas wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk: według jego informacji ustawa o unijnych środkach z programu SAFE zostanie zawetowana. „To bardzo zła wiadomość. Zapytam wprost prezydenta, czy rzeczywiście tak jest. To byłby niewybaczalny błąd” – stwierdził szef rządu.

Wojsko chce SAFE

„Jestem głęboko poruszony tymi sygnałami. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw, jak SAFE i te miliardy dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego” – mówił Tusk. Potencjalne weto nie zamyka sprawy wykorzystania gwarantowanej przez UE pożyczki, ale znacznie utrudnia jej pozyskanie. Premier zapowiedział jednak wdrożenie „planu B”, nad którym pracuje z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem i przedstawicielami wojska.

Z mundurowymi rozmawiał również w poniedziałek prezydent Nawrocki, który spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą i szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelą. Nie znamy treści i wniosków z tych konsultacji, lecz z wypowiedzi medialnych łatwo wysnuć wniosek, jaką opinię mógł usłyszeć prezydent. Gen. Kukuła przed niespełna dwoma tygodniami mówił podczas konferencji prasowej, że unijny mechanizm „rozwiązuje jedno z naszych strategicznych wyzwań”, a nawet obrazowo określił go jako gamechanger. Z kolei gen. Kuptel przekonywał w rozmowie z WP, że nie tylko armia wypatruje SAFE: „Czeka każdy, kto rozumie skalę zagrożeń, z jakimi mierzy się Polska. Żeby wzmocnić jej bezpieczeństwo, powinniśmy mieć chociaż możliwość skorzystania z każdego dostępnego instrumentu finansowania armii”.

Przypomnijmy, że program SAFE to instrument finansowy Unii Europejskiej, który pozwala państwom członkowskim skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek na inwestycje w przemysł obronny. Pula programu to 150 mld euro, z czego polski rząd w wypadku podpisu prezydenta Nawrockiego będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro, co w przybliżeniu stanowi równowartość rocznego budżetu resortu obrony. Inwestycje należy zrealizować do 2030 r., pożyczkę spłacić do końca 2070 r. Co to oznacza dla wojska, pisał w „Polityce” Marek Świerczyński.

Wśród „argumentów” przeciwko unijnemu instrumentowi politycy PiS podnoszą „mechanizm warunkowości”. „Jako analogia są przywoływane fundusze z KPO, ale jest to analogia fałszywa”, pisał na polityka.pl Michał Danielewski.

NBP rozbija SAFE

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki wystąpił wraz z prezesem NBP, aby ogłosić „alternatywę” dla unijnych środków. „Polski SAFE 0 procent” ma, zdaniem Adama Glapińskiego, stanowić alternatywę konkretną, polską, bezpieczną, suwerenną, a na dodatek niezwiązaną z koniecznością spłaty odsetek. Problem pojawił się już w pierwszym punkcie, bo do dziś nie poznaliśmy szczegółów tego pomysłu. Jedyne, czego na razie się domyślamy, to że prawdopodobnie NBP znajdzie 185 mld zł – czyli równowartość budżetu europejskiego SAFE – w wypracowanych zyskach i operacjach na złocie.

„Wciąż czekam na jakikolwiek dokument, na jakąkolwiek konkretną, uczciwą informację, o co chodzi w tym projekcie” – mówił w poniedziałek premier Donald Tusk. Szef rządu oznajmił, że nie otrzymał żadnych dokumentów, ani informacji, lecz na spotkanie z prezydentem i szefem NBP się uda. „Na miejscu poproszę o konkretne informacje i uprzedzam pana prezydenta: natychmiast poinformuję o wszystkim opinię publiczną” – mówił mediom.

Do pomysłu prezesa NBP i prezydenta odniosła się pełnomocniczka rządu ds. SAFE, ministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: „Jeśli są dodatkowe instrumenty finansowe i dodatkowe środki, to świetnie. Od razu mogę przekazać listę rezerwową projektów na blisko 80 mld zł. A to tylko projekty realizowane w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Z inną propozycją wystąpił współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg, który zaapelował o połączenie obu projektów: „Połączmy programy! Partia Razem proponuje SAFE+ATOM: środki z SAFE-EU na obronność, środki z SAFE-PL na budowę elektrowni atomowych, trzeci filar - obligacje atomowe dla obywateli, gwarantujące ochronę oszczędności przed inflacją”.

Dziennikarz i reporter polityczny Polityka.pl. Współautor podkastu „Polskie demo” i treści w mediach społecznościowych „Polityki”. Zaczynał w radio TOK FM, gdzie przez kilka lat był wydawcą i prowadzącym audycje. Na początku 2024 r. wydawał publicystykę w TVP Info. Z wykształcenia filozof po Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarz po Uniwersytecie Civitas, gdzie obecnie prowadzi zajęcia i opiekuje się radiem studenckim. Pochodzi z Sopotu, rocznik 97'.
