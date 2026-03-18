Reklama
Reklama
Violetta Krasnowska
Violetta Krasnowska
18 marca 2026
Kultura

Bój o Muzeum Literatury. Pisarze i poeci piszą list do polityków

18 marca 2026
Beata Michalec
Chodzi o Muzeum Literatury i obsadzenie na stanowisku jego dyrektorki radnej Koalicji Obywatelskiej Beaty Michalec, byłej dyrektorki przedszkola.

Sprawę opisywaliśmy niedawno na łamach „Polityki” („Czyja faworytka?”). Teraz ponad 160 osób, w tym wiele postaci wybitnych ze świata literatury, m.in. noblistka Olga Tokarczuk, podpisało się pod „listem otwartym środowiska literackiego w sprawie Muzeum Literatury w Warszawie”. To głos protestu wobec tego, co dzieje się w muzeum – zaczynając od obsadzenia przez polityków samorządowych KO i PSL w grudniu 2024 r. radnej Michalec na stanowisku p.o dyrektora mimo przegranego przez nią konkursu.

Autorzy listu piszą wprost, że jej roczne rządy „dobitnie pokazały, że była to decyzja błędna, szkodliwa i nieodpowiedzialna”. I oto po roku, w grudniu 2025 r., została ponownie przez tych samych działaczy powołana – mimo sprzeciwu minister kultury współfinansującej muzeum.

List kończy się apelem: „Ogłaszamy nasze stanowisko w przekonaniu, że sytuacja ta może jeszcze zostać zmieniona, a popełnione błędy naprawione. Aby tak się stało, konieczna jest jednak zasadnicza zmiana postawy władz samorządowych województwa mazowieckiego”.

List zaadresowano do osób decyzyjnych w tej sprawie: do minister kultury Marty Cienkowskiej, do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika z PSL i jego zastępcy odpowiedzialnego za kulturę Wiesława Raboszuka z Koalicji Obywatelskiej. A wszystko – do wiadomości premiera i przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska.

List został umieszczony tutaj i można go podpisywać. W ciągu pierwszych dwóch godzin podpisało go 33 osoby (obecnie ok. 300).

Violetta Krasnowska

Violetta Krasnowska

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce sądowo-kryminalnej i problematyce praworządności w Polsce. Laureatka Grand Pressa w kategorii wywiad za rozmowę z prof. Ewą Łętowską (2021), nagrody głównej II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy Publicystów Prawnych organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, Izbę Notarialną oraz „Dziennik Gazeta Prawna” (2004), a także Nagrody Wolności Słowa przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (2006). Autorka książki „Będziesz siedzieć” o polskim systemie niesprawiedliwości (2020).
Reklama

Reklama

