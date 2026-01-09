Przejdź do treści
9 stycznia 2026
Kultura

Kochasz polskie kino? Zgłoś swojego kandydata na Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego

9 stycznia 2026
mat. pr.
Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego w 2026 r. wzbogaci się o kolejne 10 filmów, które wraz z zespołem kuratorskim wybiorą widzowie. Głosowanie publiczności rusza 9 stycznia.

Z okazji swojego 70-lecia w październiku 2025 r. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny – FINA opublikowała Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego, na której znalazło się 70 tytułów mających kluczowe znaczenie w historii i rozwoju polskiego kina. Zgodnie z zapowiedzią w 2026 r. lista zostanie poszerzona o kolejne 10 filmów szczególnie istotnych dla naszej historii i rozwoju kultury audiowizualnej. LPDF ma być przedsięwzięciem wspólnotowym, więc o tym, co w polskim kinie powinno zostać zachowane na przyszłość, zadecydują – obok specjalistów – również odbiorcy, którzy swoim doświadczeniem, pamięcią i emocjami współtworzą kulturę filmową w Polsce.

Od 9 do 25 stycznia, za pośrednictwem udostępnionego na stronie FINA formularza, widzowie będą mogli zgłosić jeden dowolny film produkcji polskiej – fabularny, dokumentalny, animowany lub eksperymentalny, krótko- lub pełnometrażowy, zrealizowany nie później niż w 2006 r. Do końca marca zostaną ogłoszone tytuły pięciu filmów, które w głosowaniu publiczności zdobędą największą liczbę głosów. Spośród nich co najmniej jeden zostanie włączony przez zespół kuratorski LPDF FINA do dziesiątki, która w 2026 r. wzbogaci LPDF.

„Polityka” jest patronem medialnym tego projektu, zachęcamy więc naszych czytelników do zapoznania się z listą pierwszych 70 wybranych tytułów dostępną na stronie FINA, a następnie do zgłaszania swoich propozycji filmów: szczególnie wartościowych, przełomowych lub po prostu bliskich sercu, którymi warto uzupełnić dotychczasowy zbiór.

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego (LPDF), zainicjowana przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w 2025 r., to unikatowa inicjatywa służąca identyfikowaniu, ochronie i upowszechnianiu dzieł kluczowych dla historii oraz rozwoju polskiego kina i twórczości audiowizualnej. Obejmuje zarówno uznane arcydzieła, jak i filmy pionierskie, społecznie znaczące oraz formalnie i technologicznie przełomowe, które wywarły trwały wpływ na język filmu i kulturę filmową. Lista, rozszerzana cyklicznie, nie ustanawia hierarchii ocen, ale porządkuje i aktualizuje wspólną pamięć filmową. Jej celem jest ukazanie kina jako istotnej części dziedzictwa kulturowego oraz ponowne włączanie cennych dzieł w obieg kultury, edukacji i refleksji historycznej.

