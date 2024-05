Centralna Szwajcaria: niezapomniana przygoda o każdej porze roku. Pilatus. Engelberg.

To tu narodziła się Konfederacja Szwajcarii jako owoc współpracy różnych lokalnych społeczności, które nie rezygnując z własnej tożsamości i suwerenności, stworzyły wyjątkowe państwo w skali nie tylko Europy, ale też całego świata. Dzisiaj Szwajcaria Centralna zaprasza na niezwykłe wakacje przez cały rok. Po ciepłym i słonecznym lecie przychodzi łagodna jesień.

Najlepiej transportem zbiorowym z systemem Swiss Travel Pass. To idealna opcja dla turystów: jeden bilet, dzięki któremu można poruszać się po całej Szwajcarii pociągami, autobusami, a nawet statkami przez 3, 4, 6, 8 lub 15 wybranych dni w ciągu miesiąca. Pasażerom poniżej 25 lat Swiss Travel Pass Youth zapewnia 30 proc. zniżki. Dzieci od 6 do 16 lat podróżują bezpłatnie w towarzystwie co najmniej jednego z rodziców z tzw. Swiss Family Card.

Na przykład na pokładzie linii Swiss, które oferują bezpośrednie połączenia do Zurychu z Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska. W ramach lotniska w Zurychu znajduje się stacja kolejowa oferująca częste połączenia w wielu kierunkach.

To tu znajdziemy Pilatusa górującego nad Lucerną, masyw Titlisa wznoszący się nad Engelbergiem czy Jezioro Czterech Kantonów, którego sama nazwa przypomina o idei współpracy. W sercu Szwajcarii na gości czeka mnóstwo atrakcji. Na nudę nie będą narzekać ani amatorzy mocnych wrażeń, ani ceniący sobie spokojniejszy wypoczynek.

Pilatus: 2132 powody odwiedzin

2132 metry nad poziomem morza: Pilatus to nie tylko jeden z symboli Szwajcarii. To również mnóstwo atrakcji, które zapewniają dwie kolejki linowe, dwa hotele, pięć restauracji, najbardziej stroma kolej zębata na świecie i największy w centralnej Szwajcarii park linowy.

Złota Runda wokół Pilatusa

Zapraszamy na niezwykłą podróż dookoła Pilatusa oraz na jego szczyt. Na złotą rundę składa się rejs statkiem po Jeziorze Czterech Kantonów, a także przejazdy kolejką zębatą, kolejką linową, panoramiczną gondolą i autobusem. Niezapomniane widoki gwarantowane.

Pilatus z’Nacht

To wyjątkowa górska wycieczka w małej skali. Wśród kulinarnych rozkoszy obserwujemy przepiękny zachód słońca na szczycie. Towarzyszy nam ekspert opowiadający o Pilatusie i odpowiadający na wszelkie pytania. Wie wszystko o górze, jej klimacie i zamieszkujących ją zwierzętach. Wycieczka kończy się słodką niespodzianką i zjazdem kolejką zębatą z powrotem do doliny. Pilatus z’Nacht odbywa się w każdą sobotę od czerwca do września.

Adrenalina i zabawa

Park linowy w drodze na Pilatus to przygoda z dreszczykiem. W ramach jednej z dziesięciu tras możemy trenować skoki i zmierzyć się z własnymi słabościami. Mnóstwo emocji gwarantowanych. Wystarczy rozłożyć ramiona i rozkoszować się łagodnym lotem dzięki Smoczemu Szybowcowi z Fräkmüntegg do Drachenalp. Smoczy Szybowiec pozwala zobaczyć świat z komfortowej pozycji paralotniarza. Czy nie będzie za szybko? Bez obaw: maksymalna prędkość to 12 kilometrów na godzinę dzięki wbudowanemu hamulcowi.

Kto zaś woli mniej emocji i spokojniejsze tempo, ten może poczuć bliskość natury na szlaku w koronach drzew. Łączy on dwanaście platform rozsianych po lesie. Dzięki specjalnym zabezpieczającym sieciom można przemieszczać się pomiędzy nimi na linach. Ten szlak to nie tylko zabawa, ale też wyjątkowa forma nauki. Idealny pomysł na rodzinną wycieczkę.

A po takich podniebnych wrażeniach czas na grilla w Drachenalp. Można rozpalić własne ognisko w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. W sklepiku czekają mięso i ziemniaki, które samodzielnie upieczemy. Oto wspaniały finał niezapomnianego dnia.