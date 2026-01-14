To będzie zatrzęsienie blockbusterów. Najciekawsze europejskie wystawy 2026 roku

Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wystaw pierwszej połowy nowego roku. Zdecydowanie jest w czym wybierać.

O Europie można mówić różne rzeczy, lepsze i gorsze. Ale wydaje się bezkonkurencyjna pod jednym względem: najciekawsze wystawy na świecie są organizowane właśnie tutaj. Nie trzeba daleko jechać, żeby podziwiać sztukę w naprawdę najlepszym wydaniu, wielkie nazwiska mamy prawie na miejscu. Dokąd więc warto się wybrać? Metamorphoses, Rijksmuseum (Amsterdam) Otwarcie: luty Najważniejsze muzeum w Amsterdamie przygotowało wystawę, której motywem przewodnim są tytułowe „Metamorfozy”. Antyczny poemat Owidiusza powstał 2 tys. lat temu i inspirował niezliczonych twórców z całkiem odmiennych epok. Na jednej wystawie spotkają się m.in. Caravaggio, Rubens i performer Ulay. Zapowiada się doprawdy intrygująca opowieść o przemianach. Czytaj też: 10 najciekawszych wydarzeń roku w świecie sztuki według „Polityki”. Był rozmach! Tracey Emin: A Second Life, Tate Modern (Londyn) Otwarcie: luty Retrospektywa w Londynie obejmie 40 lat pracy twórczej Tracey Emin (rocznik 1963), od czasów studenckich do ostatnich lat. To przede wszystkim doskonała okazja, żeby poznać jedno z kluczowych zjawisk sztuki przełomu XX i XXI w. Nazwisko stało się międzynarodową marką. A patrząc na rynek aukcyjny, wręcz walutą. Emin tak dużej wystawy za życia jeszcze nie miała. Można się spodziewać zatrzęsienia gości, więc lepiej rezerwować bilety ze sporym wyprzedzeniem.

Lucian Freud: Drawing into Painting, National Portrait Gallery (Londyn) Otwarcie: luty Zostajemy jeszcze na moment w Londynie. Od śmierci wybitnego twórcy w 2026 r. minie 15 lat. Co ciekawe, to dopiero pierwsza ekspozycja poświęcona głównie pracom na papierze Luciana Freuda. O dziwo nikt wcześniej się tego zadania w Anglii, gdzie spędził większość życia, nie podjął. Będzie szansa kompleksowo zapoznać się ze świetną kreską tego niekwestionowanego klasyka sztuki. Obok prac rysunkowych zobaczymy niewielką grupę obrazów. Bernini and the Barberini, Palazzo Barberini (Rzym) Otwarcie: luty Wystawa poprowadzi nas przez dzieje współpracy dwójki tytułowych bohaterów. Rzeźbiarz Gianlorenzo Bernini oraz jego potężny patron Maffeo Barberini, późniejszy papież Urban VIII, odcisnęli niebagatelny ślad na obliczu włoskiej stolicy. Gości czeka podróż do XVII-wiecznego Rzymu na styku sztuki i polityki. Wystawa towarzyszy 400. rocznicy ukończenia Bazyliki św. Piotra. Dla miłośników baroku zapowiada się wydarzenie roku. Czytaj też: Artystki jednak istniały! MSN stawia na feminizm. W Polsce tradycyjnie gonimy trendy Brancusi, Neue Nationalgalerie (Berlin) Otwarcie: marzec Jeden z najważniejszych rzeźbiarzy ubiegłego stulecia doczeka się indywidualnej wystawy w Berlinie. To pierwsza tak duża wystawa artysty w Niemczech od ponad pół wieku. Jest ku temu całkiem dobra okazja: 150. rocznica urodzin twórcy. Constantin Brancusi urodził się w 1876 r. Z pochodzenia Rumun, większą część życia spędził we Francji. Pokaz powstaje we współpracy z Centrum Pompidou.

Matisse 1941–1954, Grand Palais (Paryż) Otwarcie: marzec W Paryżu szykuje się uczta dla wielbicieli Matisse’a – zobaczymy ponad 200 prac, obrazów, rysunków i wycinanek, które powstały w latach 1941–54. Ekspozycja skupi się na ostatnim okresie życia wybitnego francuskiego twórcy. W 1941 r. artysta przeszedł poważną operację. Pokonał chorobę, ale odtąd poruszał się na wózku inwalidzkim. W jego życiu i sztuce zaszły potężne zmiany. O nich właśnie opowie paryska wystawa.

Renoir and Love, Musée d’Orsay (Paryż) Otwarcie: marzec Tytuł podpowiada, wokół jakiego tematu będzie krążyć ta wystawa. Musée d’Orsay postawiło na prezentację sztuki mistrza impresjonizmu przez pryzmat miłości. Zobaczymy zatem jedne z najbardziej znanych dzieł tego twórcy. W Paryżu tak dużej wystawy Renoira nie było od 1985 r. Po Paryżu ekspozycja pojedzie dalej – jesienią do Londynu, a zimą 2027 r. do Bostonu.