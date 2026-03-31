Redakcja „Polityki”
31 marca 2026
Kraj

Trump grozi i nie wyklucza operacji lądowej w Iranie, Polska wieczorem gra o mundial. 5 ważnych tematów na dziś

Donald Trump sugeruje, że USA mogą próbować przejąć kontrolę nad irańską wyspą Chark; od dziś obowiązują maksymalne ceny benzyny na stacjach; zmarł wybitny pisarz Wiesław Myśliwski; Polska gra o mundial; nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech.

1. Trump grozi zajęciem wyspy Chark

W rozmowie z dziennikiem „Financial Times” Donald Trump stwierdził w poniedziałek, że rozważa zajęcie przez wojska USA wyspy Chark, która jest centrum eksportowym irańskiej ropy naftowej. Ocenił, że wojska amerykańskie z łatwością wykonałyby takie zadanie. Przyznał także, że taka operacja militarna wymagałaby czasowej okupacji zajętego terytorium przez siły lądowe Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie kolejni amerykańscy żołnierze są przesuwani w rejon Bliskiego Wschodu – według agencji Reutera w weekend do niesprecyzowanej lokalizacji w regionie przybyło kolejnych 2,5 tys. żołnierzy piechoty morskiej. O możliwych konsekwencjach próby zajęcia wyspy Chark pisze w „Polityce” Jędrzej Winiecki.

W poniedziałek Donald Trump wygłosił szereg oświadczeń dla mediów oraz opublikował wpisy dotyczące trwającej od miesiąca wojny na swoich kanałach społecznościowych. Prezydent zagroził między innymi atakami na irańską infrastrukturę energetyczną, a nawet na zakłady odsalania wody, co byłoby działaniem wymierzonym wprost w ludność cywilną. Z drugiej strony poinformował o trwających negocjacjach z Teheranem, które według niego idą bardzo dobrze i mogą skończyć się porozumieniem.

Trump zdradził, że rozmowy mają się toczyć z szefem irańskiego parlamentu Mohammadem Kalibafem. O tym, że to właśnie Kalibaf może być partnerem do negocjacji, pisał na łamach „Polityki” Łukasz Wójcik. Iran jednak konsekwentnie zaprzecza, aby prowadził jakiekolwiek rozmowy z administracją Donalda Trumpa.

W poniedziałek Biały Dom stwierdził, że Trump może wezwać państwa arabskie do poniesienia kosztów wojny z Iranem, wywołanej przez Stany Zjednoczone oraz Izrael.

2. Od dziś niższe ceny na stacjach

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł – wynika z obwieszczenia ministra energii opublikowanego w poniedziałek w Monitorze Polskim. Za sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi kara do 1 mln zł.

Ustalanie cen maksymalnych przez ministra to efekt pakietu paliwowego, który w ubiegłym tygodniu ekspresowo przeszedł przez parlament. Pakiet nazwany CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”, to odpowiedź na skokowy wzrost cen ropy na rynkach światowych po ataku USA i Izraela na Iran. Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT, który również został obniżony w ramach przyjętego pakietu z 23 do 8 proc. Natomiast akcyza na benzynę i olej napędowy została zmniejszona z 29 do 28 proc.

Premier Donald Tusk zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to ma przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

3. Wiesław Myśliwski nie żyje

W wieku 94 lat zmarł w poniedziałek wybitny pisarz Wiesław Myśliwski, dwukrotny laureat nagrody literackiej NIKE.

„Był pisarzem, który potrafił zawrzeć w powieści całość ludzkiego doświadczenia, pokazać, jak bohaterowie rozpoznają swoje życie. Powołaniem literatury było dla niego właśnie odsłanianie też ciemnych stron człowieczeństwa. Chodziło zawsze o zrozumienie człowieka, kimkolwiek on by był. Powtarzał często, że żył w czterech epokach: przed wojną, w czasie wojny, w PRL i po transformacji. W „Uchu igielnym” na sandomierskich schodach bohater spotyka siebie młodego. Czas nie istnieje, wszystko dzieje się jednocześnie” – wspomina pisarza na łamach „Polityki” Justyna Sobolewska.

