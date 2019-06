8 scen na 80-lecie Krzysztofa Zanussiego

17 czerwca Krzysztof Zanussi obchodzi 80. urodziny. Z tej okazji przypominamy sceny, które naszym subiektywnym zdaniem wciąż robią w jego filmach wielkie wrażenie.

„Czym byłoby życie bez kłamstwa?” – pyta podchwytliwie, rozpoczynając swój diaboliczny wywód. Skoro każdy słyszałby głównie to, czego akurat nie chciałby usłyszeć – to piekłem. Chwilę później docent dochodzi już do zabójczo przenikliwej konstatacji, że „sumienie bywa tylko kulą u nogi i należy je właściwie odrzucić”. Im bliżej finałowego rozstrzygnięcia, tym lepiej, zabawniej, inteligentniej, groźniej. W epoce Gierka „Barwy ochronne” były odbierane jako błyskotliwe ostrzeżenie przed korupcją i powszechnym zakłamaniem, które stały się dominantą życia społecznego. Dziś to ponadczasowy filozoficzny dyskurs na temat paradoksów natury, kultury i kulawej, fasadowej demokracji.

To chyba pierwsza w polskiej fabule tak mocna scena samounicestwienia w obliczu nicości i pustki. Prowokacyjnie, zdaniem reżysera, wymierzona w złudne przekonanie zachodniej cywilizacji o tym, że śmierci nie ma. Według Zanussiego miała ona jednak wydźwięk happy endu. „Cały ten tok rozumowania polegał na tym, żeby tak opisać proces umierania bez metafizycznej perspektywy, żeby pojawił się jej brak, żeby człowiek poczuł, że przecież czegoś tu brakuje. Tam się żaden ksiądz nie pojawił, żadne buddyjskie westchnienie, po prostu żadnego odniesienia do nieskończoności. To było umieranie do końca takiego materialnego człowieka, który w tym materialnym świecie poczuł się oszukany, bo nikt go nie uprzedził, że wszystko się może nagle załamać”.

Scena, w której dochodzi do konfrontacji, jest jedną z najboleśniejszych. Gdyż uświadamia bohaterowi jego osamotnienie i pychę. „Przecież czytałem takie same gazety, kończyłem taką samą szkołę co wy, co jest we mnie innego?” – dziwi się, nie rozumiejąc ich obiekcji. „Chcesz być lepszy, a pogardzasz nami”. Według Zanussiego błąd Witolda granego przez Tadeusza Bradeckiego polega na tym, że tak jak wszyscy ludzie za mocno przeżywający zasady – stawia je wyżej niż miłość i wobec tego kocha zasady mocniej, niżby kochał człowieka. Dalsze (niemiłe) perypetie bohatera dogmatyka reżyser przedstawił w „Rewizycie”.

Jedno z najlepszych dzieł Zanussiego, wciąż zachwycające przewrotnym, niejasnym, metafizycznym tchnieniem, które w zadziwiający sposób zbiega się z tym, do czego doszedł Kieślowski w „Przypadku”. Bohater to ambitny, uzdolniony, młody technik elektryk, bezkompromisowy „moralista absolutny”, lubiący wspinać się po górach. Brzydzi go brak kręgosłupa etycznego u kolegów z pracy. Gdy już się zorientował, na czym polega nieuczciwość, napatrzył się na wystarczająco dużą liczbę machlojek i przekrętów w pogoni za kasą, namawia ich do złożenia donosu na szefa. Ci jednak odmawiają, bo mu nie ufają.

„Imperatyw” (1982)

Jeden z najważniejszych filmów Zanussiego robionych za granicą (w Niemczech). Tytuł nawiązuje do imperatywu kategorycznego Kanta, którego duchowym spadkobiercą wydaje się bohater filmu – profesor matematyki, uniwersytecki wykładowca, oczywiście o idealistycznych poglądach. Historia wydaje się wydumana, mówi o chęci sprawdzenia się poprzez dokonanie aktu bluźnierstwa.

Bohater, trochę dziwak, trochę neurotyk (gra go Robert Powell), popełnia świętokradztwo. Włamuje się do cerkwi i kradnie ikonę. A potem sam się za to karze. Przyznaje się do winy i odrąbuje palec, którym dotknął ołtarza. Robi to po to, by – jak Raskolnikow z powieści Dostojewskiego – zwrócić na siebie uwagę Boga. W końcowej scenie opuszczenia szpitala dokonuje się osobliwa przemiana. „Myślę – zwierza się ukochanej, która znów staje przy nim – jak by Go zapytać nie o to, czy istnieje, bo w to już wierzę, ale czy moje życie jest Mu naprawdę potrzebne?”.

Krzysztof Zanussi: Jeszcze nie zjeżdżam

„Cwał” (1995)

Najbardziej autobiograficzny film Zanussiego, ilustrujący losy jego i jego rodziny w okresie stalinizmu, do którego scenariusz powstał jeszcze na początku lat 70. Komedia. Zrodzona z pytania – jak to możliwe, że wszyscy wtedy nie zwariowaliśmy? „Dylematy tych lat stalinowskich wiązały się z tym, że nie było żadnych łatwych rozwiązań poza straceńczą walką z przeważającym przeciwnikiem. Na to, by przeżyć, trzeba było forteli, unikania frontalnego starcia, bo to prowadziło prosto za kraty lub na szubienicę. Jako sztubak byłem świadomy, że mam się nie dać zdeklasować i mam przetrwać. A przetrwać to znaczy nie dać się zdeklasować” – dopowiadał we wspomnieniowej książce „Strategie życia” Zanussi.

Drugą kluczową postacią jest zwariowana, ekscentryczna, przyszywana ciotka Idalia Dobrowolska (świetna Maja Komorowska), opiekująca się dziesięcioletnim synem przyjaciółki. Portal Filmpolski.pl, streszczając akcję, zwraca uwagę, że walcząc na swój sposób przeciw „bolszewickiej zarazie”, balansuje ona na granicy moralności. „Kłamie, kręci, wyrabia papiery na swoją nieistniejącą bliźniaczkę, by mieć kiedyś podwójną emeryturę. Zapisuje ją nawet do partii, a czerwoną legitymację chowa między karty Biblii”.

Chłopiec nie potrafi zrozumieć tej schizofrenicznej postawy. Na jego ciągłe pytania ciotka odpowiada w jednej ze scen cytatem z Szekspira: „Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom”. Bohaterska, nieugięta postawa Idalii zainspirowała ponoć Ryszarda Bugajskiego do nakręcenia „Przesłuchania”.