Paszporty POLITYKI. Oto nasi nominowani!

Stan klęski 2020 r. podniósł poprzeczkę wymagań dla twórców kultury. Nasza nagroda reaguje podwyższonymi dietami i większym wsparciem dla tych najbardziej utalentowanych.

Rok, którego nie było

Z wydarzeń, które w styczniowym podsumowaniu – jak co roku – typowaliśmy na najważniejsze w kulturze, większość odwołano, przesunięto, a w najlepszym razie przeniesiono do sieci. Ucierpieli wszyscy zatrudnieni w tej branży ludzie. Najbardziej – ci najmniej widoczni. Wśród artystów szczególnie mocno dotknięci zostali debiutanci wchodzący do rywalizacji o uwagę w potrzaskanym sezonie oraz ci, którzy są w najlepszym momencie swojej kariery, a ich najwybitniejsze osiągnięcia trafiają do zamrażarki albo prezentowane są na sali z ograniczoną widownią. 36-letni (to tegoroczna średnia wiekowa) artysta nominowany do Paszportu POLITYKI 2020 działał więc w wyjątkowych okolicznościach. Co roku w naszych symbolicznych certyfikatach dojrzałości i artystycznej klasy w rubryce „znaki szczególne” wpisujemy „talent”. Teraz już sam rocznik będzie szczególny.

W tych dziwnych czasach udawało się bić frekwencyjne rekordy w półotwartych kinach (Jan Holoubek), odnosić sukces w światowej lidze z pozycji beniaminka (studio One More Level), radzić sobie w operowym świecie pomimo pandemii i zamknięcia granic (Krystian Lada) czy dalej włączać do tworzenia sztuki ludzi z niepełnosprawnościami (Teatr 21).

Z pandemicznie zamrożonym, a przynajmniej mocno schłodzonym terminarzem kulturalnym kontrastowało to, co działo się na ulicach. Było gorąco, a fala spontanicznej kreatywności wylała się w sposób wcześniej nienotowany. Wśród uczestników protestów przeciw homofobii, a potem strajków kobiet każdy był twórcą. A kiedy trudniej wyjść z domu, także gest zaangażowania nabiera dodatkowej mocy. Tym bardziej warto odnotować muzyczne działania feministycznego duetu Siksa, poezję oporu Patrycji Sikory, wątki lokalnych manifestacji ekologicznych w grze studia Different Tales czy dumną reprezentację mniejszości etnicznych w sztuce, którą tworzy Małgorzata Mirga-Tas.

Widząc, w jak dramatycznej sytuacji są twórcy kultury, postanowiliśmy podwyższyć finansowe dodatki towarzyszące naszej nagrodzie i po raz pierwszy w historii przyznać paszportowe „diety” nie tylko nagrodzonym, ale też nominowanym we wszystkich kategoriach. Stało się to możliwe dzięki wsparciu i hojności naszych partnerów. Ustanawiamy też w tym roku wyjątkową nagrodę specjalną Kultura Zdalna za działania, które szczególnie skutecznie zbliżyły twórców i ich publiczność, w błyskawicznej reakcji przenosząc działania do sfery wirtualnej. Partnerem tej kategorii jest Sebastian Kulczyk. Jak co roku przyznamy też laur Kreatora Kultury zarezerwowany dla najwybitniejszych, którzy stają się wzorami dla całych pokoleń młodszych artystów. Partnerem tej nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Tytułem Kreatora wyróżnialiśmy już m.in. Andrzeja Wajdę, Krzysztofa i Elżbietę Pendereckich, Tomasza Stańkę czy Olgę Tokarczuk. Nowe nazwisko w tym gronie poznamy 26 stycznia 2021 r. podczas transmitowanej na antenie TVN gali Paszportów POLITYKI.

Jak będzie wyglądała ta gala? Nauczyliśmy się w tym roku, że nie można być pewnym niczego, będziemy się więc starali pozytywnie Państwa zaskoczyć. Ale jednego jesteśmy pewni: nasi tegoroczni nominowani pokazują, że jak na tak wyjątkowe 12 miesięcy rok 2020 ma fantastyczną reprezentację.

Nasza nagroda doczekała się też profilu na Facebooku. Da się to polubić, prosimy sprawdzić: www.facebook.com/paszportypolityki.