4. O mundial ze Szwecją

Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się dziś wieczorem w Sztokholmie ze Szwecją w finałowym meczu baraży o awans do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w czerwcu w USA, Meksyku i Kanadzie. W półfinałach Polacy pokonali u siebie Albanię 2:1, natomiast Szwedzi wygrali na wyjeździe 3:1 z reprezentacją Ukrainy. W przypadku awansu Polacy zagrają na mundialu w grupie F, a naszymi przeciwnikami będą Holendrzy, Japończycy oraz Tunezyjczycy.

Mecz ze Szwedami rozpocznie się o godz. 20:45, transmisja w TVP1 i TVP Sport.

5. Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech

Wyborcy na Węgrzech postrzegają lidera opozycji Petera Magyara jako bardziej wiarygodnego od premiera Viktora Orbána, który od niemal połowy badanych otrzymał najwyższy wskaźnik w kategorii dotyczącej podatności na korupcję – wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu ośrodka 21 Research Center, cytowanego przez Polską Agencję Prasową.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia i pierwszy raz od lat realny jest scenariusz utraty władzy przez rządzący Fidesz. Większość badań daje wyraźne prowadzenie opozycyjnej formacji Tisza, ale trzeba zaznaczyć, że sondaże bardzo się od siebie różnią – niezależne i bliskie opozycji dają wyraźną przewagę Tiszy, te bliskie władzy wskazują lekką przewagę Fideszu. Partii Orbána służy również ordynacja wyborcza skrojona w ten sposób, by faworyzować rządzących.

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Rozwód z Kościołem? „Oj, wy załgani biskupi”. Prawica atakuje episkopat za list o Żydach

    Jakub Halcewicz

  2. Teatr jednego rektora. Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Minister Czarnek dawał na to pieniądze

    Anna Dąbrowska

  3. Prezydent krzyczy na dziennikarza jak kibol na piłkarza, czyli autoparodia Nawrockiego

    Michał Danielewski

  4. Polska kocha Polskę. Adam Leszczyński dla „Polityki”: Tak dobrze nie żyło nam się nigdy. To paradoks

    Ewa Wilk

  5. Unia wyluzowanych kontra USA. Sympatyczna Ameryka przeminęła z Trumpem

    Bartek Chaciński

Czytaj także

null
Świat

Wet za wet. Wojna z Iranem zaczyna być droga. Ajatollahowie wcale jej nie przegrywają

Amerykanie szykują się do lądowej inwazji w pobliżu cieśniny Ormuz, Izraelczycy – w Libanie, Iran strzela na 4 tys. km, a wojna trwa już prawie miesiąc.

Łukasz Wójcik
24.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Historia

Ocalenie i nawrócenie kapitana Cierpicy. W Białym Domu mówił: Jezus tak chciał

Kręta droga kapitana Karola Cierpicy do Jezusa wiodła przez Afganistan. Tam spotkał anioła, który uratował mu życie. O tym wszystkim opowiadał w Białym Domu, stojąc koło Donalda Trumpa.

Juliusz Ćwieluch
16.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Kraj

Teatr jednego rektora. Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Minister Czarnek dawał na to pieniądze

Dotarliśmy do wyników audytu w Collegium Humanum. Przemysław Czarnek przekazywał uczelni pieniądze na promocję, choć już było wiadomo, że to fabryka fikcyjnych dyplomów.

Anna Dąbrowska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Polska kocha Polskę. Adam Leszczyński dla „Polityki”: Tak dobrze nie żyło nam się nigdy. To paradoks

Rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim, historykiem i socjologiem, o tym, jak się świetnie sami oceniamy, choć rządzących już gorzej. I o innych wnioskach z badania IBRIS zrealizowanego na zlecenie Instytutu Narutowicza.

Ewa Wilk
26.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
