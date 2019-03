Zwyciężczyni „Milionerów” o programie i dobrych manierach

KATARZYNA CZAJKA-KOMINIARCZUK: – Jak zgodnie z zasadami dobrego wychowania pogratulować komuś, kto wygrał milion złotych?

KATARZYNA KANT-WYSOCKA: – Każde szczere gratulacje będą z całą pewnością zgodne z zasadami. Doceniam każde miłe słowo na ten temat.

Przygotowywałaś się do programu? Czy do programu takiego jak „Milionerzy” w ogóle można się przygotować?

Moim zdaniem można i ja rzeczywiście się przygotowywałam. Przede wszystkim rozwiązywałam mnóstwo quizów w aplikacjach mobilnych, poza tym czytałam Wikipedię, przeglądając losowe hasła, i oglądałam stare odcinki „Milionerów”. Nadrabiałam też wiadomości z dziedzin, w których nie jestem biegła. Wiedziałam, że bez względu na wynik w teleturnieju wiedza zawsze może się przydać.

Oglądając nagranie, można dojść do wniosku, że w takiej rywalizacji liczy się nie tylko wiedza, ale też skłonność do ryzyka i pewność siebie. Czy to twoje naturalne cechy, czy raczej strategia, z którą podeszłaś do rozgrywki?

Myślę, że panowanie nad stresem jest w „Milionerach” równie ważne co wiedza. Oglądając stare odcinki, widziałam mnóstwo niewątpliwie inteligentnych ludzi, których gubił stres. Co do ryzyka, to zakładałam, że jeśli przejdę eliminacje, to po gwarantowanych 40 tys. zrezygnuję z gry. Ale już w studiu pomyślałam, że choć raz w życiu będę ryzykantką. Na ogół jestem bardzo mało skłonna do jakiegokolwiek ryzyka.

W sieci widziałam wiele ciepłych słów pod twoim adresem, ale też sporo teorii spiskowych – która zaskoczyła cię najbardziej? Jak myślisz, skąd się bierze ta potrzeba wyśledzenia spisku?

Zacznę od drugiego pytania. Myślę, że lata PRL wykształciły w ludziach nieufność w stosunku do środków masowego przekazu, a hasło „telewizja kłamie” jest wciąż używane. Drugą kwestią jest niechęć pewnych grup społecznych do tej konkretnej stacji telewizyjnej, którą uważają za wrogą. Zwolenników teorii, że zostałam przez stację wynajęta do odegrania roli, nie przekonam. Ale dobrze byłoby, gdyby pomyśleli przez chwilę, czy taki spisek w ogóle miałby sens. Przez tyle lat emisji ktoś by przecież zdradził ten wielki sekret. Jeśli chodzi o najdziwniejszą teorię, to na pierwszym miejscu wymieniam tę, że nie tylko jestem podstawiona, ale mam także „dziwne” nazwisko (moje panieńskie nazwisko jest niemieckie) i mieszkam w Gdańsku, a to musi mieć jakieś polityczne przyczyny.

Czy obserwując reakcje – pozytywne czy negatywne – dostrzegłaś jakieś uwagi związane z twoją płcią? Zastanawiam się, czy kobieta wygrywająca milion musi się przygotować na inne uwagi niż mężczyzna. Na przykład dotyczące kwestii wyglądu czy relacji z mężem.

Jestem w 100 proc. pewna, że gdybym była mężczyzną, moim wyglądem niewiele osób by się interesowało. Musiałabym wyglądać jakoś wyjątkowo ekscentrycznie. Ponieważ jednak jestem kobietą, to komentatorzy uznali, że muszą podzielić się opinią na temat mojego wyglądu. Gdybym do tego była singielką (w czym nie ma przecież nic złego), doszłyby zapewne uwagi, że „nikt mnie nie chciał”. Do wyglądu przywiązuję dość dużą wagę, ale nie interesuje mnie, czy podobam się anonimowemu internaucie, który prosto w twarz nie miałby odwagi niczego powiedzieć. To kompletny brak kultury osobistej i seksizm.

Czy wygrana miliona bardzo naruszyła twoją prywatność? Wcześniej byłaś znana głównie w środowisku blogerów, teraz pojawiasz się w prasie, telewizji, tabloidach. Czy ta utrata anonimowości bardzo ci przeszkadza?

Nie przeszkadza, byłam na to w miarę przygotowana. Dobrze czuję się w mediach i bardzo się cieszę, że mogę przekazać coś nie tylko na temat teleturnieju, ale i na tematy ważne dla mnie na co dzień.

