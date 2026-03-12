Sejm o PIP i TK. Ale wszyscy i tak czekają na wieczorne orędzie Nawrockiego

Posłowie przyjęli projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, a koalicja rządowa próbuje odbudować legalność Trybunału Konstytucyjnego. Polityków zelektryzowała informacja o wieczornym orędziu Karola Nawrockiego. Prezydent zawetuje SAFE?

Nie wiadomo, jakim kwestiom będzie poświęcone zapowiedziane na czwartkowy wieczór orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Można się jednak domyślać, że chodzi o jeden z dwóch tematów, które w tygodniu sejmowym budzą największe emocje: program SAFE oraz uchwałę Sejmu o wadliwości TK i piątkowe głosowanie nad powołaniem nowych sędziów Trybunału. Orędzie będzie transmitowane w TVP Info o 20:00 – wcześniej na tę godzinę była zapowiedziana rozmowa z premierem Donaldem Tuskiem.

Reforma Inspekcji Pracy przyjęta

Co działo się w Sejmie? Posłowie w środę zakończyli prace legislacyjne i żywiołowe debaty nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy. Wokół projektu realizującego jeden z kamieni milowych KPO pojawił się spór na poziomie rządu. Pierwotna wersja ustawy – przygotowanej przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, szefową Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej – uzyskała akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów, ale premier zarządził, że prace nad nią nie będą kontynuowane. Emocje budziło przyznanie inspektorom uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę (jeśli dochodzi do omijania przepisów).

Obecna propozycja zakłada, że inspektor w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie wydawał polecenie pracodawcy i pracownikowi zawarcia umowy o pracę albo ukształtowania niebudzącego zastrzeżeń stosunku prawnego. Jeśli strony nie zastosują się do wydanego polecenia, inspektor będzie mógł wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy lub skierować sprawę o ustalenie istnienia stosunku pracy, zwłaszcza gdy konieczne będzie ustalenie stosunku pracy z mocą wsteczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy, który może zadecydować o zabezpieczeniu na czas trwania postępowania. Na łamach „Polityki” o konieczności reformy z szefem PIP rozmawiał Juliusz Ćwieluch.

Dekada kryzysu konstytucyjnego

W czwartek Sejm rozpoczął kolejną próbę naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Odbyło się pierwsze czytanie „poselskiego projektu uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Wspólna inicjatywa koalicji rządzącej wskazuje cztery kwestie. Po pierwsze, uznaje, że „Trybunał Konstytucyjny, w którego składzie zasiadali Mariusz Muszyński, Henryk Cioch i Lech Morawski (…) nie spełniał wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Miejsce Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego zajęli Justyn Piskorski oraz Jarosław Wyrembak, „co oznacza, że wymogi te nadal nie są spełnione”.

Po drugie i trzecie, uchwała podkreśla, że powołanie Julii Przyłębskiej i Bogdana Święczkowskiego w obu przypadkach zostało przeprowadzone wadliwie, a ich nieuprawniona działalność naruszała prawo. Wreszcie po czwarte, wnioskodawcy przypominają, że sędziowie Roman Hauser, Andrzej Jakubecki oraz Krzysztof Ślebzak „zostali wybrani prawidłowo i bezprawnie pozbawieni możliwości objęcia urzędu”.

Uchwała jest zapowiedzią piątkowego głosowania, w którym do TK powołanych zostanie sześcioro nowych sędziów: Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, prof. Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda i Dariusz Szostek. Poza kandydatami zgłoszonymi przez koalicję rządzącą swoich przedstawicieli zaproponowało także Prawo i Sprawiedliwość. To prof. Artur Kotowski i dr Michał Skwarzyński.