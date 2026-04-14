Magyar oskarża: ludzie Orbána niszczą dokumenty. Trump atakuje papieża. 5 ważnych tematów na dziś

Zwycięzca wyborów na Węgrzech Peter Magyar oskarżył szefa MSZ o niszczenie dokumentów; Trump przedstawił się w internecie jako Jezus i zaatakował papieża; Stany Zjednoczone rozpoczęły blokadę irańskich portów; niższa akcyza na benzynę przedłużona; nowe dane o bezrobociu.

1. Węgry: opozycja szykuje się do przejęcia władzy

Trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych na Węgrzech: spływają jeszcze głosy korespondencyjne i oddane przez diasporę. Po podliczeniu 98,22 proc. głosów niezagrożona jest większość konstytucyjna dla opozycyjnej partii TISZA, która zdobyła 92 miejsca w okręgach jednomandatowych, uzyskując zarazem 52,4 proc. poparcia w głosowaniu ogólnokrajowym na listy partyjne, co daje jej kolejne 44 mandaty w parlamencie. Ważą się losy jednego miejsca z puli okręgów jednomandatowych – zarządzono tam powtórne przeliczenie głosów.

Lider TISZY Péter Magyar szykuje się do przejęcia władzy. Na poniedziałkowej konferencji prasowej oskarżył oddający władzę Fidesz o niszczenie wrażliwych dokumentów: „Wiele osób zastanawiało się, gdzie zniknął minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. Znaleźliśmy go. Dziś o godz. 10 pojawił się w siedzibie resortu dyplomacji, gdzie wcześniej przez lata przebywali rosyjscy hakerzy. Niszczył tam dokumenty dotyczące sankcji. To właśnie dzieje się teraz na Węgrzech. Wiemy już od kilku dni, że rozpoczęło się niszczenie dokumentów jak za dawnych czasów” – mówił Magyar. Wezwał też prezydenta do jak najszybszego zwołania sesji inauguracyjnej nowego parlamentu. Lider TISZY ma spotkać się z nim w środę.

2. Donald Trump atakuje papieża

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent USA we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social zaatakował papieża Leona XIV, który według Donalda Trumpa „jest słaby w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej”. A poza tym zawdzięcza swoją funkcję właśnie prezydentowi: „Gdybym nie był w Białym Domu, Leon nie byłby w Watykanie”.

Do wpisu Trump dołączył również wykonany za pomocą sztucznej inteligencji mem, na którym przedstawił siebie jako Jezusa leczącego przez dotyk chorego mężczyznę na tle amerykańskiej flagi i w towarzystwie wpatrzonych w niego wyznawców. Po wybuchu oburzenia prezydent obrazek usunął, zaprzeczając jednocześnie, jakoby porównywał się do Jezusa: „Fake news! To byłem ja w roli lekarza, ponieważ wspieram Czerwony Krzyż” – powiedział dziennikarzom.

3. USA zaczęły blokadę irańskich portów

Stany Zjednoczone rozpoczęły w poniedziałek blokadę statków opuszczających irańskie porty – poinformował prezydent Donald Trump. W odpowiedzi Iran zagroził odwetem wobec portów w państwach Zatoki Perskiej. Amerykańska blokada ma w założeniu skłonić Teheran do ustępstw i odblokowania cieśniny Ormuz, jednak mimo optymistycznych zapowiedzi administracji amerykańskiej i samego Trumpa na razie nic nie wskazuje na szybki przełom w tej sprawie. Tymczasem ceny ropy ponownie przekroczyły 100 dol. za baryłkę.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zapewnił, że trwają wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu po tym, jak w ostatni weekend bezpośrednie rozmowy między przedstawicielami Iranu i USA w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia.

„Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę” – mówił w poniedziałek w Białym Domu Trump, ale jego słów nie potwierdzają na razie żadne inne źródła.

4. Niższa akcyza dłużej

Niższa akcyza na benzyny i olej napędowy w Polsce będzie obowiązywać do końca kwietnia – poinformował resort finansów. Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżona stawka akcyzy miała obowiązywać tylko do 15 kwietnia. Akcyza została obniżona do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

To element rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, wprowadzonego po gwałtownym wzroście światowych cen surowców, który nastąpił po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Pakiet CPN obejmuje również obniżkę podatku VAT oraz wprowadza ceny maksymalne benzyny i diesla, ogłaszane w dni robocze przez ministra energii.

5. Bezrobocie w marcu wyniosło 6,1 proc.

Stopa bezrobocia w marcu 2026 r. wyniosła według wstępnych danych 6,1 proc. i nie zmieniła się w stosunku do lutego – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,9 proc.), a najwyższą – w województwie warmińsko-mazurskim (10 proc.).

Według wstępnych danych resortu na koniec marca 2026 r. zarejestrowanych było 950,9 tys. osób bezrobotnych, o 4,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu i 121,0 tys. więcej niż rok wcześniej.