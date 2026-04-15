Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
15 kwietnia 2026
Kraj

Negocjacje z Libanem, prowokacja Berkowicza, legalny zamek w Stobnicy. 5 ważnych tematów na dziś

Ruszyły rozmowy Izraela z Libanem.
Ruszyły rozmowy Izraela z Libanem; prowokacja Berkowicza; Morawiecki usłyszy zarzuty ws. afery RARS?; zamek w Stobnicy powstaje legalnie; jest już nowa „Polityka”.

1. Ruszyły rozmowy Izraela z Libanem

Rozpoczęte we wtorek negocjacje mają usunąć jedną z głównych przeszkód do zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem – trwające mimo dwutygodniowego rozejmu z Teheranem walki izraelskiej armii z wspieranym przez Teheran Hezbollahem w Libanie.

Izrael i Liban nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, od 1993 r. nie prowadziły ze sobą bezpośrednich rozmów. Mediatorem jest sekretarz stanu Marco Rubio. Izrael reprezentuje ambasador w Waszyngtonie Yechiel Leiter, a Liban – ambasadorka Nada Hamadeh Moawad. W rozmowach uczestniczą także ambasador USA w Libanie Michael Issa oraz przedstawiciel USA przy ONZ Mike Waltz. Brakuje natomiast reprezentanta Hezbollahu, który wezwał rząd w Bejrucie do bojkotu dialogu.

„Premier Izraela Beniamin Netanjahu powiedział, że celem dialogu z Libanem jest rozbrojenie Hezbollahu. Przedstawiciele Libanu oświadczają, że zależy im, by Izrael przestał bombardować ich kraj. Po zabiciu przez siły izraelskie w pierwszym dniu inwazji irańskiego najwyższego przywódcy Alego Chameneiego, Hezbollah na znak solidarności z reżimem w Teheranie zaczął ostrzeliwać rakietami Izrael. W odwecie Izrael zaczął bombardować bazy organizacji w Libanie” – przypomina Tomasz Zalewski.

2. Ambasada Izraela reaguje na prowokację Berkowicza

„Z całą stanowczością potępiamy dzisiejszy antysemicki skandal, do którego doszło w polskim Sejmie za sprawą posła Berkowicza. (...) W dniu, w którym ocaleni z Holokaustu maszerują dziś w Auschwitz, ten podły akt antysemicki jest szczególnie oburzający. Poparcie dla niego ze strony innych polityków tylko pogłębia wstyd” – napisała izraelska ambasada w Polsce w odniesieniu do wtorkowego incydentu w Sejmie, kiedy to poseł Konfederacji pokazał flagę Izraela ze swastyką, nazywając państwo „nową III Rzeszą”.

Prowokacja miała miejsce w Dniu Pamięci Holokaustu (Jom Ha-Szoa). Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że do prezydium Sejmu wpłynie wniosek o ukaranie Konrada Berkowicza.

„Ale naturalnie zaraz awantura się rozwinie. Bo pojawią się obrońcy takiego porównania i to nie tylko spośród kumpli Berkowicza, ale i może także z drugiej strony politycznej barykady, powołujące się na naturę rządów Benjamina Netanjahu. Padnie argument o Gazie i – za tymże Berkowiczem – słowo »ludobójstwo«. Inny polityk, i też poseł Konfederacji, Mentzen już zaczął rozpowszechniać nagranie wystąpienia swojego towarzysza” – komentuje w „Polityce” Krzysztof Burnetko.

3. Morawiecki usłyszy zarzuty ws. afery RARS?

Prokuratura może przedstawić Mateuszowi Morawieckiemu zarzuty w związku z brakiem odpowiedniego nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych w czasach rządów PiS – wynika z nieoficjalnych informacji Onetu. Jak informuje portal, to efekt zmian personalnych w prokuraturze, które mają przyspieszyć śledztwa dotyczące polityków PiS.

Śledczy mogą też uznać, że były premier należał do zorganizowanej grupy przestępczej. O to ostatnie podejrzewany jest Michał Kuczmierowski, którego były premier mianował szefem RARS – wydano za nim list gończy, przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii, a jego ekstradycja od miesięcy się opóźnia.

4. Sąd: Zamek w Stobnicy powstaje legalnie

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowli, która powstała na terenie Natura 2000 koło Obornik Wielkopolskich, tym samym uznając inwestycję za legalną. O realizacji zrobiło się głośno latem 2018 roku, kiedy CBA rozpoczęło badanie prawidłowości decyzji wydanych w związku z budową. Równolegle toczy się postępowanie karne dotyczące osób oskarżonych o nieprawidłowości przy budowie; wśród oskarżonych są m.in. przedstawiciele inwestora i urzędnicy.

Więcej o tej kontrowersyjnej budowli pisał w „Polityce” Marcin Piątek: „We wniosku o pozwolenie na budowę obiekt został opisany jako budynek wielorodzinny, zatem, na razie, o przeznaczeniu hotelowym rokującym lokalnej społeczności miejsca pracy nie ma mowy. Ale niewykluczone, że w miarę finalizacji inwestycji – konkretna data nie pada – funkcja obiektu ulegnie odpowiedniej, biznesowej adaptacji”.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej opisujemy wielką wygraną opozycyjnej partii Pétera Magyara nad formacją Viktora Orbána, która przez ostatnie 16 lat niepodzielnie rządziła Węgrami. Jakie będą pierwsze kroki nowej ekipy rządzącej, przed jakimi trudnościami stanie – piszą o tym Jerzy Baczyński w Przypisach oraz Aleksander Kaczorowski.

Ponadto: szachy w Iranie – o co chodzi w tej wojnie, kto wygrywa, kto przegrywa – tłumaczy Łukasz Wójcik; czy w Polsce powstanie nowa partia o centrowym programie, czy PSL i pisowska frakcja Mateusza Morawieckiego mogą się dogadać – analizuje Rafał Kalukin; sześć wojen na prawicy wyliczają Michał Piedziuk i Wojciech Szacki; co Polki i Polacy zmieniają w swoim wyglądzie, jakie operacje dominują, jak zmieniają się trendy w tej dziedzinie – mówi w wywiadzie chirurg plastyczny Jerzy Jankau.

I rzecz jasna: dużo, dużo więcej.

Reklama

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną