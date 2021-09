Siódemka nominacji do Nike. Zabrakło powieści

Czy siódemka budzi emocje? Niespecjalnie. W dużej mierze dlatego, że bardzo wielu książek brakuje, przede wszystkim powieści. Naprawdę nie było ciekawej prozy?

Nike 2021. Siedem nominowanych książek

W siódemce nominacji 25. edycji Nagrody Nike znalazły się cztery reportaże, biografia, powieść i tom poezji:

Kasper Bajon, „Fuerte”, wyd. Czarne – nietypowy reportaż, bardziej zbiór esejów o przeszłości i współczesności wyspy.

Krzysztof Fedorowicz, „Zaświaty”, wyd. Wysoki Zamek – powieść o Grünbergu, czyli Zielonej Górze, a także o winiarstwie i historii regionu.

Aleksandra Lipczak, „Lajla znaczy noc”, wyd. Karakter – reporterska opowieść o historycznym współistnieniu różnych kultur w jednym miejscu w Hiszpanii, która brzmi bardzo współcześnie.

Grzegorz Piątek, „Najlepsze miasto świata”, wyd. W.A.B. – porywająco opowiedziana historia odbudowy Warszawy, która jest też opowieścią o entuzjazmie, idealizmie i planowaniu przestrzeni.

Jacek Podsiadło, „Podwójne wahadło”, wyd. WBPCiAK – nowy tom poety, w którym znalazł się „Słup ze słów”, wiersz o Beli Gertner, ocalonej z Zagłady ofierze pogromu kieleckiego.

Zbigniew Rokita, „Kajś”, wyd. Czarne – wnikliwy reportaż o Śląsku i śląskości, w którym autor przygląda się również polskości.

Monika Śliwińska, „Panny z »Wesela«”, wyd. Wydawnictwo Literackie – biografia, która przywraca Mikołajczykównom, pannom z podkrakowskich Bronowic, należne im miejsce w literaturze i historii.

Nike 2021. Nie było ciekawej prozy?

Czy siódemka budzi emocje? Niespecjalnie. W dużej mierze dlatego, że bardzo wielu książek brakuje, przede wszystkim powieści. Naprawdę nie było ciekawej prozy? A „Tkanki miękkie” Zyty Rudzkiej, a „Gorzko, gorzko” Joanny Bator? Powieść okazuje się najmniej wartym uwagi gatunkiem w Polsce. Nie jest to prawda.

Nike, jak rozumiem, stara się pokazywać to, co przegapione, rozmaite obrzeża literackie, wychodząc z założenia, że rolą nagród jest wskazywać na to, co mniej znane. Ale to też cel innych nagród literackich, więc znika specyfika tej konkretnej. Coraz wyraźniej widać też, że kategoria „najlepszej książki roku” staje się problematyczna, bo konkurują ze sobą nieporównywalne gatunki. Co to w ogóle jest ta najlepsza książka roku?

Laureatkę lub laureata Nagrody Literackiej Nike poznamy 3 października.

