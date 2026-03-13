Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
13 marca 2026
Kraj

Nawrocki wetuje SAFE. Nowy przywódca Iranu zapowiada zemstę. 5 ważnych tematów na dziś


Karol Nawrocki Karol Nawrocki Przemysław Keller / Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o SAFE; Modżtaba Chamenei grozi; jałmużnik zastąpi kard. Rysia; nocna prohibicja w stolicy; reforma PIP bez poprawek.

1. Nawrocki wetuje SAFE

„Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne” – ogłosił w specjalnym orędziu prezydent Karol Nawrocki i poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o SAFE.

„O tych pieniądzach, o naszym bezpieczeństwie nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług. Dlatego trzeba powiedzieć jasno: bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji” – mówił Nawrocki. Argumentował, że szukał w tej sprawie porozumienia, ale „rządzący wybrali drogę konfrontacji”.

Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska w piątek o godz. 9 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie rządu, po którym być może poznamy plan większości sejmowej, jak pozyskać środki europejskie mimo weta prezydenta. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, powołując się na art. 22 ustawy o Radzie Ministrów, że na posiedzeniu pojawi się jej szef Zbigniew Bogucki.

Uzasadnienie weta to w istocie zanegowanie podstaw polskiej modernizacji po 1989 r. jak z podręcznika filozofii politycznej Grzegorza Brauna. W tym ujęciu wszelkie środki płynące do Polski z Zachodu nie służą naszemu rozwojowi, lecz są w istocie diabolicznym podstępem, obliczonym na odebranie nam podmiotowości w interesie wrogich obcych sił: Niemców, brukselskich elit, zachodnich bankierów czy po prostu Żydów – komentuje w „Polityce” Michał Danielewski.

Na polu polityki krajowej weto prezydenta to wypowiedzenie rządowi wojny totalnej, na której nie obowiązują żadne zasady, nie istnieją żadne imponderabilia ani świętości. Jako broń narracyjna może zostać użyta każda sprawa, a każdy konsensus z przeszłości utracił termin ważności.

2. Pierwsze słowa nowego przywódcy Iranu

W irańskiej telewizji państwowej odczytano w czwartek pierwsze przesłanie nowego najwyższego przywódcy Modżtaby Chameneiego, który zapowiedział, że kluczowa dla światowego handlu surowcami energetycznymi cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta dla transportu morskiego, a ataki na amerykańskie bazy w regionie będą kontynuowane.

Ogłosił, że Iran będzie domagał się od USA odszkodowania za ich uderzenia, a jeśli Waszyngton odmówi, nakaże zniszczenie amerykańskich aktywów o wartości odpowiadającej kwocie należnej Iranowi. Stwierdził również, że jego kraj pomści „krew swoich męczenników”, w tym około 175 osób zabitych w wyniku ataku rakietowego (najprawdopodobniej przeprowadzonego przez USA) na szkołę podstawową w Minab.

Chamenei odniósł się także do relacji z państwami Zatoki Perskiej, które stały się celem irańskich ataków odwetowych: „Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ostrzeżeniami i bez jakiejkolwiek agresji wobec tych państw zaatakowaliśmy wyłącznie amerykańskie bazy. Będziemy kontynuować te działania”.

Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu oskarżyło w czwartek Unię Europejską o „współudział” w amerykańsko-izraelskich atakach na ten kraj. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu przekonywał w czwartek dziennikarzy, że tworzone są warunki do obalenia reżimu w Teheranie i zasugerował, że nowy najwyższy przywódca Iranu może stać się celem ataku Izraela.

3. Kardynał Krajewski pokieruje archidiecezją łódzką

Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Leon XIV mianował kardynała Konrada Krajewskiego na arcybiskupa metropolitę łódzkiego. Dotychczasowy jałmużnik papieski zajmie miejsce po kardynale Grzegorzu Rysiu.

To konserwatysta z ludzką twarzą. Urodzony w 1963 r. w Łodzi kard. Konrad Krajewski był do czwartku papieskim jałmużnikiem, odpowiedzialnym za dobroczynną misję Kościoła. Papież Franciszek wybrał go do tej roli na początku swojego pontyfikatu w 2013 r. Mieli doskonałe relacje.

Krajewski karierę w Watykanie zaczął już w 1999 r., gdy Jan Paweł II mianował go mistrzem ceremonii Domu Papieskiego. W 2018 r. Franciszek uczynił go kardynałem. Polski dostojnik ma opinię osoby skromnej i wolnej od egocentryzmu.

Z polecenia Franciszka wiele razy rozwoził pomoc dla potrzebujących w ogarniętej wojną Ukrainie. Raz znalazł się nawet na linii ognia. Wcześniej prasa zachodnia pisała o jego solidarności z bezdomnymi i migrantami. Odwiedził wyspę Lampedusa, dokąd migranci docierali z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

4. Od czerwca nocna prohibicja w Warszawie

Od 1 czerwca zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach (od godz. 22 do 6) obejmie całą Warszawę (z wyjątkiem strefy wolnocłowej lotniska Chopina) – zdecydowali niemal jednogłośnie stołeczni radni. Pierwszą próbę wprowadzenia takiego rozwiązania jesienią ubiegłego roku storpedowali radni KO, którzy przeforsowali wówczas pilotażowe ograniczenie sprzedaży tylko w dwóch dzielnicach: na Pradze-Północ i w Śródmieściu. Efekt: spadek liczby interwencji policji i straży miejskiej, związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.

„Rzadka jednomyślność w Radzie Warszawy to oczywiście efekt politycznej kalkulacji – zarówno KO, jak PiS zrozumiały, że w tej kwestii większość mieszkańców stolicy, zmęczonych hałasem i burdami, jest za nocnymi ograniczeniami w sprzedaży alkoholu. Trzeba zatem diametralnie zmienić front, bo w przeciwnym razie na całej awanturze zyskiwać będą wciąż tylko Lewica i stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dla tej koalicji afera prohibicyjna stała się ogromną szansą i na pewno będzie wykorzystywana w kampanii przed kolejnymi wyborami samorządowymi” – komentuje w „Polityce” Cezary Kowanda.

5. Reforma PIP bez poprawek Senatu

Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma nadaje Inspekcji uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę. Wykonanie decyzji administracyjnej zostanie zawieszone w przypadku wniesienia odwołania do sądu.

Nowelizacja jest wypełnieniem uzgodnionego z Komisją Europejską kamienia milowego polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wypełnienie kamieni milowych jest warunkiem uwolnienia kolejnej transzy dla Polski z europejskiego Funduszu Odbudowy. Pierwsza wersja ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została w ostatniej chwili wstrzymana w rządzie przez premiera Tuska ze względu na zbyt duże – w jego opinii – uprawnienia inspektorów PIP.

Przyjęcie ustawy przez Senat bez poprawek oznacza, że trafi ona teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Redakcja „Polityki”

