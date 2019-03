dwutygodnikzostaje – w Domu Spotkań z Historią

Po trzymiesięcznej przerwie wraca „Dwutygodnik”, internetowy magazyn o kulturze. Od kwietnia nowym wydawcą będzie Dom Spotkań z Historią. W grudniu Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, dotychczasowy wydawca, podjęła decyzję o zaprzestaniu finansowania pisma. Dom Spotkań z Historią jest instytucją Miasta Stołecznego Warszawy i zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. (popularyzuje również historię Warszawy i jej mieszkańców). I ta zmiana pokazuje po raz kolejny, że to miasta przejmują dziś rolę wiodącą, nie tylko w kulturze.

Dwutygodnik wraca. Co dalej?

– Mamy nowego wydawcę – mówi Zofia Król, redaktorka naczelna „Dwutygodnika” – ale to nie znaczy, że mamy już zapewniony cały budżet. Planujemy współpracę z innymi miastami, rozmowy już się toczą. Powołaliśmy też fundację „Redaktorzy kultury”, która będzie wspierać działalność magazynu.

Skład redakcji się nie zmieni. – Bez tego zespołu nie ma „Dwutygodnika” – mówi Król. Wygląd strony również na razie pozostanie bez zmian, podobnie jak tryb pracy. Wszystkie dotychczasowe działy pozostaną w dawnym kształcie. Pojawią się za to nowe tematy i cykle tekstów – wokół przeszłości i historii, ale pisane w kontekście kultury, życia artystycznego, bo taki profil miało i będzie mieć nadal to pismo.

Kultura nie jest niszą

Redakcja była zaskoczona wielkim wsparciem społecznym, jakie otrzymała, kiedy FINA ogłosiła swoją decyzję. Pojawiły się też od razu instytucje zainteresowane współpracą.

– Zwrócenie się do warszawskiej instytucji kultury, Domu Spotkań z Historią, i do samorządu miasta było dla nas naturalne, i od początku poszliśmy tą drogą. Ale od początku toczyły się też rozmowy z innymi instytucjami, publicznymi i nie tylko publicznymi. Ten szeroki odzew nas zaskoczył i pokazał siłę miejsca, które stworzyliśmy. Kultura nie jest niszową rzeczą, ale czymś, co obchodzi nas wszystkich – mówi Król. Proces przejmowania pisma przez nowego wydawcę trwał tak długo przede wszystkim dlatego, że redakcja czekała na zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udzielił jej dopiero kilka tygodni temu.

#Dwutygodnikzostaje!

27 kwietnia ukaże się nowy numer. Premiera zbiegnie się z obchodzonymi w Domu Spotkań z Historią urodzinami „Dwutygodnika”, na które już teraz redakcja zaprasza czytelników i sympatyków magazynu.

– Nowy numer będzie zajmował się po prostu najaktualniejszymi wydarzeniami w kulturze, jak każdy wcześniejszy. Nie będziemy wracać do wydarzeń tych trzech miesięcy, kiedy nas nie było – te zdarzenia pozostaną w naszej historycznej fejsbukowej rubryce „napisalibyśmy o” – opowiada Król. – Ale planujemy też teksty niespodzianki, eseje naszych najważniejszych współpracowników, magazynowe smaczki, a także teksty w nowych rubrykach. Ten numer będzie wyjątkowy nie przez swój odrębny temat, ale przez skład autorów – chcemy do niego zaprosić wszystkich najważniejszych współpracowników, a także osoby, których głos dotąd się u nas nie pojawiał.

Czekamy na nowy numer i cieszymy się, że #dwutygodnikzostaje!

